Трохи позитиву для поізносівшихся впенсів з "не-тим ВОС"(tm) які замість того щоб захищати Україну заробітчанствують по ахриках чи потужно пишуть десятки ура-патріотичних та беззмістовних повідомлень на форумі, поки їх обов"язок виконують мобілізовані цивільні, та чекають, поки хтось створить бойових роботів які воюватимуть замість них:
Протягом 2025 року було проведено 50 випробувань. Здебільшого - в категоріях безпілотних авіаційних комплексів, засобів інженерної підтримки військ, засобів РЕБ та НРК. Іще 72 заявки - на різних етапах підготовки до тестувань. Нові заявки надходять щодня
Міністр нагадав, що "Залізний полігон" - проєкт, здійснюваний у співпраці Міністерства оборони України, Генерального штабу ЗСУ, Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості, Міністерства цифрової трансформації України та Центру масштабування технологічних рішень.
_hunter написав:Толку с твоих параметров? -- будто бы от твоего мнения закрытие хоть одного завода из обсуждаемых зависело
На відміну від люмпено-ждуна, від моєї думки не те що щось залежало.... Я просто ЗАКРИВАВ. Закрив кооператив, як тільки він став неефективний Розорив (змусив розвалитись) райторг -конкуренцією. Але ж справа навіть не в мені, чи в тому що я робив. Справа в суті Неефективне-повинне бути закрите, щоб звільнити дорогу ефективному. Тому Якщо ти( і такі ждуни расейського міра) своєю неефективною працею - розвалили Крим, то ваша втеча за кордон -покращує можливості для таких як я. Адже коли ви здурі повернетесь , то всі ласі шматки ми вже облагородимо...
Тезис, с которым споришь, перечитай, закрыватель
а - чим далі по часу/відстані/повязаності обєкт - тим менше в нас впливу на цей обєкт. б - так як кожен з нас не знаходиться у ваккумі - то наші дії впливають на тих хто нас оточує, а ті хто оточують тих хто нас оточує - також на щось впливають... Так дійде і до впливу на Південьмаш чи останнього двірника в задрищенську Звідси висновок Ті хто обирав в 2019 Зеленського сильніше від тих хто обирав Порошенка-вплинули на закриття військового виробництва. Але при цьому , жоден мешканець України не може стверджувати що він НЕ впливав на закриття
ЛАД написав:4. Оборонные заводы, можно сказать, все "дотаційні, тобто виготовляють менше ніж споживають". Тоже ликвидировали. Зато "розвиток вже вимальовується"
Любое наукоемкое производство дотационное. Все примеры успешности наукоемких производств - от лукавого, манипулирование базой - например условный успешный Маск просто в своих коммерчески успешных пусках скромно не учитывает используемые результаты дотирования Королева и Вернера фон Брауна.
budivelnik написав:Якщо завод має борги - він не ефективний.
Эта логика 90х применима только к заводу который производит бухло или конфеты а не к оборонпрому. Правда было бы плохо если б сейчас осталось парочка заводов "с долгами" но способных производить ракеты или ПВО?
antichamber написав:........... ЛАД, з розумінням ставлюсь до вашої ностальгії по могутності впк, але не було іншого вибору (по перше ринки збиту були втрачені, або заблоковані рф), вони так і казали індусам-будите купляти українське не отримаєте контрактів з нами.
Сьогодні війна змінила ситуацію, дай-то бог -щоб співпраця з німцями, голландцями/французами стала тривалою на роки. Рано чи пізно війна закінчиться, ось і подивимося наскільки наші партнери будуть допускати українську зброю на свою територію.
Выбор был. Не все рынки были потеряны. Да и самим многое пригодилось бы. Танки на Малышева выпускать могли, а за рынки надо было бороться. В т.ч. и президентам, и премьерам, и послам. Да и своей армии вооружения нужны были бы. Но (как раз на днях прочитал) Оплотов у нас могучая армада - целых 3 штуки. Наши "партнёры" на свои рынки нас не пустят, можете не сомневаться. Разве что по мелочам.
Остальное вы, в общем-то, верно описали. Но тоже есть нюансы. РФ, действительно, практически сразу взяла курс на "импортозамещение" - освоение необходимой продукции у себя с тем, чтобы заменить поставки из бывших союзных республик, в т.ч. (особенно?) из Украины. Тем не менее, где-то до середины 0-х эта работа шла достаточно медленно и спокойно. После оранжевой революции процесс заметно ускорился.
