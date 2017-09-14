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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13598135991360013601>
Повідомлення Додано: Чет 17 кві, 2025 22:26

  budivelnik написав:
  _hunter написав:Толку с твоих параметров? -- будто бы от твоего мнения закрытие хоть одного завода из обсуждаемых зависело
На відміну від люмпено-ждуна, від моєї думки не те що щось залежало....
Я просто ЗАКРИВАВ.
...

Тезис, с которым споришь, перечитай, закрыватель :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 кві, 2025 22:42

  _hunter написав:Внезапненько...
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що чекає відповіді від Росії щодо пропозиції про припинення вогню в Україні вже цього тижня.

"Ми почуємо від них відповідь цього тижня. Дуже скоро, насправді. Ми хочемо, щоб це зупинилося. Ми хочемо, щоб смерті і вбивства зупинилися", – заявив американський президент.

https://www.unian.ua/war/tramp-skazav-k ... 80994.html

hunter, ви очікуєте почути від рф щось нове? Рілі? Що саме?
fler
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Повідомлення Додано: Чет 17 кві, 2025 23:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Трохи позитиву для поізносівшихся впенсів з "не-тим ВОС"(tm) які замість того щоб захищати Україну заробітчанствують по ахриках чи потужно пишуть десятки ура-патріотичних та беззмістовних повідомлень на форумі, поки їх обов"язок виконують мобілізовані цивільні, та чекають, поки хтось створить бойових роботів які воюватимуть замість них:

На "Залізному полігоні" вже провели 50 випробувань військової техніки
Протягом 2025 року було проведено 50 випробувань. Здебільшого - в категоріях безпілотних авіаційних комплексів, засобів інженерної підтримки військ, засобів РЕБ та НРК. Іще 72 заявки - на різних етапах підготовки до тестувань. Нові заявки надходять щодня

Міністр нагадав, що "Залізний полігон" - проєкт, здійснюваний у співпраці Міністерства оборони України, Генерального штабу ЗСУ, Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості, Міністерства цифрової трансформації України та Центру масштабування технологічних рішень.
candle645
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Повідомлення Додано: Чет 17 кві, 2025 23:58

  _hunter написав:
  budivelnik написав:
  _hunter написав:Толку с твоих параметров? -- будто бы от твоего мнения закрытие хоть одного завода из обсуждаемых зависело
На відміну від люмпено-ждуна, від моєї думки не те що щось залежало....
Я просто ЗАКРИВАВ.
Закрив кооператив, як тільки він став неефективний
Розорив (змусив розвалитись) райторг -конкуренцією.
Але ж справа навіть не в мені, чи в тому що я робив.
Справа в суті
Неефективне-повинне бути закрите, щоб звільнити дорогу ефективному.
Тому
Якщо ти( і такі ждуни расейського міра) своєю неефективною працею - розвалили Крим, то ваша втеча за кордон -покращує можливості для таких як я.
Адже коли ви здурі повернетесь , то всі ласі шматки ми вже облагородимо...
Тезис, с которым споришь, перечитай, закрыватель :lol:

а - чим далі по часу/відстані/повязаності обєкт - тим менше в нас впливу на цей обєкт.
б - так як кожен з нас не знаходиться у ваккумі - то наші дії впливають на тих хто нас оточує, а ті хто оточують тих хто нас оточує - також на щось впливають... Так дійде і до впливу на Південьмаш чи останнього двірника в задрищенську
Звідси висновок
Ті хто обирав в 2019 Зеленського сильніше від тих хто обирав Порошенка-вплинули на закриття військового виробництва.
Але при цьому , жоден мешканець України не може стверджувати що він НЕ впливав на закриття
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 01:58

  ЛАД написав:4. Оборонные заводы, можно сказать, все "дотаційні, тобто виготовляють менше ніж споживають". Тоже ликвидировали. Зато "розвиток вже вимальовується"


Любое наукоемкое производство дотационное. Все примеры успешности наукоемких производств - от лукавого, манипулирование базой - например условный успешный Маск просто в своих коммерчески успешных пусках скромно не учитывает используемые результаты дотирования Королева и Вернера фон Брауна.
katso
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Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 02:13

  budivelnik написав:Якщо завод має борги - він не ефективний.


