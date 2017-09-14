Додано: П'ят 18 кві, 2025 02:13

antichamber написав: ...........

ЛАД, з розумінням ставлюсь до вашої ностальгії по могутності впк, але не було іншого вибору (по перше ринки збиту були втрачені, або заблоковані рф), вони так і казали індусам-будите купляти українське не отримаєте контрактів з нами.



Сьогодні війна змінила ситуацію, дай-то бог -щоб співпраця з німцями, голландцями/французами стала тривалою на роки. Рано чи пізно війна закінчиться, ось і подивимося наскільки наші партнери будуть допускати українську зброю на свою територію. ..........., з розумінням ставлюсь до вашої ностальгії по могутності впк, але не було іншого вибору (по перше ринки збиту були втрачені, або заблоковані рф), вони так і казали індусам-будите купляти українське не отримаєте контрактів з нами.Сьогодні війна змінила ситуацію, дай-то бог -щоб співпраця з німцями, голландцями/французами стала тривалою на роки. Рано чи пізно війна закінчиться, ось і подивимося наскільки наші партнери будуть допускати українську зброю на свою територію.

Выбор был.Не все рынки были потеряны. Да и самим многое пригодилось бы.Танки на Малышева выпускать могли, а за рынки надо было бороться. В т.ч. и президентам, и премьерам, и послам. Да и своей армии вооружения нужны были бы. Но (как раз на днях прочитал) Оплотов у нас могучая армада - целых 3 штуки.Наши "партнёры" на свои рынки нас не пустят, можете не сомневаться. Разве что по мелочам.Остальное вы, в общем-то, верно описали. Но тоже есть нюансы.РФ, действительно, практически сразу взяла курс на "импортозамещение" - освоение необходимой продукции у себя с тем, чтобы заменить поставки из бывших союзных республик, в т.ч. (особенно?) из Украины. Тем не менее, где-то до середины 0-х эта работа шла достаточно медленно и спокойно. После оранжевой революции процесс заметно ускорился.С верфями так и было, как вы описали. Но вспомните, в 90-е и у нас (и у них) проблемы с деньгами и с невыплатами/задержками зарплат были массовыми. Развал Союза и разрыв экономических связей был очень болезненным для всех. РФ спас рост цен на нефть. Тут на днях выкладывали (если не ошибаюсь,) кусочек интервью с Немцовым, где он вспоминал, как в бытность вице-премьером мечтал о цене 30 долл., а 40 долл. ему казалось превратит РФ в Эмираты.Так что неоплата заказов часто была не злонамеренной, а объяснялась просто отсутствием денег.Было, действительно, очень сложно и тяжело. Но у нас взяли на вооружение теорию, которую проповедует будивельник - государство ни во что не вмешивается, "рынок сам отрегулирует". Ну то маємо те, що маємо.Рынок отрегулировал. Из достаточно развитой индустриальной страны превратились в аграрно-индустриальную и даже ближе к просто аграрной. Российские заводы тоже выпускали не всё необходимое, но они поставили задачу и решали её. А мы решили, что нам промышленность не нужна.Жизнь показала, что правы были они, а не мы.К сожалению, они свою правильную линию обратили во зло, но это уже другой разговор.И сколько людям не объясняй, что в мире нет ни одной богатой аграрной страны, кроме разве что Н. Зеландии, не доходит. Вот почему-то нет стран, которые продают бананы, а покупают машины и Пэтриоты и богато живут. Почему-то оказывается, что Пэтриоты купить не за что. Удивительно, не правда ли?И даже сегодня, когда уже вроде бы очевидно, что зерно это не снаряды, воевать им не получается, всё равно продолжают рассказывать о неэффективных советских заводах и о плохих советских учёных и инженерах. Вот, правда, эти неэффективные и плохие непонятно как делали Сатану, станцию "Мир", которая работает до сих пор и на которую до сих пор летают американские космонавты вместе с российскими на советских космических кораблях. И только сейчас (через 35 лет!) появились американские ракеты, которые периодически доставляют американцев на "Мир". С переменным успехом.Кто это всё делал, непонятно. Наверное, марсиане. Или пришельцы с тау Кита. Прилетали тайком и под маркой советской продвигали свою технику., я правильно написал: "Понимаю, что бесполезно, но всё же."Кроме ругани и арифметики для 5 класса вы больше ничего не можете и не понимаете.Так что объяснять вам что-то - пустая трата времени.