С верфями так и было, как вы описали. Но вспомните, в 90-е и у нас (и у них) проблемы с деньгами и с невыплатами/задержками зарплат были массовыми. Развал Союза и разрыв экономических связей был очень болезненным для всех. РФ спас рост цен на нефть. Тут на днях выкладывали (если не ошибаюсь, flyman) кусочек интервью с Немцовым, где он вспоминал, как в бытность вице-премьером мечтал о цене 30 долл., а 40 долл. ему казалось превратит РФ в Эмираты. Так что неоплата заказов часто была не злонамеренной, а объяснялась просто отсутствием денег. Было, действительно, очень сложно и тяжело. Но у нас взяли на вооружение теорию, которую проповедует будивельник - государство ни во что не вмешивается, "рынок сам отрегулирует". Ну то маємо те, що маємо. Рынок отрегулировал. Из достаточно развитой индустриальной страны превратились в аграрно-индустриальную и даже ближе к просто аграрной. Российские заводы тоже выпускали не всё необходимое, но они поставили задачу и решали её. А мы решили, что нам промышленность не нужна. Жизнь показала, что правы были они, а не мы. К сожалению, они свою правильную линию обратили во зло, но это уже другой разговор.
И сколько людям не объясняй, что в мире нет ни одной богатой аграрной страны, кроме разве что Н. Зеландии, не доходит. Вот почему-то нет стран, которые продают бананы, а покупают машины и Пэтриоты и богато живут. Почему-то оказывается, что Пэтриоты купить не за что. Удивительно, не правда ли? И даже сегодня, когда уже вроде бы очевидно, что зерно это не снаряды, воевать им не получается, всё равно продолжают рассказывать о неэффективных советских заводах и о плохих советских учёных и инженерах. Вот, правда, эти неэффективные и плохие непонятно как делали Сатану, станцию "Мир", которая работает до сих пор и на которую до сих пор летают американские космонавты вместе с российскими на советских космических кораблях. И только сейчас (через 35 лет!) появились американские ракеты, которые периодически доставляют американцев на "Мир". С переменным успехом. Кто это всё делал, непонятно. Наверное, марсиане. Или пришельцы с тау Кита. Прилетали тайком и под маркой советской продвигали свою технику.
Будивельник, я правильно написал: "Понимаю, что бесполезно, но всё же." Кроме ругани и арифметики для 5 класса вы больше ничего не можете и не понимаете. Так что объяснять вам что-то - пустая трата времени.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 18 кві, 2025 02:23, всього редагувалось 2 разів.
Приношу свои извинения. Я вас недооценил. Вы не только с лёгкостью могли бы быть инструктором райкома партии по идеологии, но так же легко могли бы работать следователем НКВД. Вам запросто удаётся придумать мыслепреступления и выдвигать соответствующие обвинения. Я заранее чистосердечно признаю себя японским шпионом и агентом сигуранцы. А также каюсь во всех остальных грехах, которые вы припишете. Успехов вам на этом трудном, но исключительно благородном поприще!
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 18 кві, 2025 03:50, всього редагувалось 1 раз.
Генеральний конструктор - Генеральний директор ДККБ "Луч" Олег Коростельов в інтерв’ю Defense Express повідомив, що для розробки ЗРК середньої дії необхідно лише два роки після яких комплекс розпочне державні випробування. І на цю розробку необхідно лише 40 млн доларів.
Ці строки та кошти, у порівнянні з іноземним досвідом, виглядають абсолютно мінімалістичним. Наприклад, Туреччині на створення лінійки ЗРК HISAR знадобилось 10 років та 0,5 мільярда доларів. Проте Анкара фактично розпочала всі роботи з нуля: не було ні радарів, ні ракет, ні головок самонаведення. Водночас у ДККБ "Луч" зробили ставку на вже відпрацьовані рішення, які необхідно лише поєднати.
По второй ссылке:
Вітчизняні підприємства успішно замінили російські комплектуючі в одній з найбільш поширених з авіаційних ракет середньої дальності – Р-27.
Авіаційні ракети малої та середньої дальності класу "повітря-повітря" від ДАКХ "Артем" Як відомо, ці вироби серійно виготовляються ще з часів СРСР на київському ДАКХ "Артем". З початком російської агресії та економічної війни, що в тому числі велася й за закордонні ринки озброєння, гостро постало питання заміщення комплектуючих з РФ.
Роботи по розробці власних аналогів російських деталей почалися у 2015 році. В роботі брали участь ДАКХ "Артем", приватний виробник "Радіонікс" та низка інших підприємств українського ОПК.
Крилата ракета Р-360 "Нептун" – основні характеристики розробка: КБ "Луч" (Україна), період розробки: 2010 – 2022, виробництво: Харківський авіаційний завод, "Мотор Січ", НВП "Радіонікс", КП СПБ "Арсенал" та інші підприємства, .....
Всё это ещё советские предприятия, кроме "Радіонікс". И, исходя из "відпрацьованих рішень" и стоимости разработки, могу предположить, что всё это опирается на ещё советские решения. Естественно, на современной элементной базе и с вероятными усовершенствованиями и с использованием новых изобретений ("Приватна компанія «Радіонікс» запатентувала радіолокаційну головку самонаведення APГC-5R та синтезатор частот РЛГСН APГC-5R, для протикорабельної крилатої ракети Р-360 «Нептун» - https://militarnyi.com/uk/news/zapatentovano-golovku-samonavedennya-neptuna/).