Эта логика 90х применима только к заводу который производит бухло или конфеты а не к оборонпрому. Правда было бы плохо если б сейчас осталось парочка заводов "с долгами" но способных производить ракеты или ПВО?
katso
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Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 02:13

  antichamber написав:...........
ЛАД, з розумінням ставлюсь до вашої ностальгії по могутності впк, але не було іншого вибору (по перше ринки збиту були втрачені, або заблоковані рф), вони так і казали індусам-будите купляти українське не отримаєте контрактів з нами.

Сьогодні війна змінила ситуацію, дай-то бог -щоб співпраця з німцями, голландцями/французами стала тривалою на роки. Рано чи пізно війна закінчиться, ось і подивимося наскільки наші партнери будуть допускати українську зброю на свою територію.

Выбор был.
Не все рынки были потеряны. Да и самим многое пригодилось бы.
Танки на Малышева выпускать могли, а за рынки надо было бороться. В т.ч. и президентам, и премьерам, и послам. Да и своей армии вооружения нужны были бы. Но (как раз на днях прочитал) Оплотов у нас могучая армада - целых 3 штуки. :mrgreen:
Наши "партнёры" на свои рынки нас не пустят, можете не сомневаться. Разве что по мелочам.

Остальное вы, в общем-то, верно описали. Но тоже есть нюансы.
РФ, действительно, практически сразу взяла курс на "импортозамещение" - освоение необходимой продукции у себя с тем, чтобы заменить поставки из бывших союзных республик, в т.ч. (особенно?) из Украины. Тем не менее, где-то до середины 0-х эта работа шла достаточно медленно и спокойно. После оранжевой революции процесс заметно ускорился.

С верфями так и было, как вы описали. Но вспомните, в 90-е и у нас (и у них) проблемы с деньгами и с невыплатами/задержками зарплат были массовыми. Развал Союза и разрыв экономических связей был очень болезненным для всех. РФ спас рост цен на нефть. Тут на днях выкладывали (если не ошибаюсь, flyman) кусочек интервью с Немцовым, где он вспоминал, как в бытность вице-премьером мечтал о цене 30 долл., а 40 долл. ему казалось превратит РФ в Эмираты.
Так что неоплата заказов часто была не злонамеренной, а объяснялась просто отсутствием денег.
Было, действительно, очень сложно и тяжело. Но у нас взяли на вооружение теорию, которую проповедует будивельник - государство ни во что не вмешивается, "рынок сам отрегулирует". Ну то маємо те, що маємо.
Рынок отрегулировал. Из достаточно развитой индустриальной страны превратились в аграрно-индустриальную и даже ближе к просто аграрной. Российские заводы тоже выпускали не всё необходимое, но они поставили задачу и решали её. А мы решили, что нам промышленность не нужна.
Жизнь показала, что правы были они, а не мы.
К сожалению, они свою правильную линию обратили во зло, но это уже другой разговор.

И сколько людям не объясняй, что в мире нет ни одной богатой аграрной страны, кроме разве что Н. Зеландии, не доходит. Вот почему-то нет стран, которые продают бананы, а покупают машины и Пэтриоты и богато живут. Почему-то оказывается, что Пэтриоты купить не за что. Удивительно, не правда ли? :mrgreen:
И даже сегодня, когда уже вроде бы очевидно, что зерно это не снаряды, воевать им не получается, всё равно продолжают рассказывать о неэффективных советских заводах и о плохих советских учёных и инженерах. Вот, правда, эти неэффективные и плохие непонятно как делали Сатану, станцию "Мир", которая работает до сих пор и на которую до сих пор летают американские космонавты вместе с российскими на советских космических кораблях. И только сейчас (через 35 лет!) появились американские ракеты, которые периодически доставляют американцев на "Мир". С переменным успехом.
Кто это всё делал, непонятно. Наверное, марсиане. Или пришельцы с тау Кита. Прилетали тайком и под маркой советской продвигали свою технику.

Будивельник, я правильно написал: "Понимаю, что бесполезно, но всё же."
Кроме ругани и арифметики для 5 класса вы больше ничего не можете и не понимаете.
Так что объяснять вам что-то - пустая трата времени.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 18 кві, 2025 02:23, всього редагувалось 2 разів.
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candle645
обов"язок виконують мобілізовані цивільні



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Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 02:41

  Shaman написав:.....

Приношу свои извинения.
Я вас недооценил.
Вы не только с лёгкостью могли бы быть инструктором райкома партии по идеологии, но так же легко могли бы работать следователем НКВД.
Вам запросто удаётся придумать мыслепреступления и выдвигать соответствующие обвинения.
Я заранее чистосердечно признаю себя японским шпионом и агентом сигуранцы. А также каюсь во всех остальных грехах, которые вы припишете.
Успехов вам на этом трудном, но исключительно благородном поприще!
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 18 кві, 2025 03:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 03:42

Ещё о советской технике.
Можно почитать https://defence-ua.com/weapon_and_tech/ukrajinskij_zrk_vid_dkkb_luch_gotovnist_za_2_roki_ta_40_mln_video-4105.html и https://defence-ua.com/news/skilki_koshtuje_neptun_zrk_z_dalnistju_100_km_vid_dkkb_luch_ta_nova_aviatsijna_raketa_r_27_podiji_tizhnja_vid_defense_express-4127.html
Генеральний конструктор - Генеральний директор ДККБ "Луч" Олег Коростельов в інтерв’ю Defense Express повідомив, що для розробки ЗРК середньої дії необхідно лише два роки після яких комплекс розпочне державні випробування. І на цю розробку необхідно лише 40 млн доларів.

Ці строки та кошти, у порівнянні з іноземним досвідом, виглядають абсолютно мінімалістичним. Наприклад, Туреччині на створення лінійки ЗРК HISAR знадобилось 10 років та 0,5 мільярда доларів. Проте Анкара фактично розпочала всі роботи з нуля: не було ні радарів, ні ракет, ні головок самонаведення. Водночас у ДККБ "Луч" зробили ставку на вже відпрацьовані рішення, які необхідно лише поєднати.

По второй ссылке:
Вітчизняні підприємства успішно замінили російські комплектуючі в одній з найбільш поширених з авіаційних ракет середньої дальності – Р-27.

Авіаційні ракети малої та середньої дальності класу "повітря-повітря" від ДАКХ "Артем"
Як відомо, ці вироби серійно виготовляються ще з часів СРСР на київському ДАКХ "Артем". З початком російської агресії та економічної війни, що в тому числі велася й за закордонні ринки озброєння, гостро постало питання заміщення комплектуючих з РФ.

Роботи по розробці власних аналогів російських деталей почалися у 2015 році. В роботі брали участь ДАКХ "Артем", приватний виробник "Радіонікс" та низка інших підприємств українського ОПК.


Ещё одна ссылка - https://24tv.ua/neptun-raketniy-kompleks-harakteristiki-tsina-dalnist-yak-znishhiv_n2396737#3
Крилата ракета Р-360 "Нептун" – основні характеристики
розробка: КБ "Луч" (Україна),
період розробки: 2010 – 2022,
виробництво: Харківський авіаційний завод, "Мотор Січ", НВП "Радіонікс", КП СПБ "Арсенал" та інші підприємства,
.....

Всё это ещё советские предприятия, кроме "Радіонікс".
И, исходя из "відпрацьованих рішень" и стоимости разработки, могу предположить, что всё это опирается на ещё советские решения. Естественно, на современной элементной базе и с вероятными усовершенствованиями и с использованием новых изобретений ("Приватна компанія «Радіонікс» запатентувала радіолокаційну головку самонаведення APГC-5R та синтезатор частот РЛГСН APГC-5R, для протикорабельної крилатої ракети Р-360 «Нептун» - https://militarnyi.com/uk/news/zapatentovano-golovku-samonavedennya-neptuna/).
ЛАД
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