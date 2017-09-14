За попередньою інформацією, ударів було завдано балістичними ракетами з касетною бойовою частиною. Вони спричинили, за словами мера Харкова, "дуже великі" площі ураження. ... ОНОВЛЕНО О 06:50. Міський голова Харкова Ігор Терехов написав про збільшення кількості постраждалих до 40. Також постраждали вже понад 20 багатоквартирних та 30 приватних будинків.
ЛАД написав:Рынок отрегулировал. Из достаточно развитой индустриальной страны превратились в аграрно-индустриальную и даже ближе к просто аграрной. Российские заводы тоже выпускали не всё необходимое, но они поставили задачу и решали её. А мы решили, что нам промышленность не нужна. Жизнь показала, что правы были они, а не мы. К сожалению, они свою правильную линию обратили во зло, но это уже другой разговор.
И сколько людям не объясняй, что в мире нет ни одной богатой аграрной страны, кроме разве что Н. Зеландии, не доходит. Вот почему-то нет стран, которые продают бананы, а покупают машины и Пэтриоты и богато живут. Почему-то оказывается, что Пэтриоты купить не за что. Удивительно, не правда ли? И даже сегодня, когда уже вроде бы очевидно, что зерно это не снаряды, воевать им не получается, всё равно продолжают рассказывать о неэффективных советских заводах и о плохих советских учёных и инженерах. Вот, правда, эти неэффективные и плохие непонятно как делали Сатану, станцию "Мир", которая работает до сих пор и на которую до сих пор летают американские космонавты вместе с российскими на советских космических кораблях. И только сейчас (через 35 лет!) появились американские ракеты, которые периодически доставляют американцев на "Мир". С переменным успехом. Кто это всё делал, непонятно. Наверное, марсиане. Или пришельцы с тау Кита. Прилетали тайком и под маркой советской продвигали свою технику.
Будивельник, я правильно написал: "Понимаю, что бесполезно, но всё же." Кроме ругани и арифметики для 5 класса вы больше ничего не можете и не понимаете. Так что объяснять вам что-то - пустая трата времени.
строго говоря, Мир давно затоплен в Тихом океане, а нынешняя МКС запущена в 1998 году. и Шаттлы до 2009 года, вроде, исправно доставляли астронавтов.
а вообще конечно круто восхвалять советские и российские заводы, имея огромные запасы нефти и газа) без них судьба тех заводов была б такой же, как и у нас. да она и так во многом повторила наши, кроме переработки сырья и оборонки. ссср в лучшие времена запускал ракеты в космос раз в 4 дня, а сейчас рашка делает 10 запусков за год. и то, из тех 10 запусков — половина это обслуживание МКС, а ее вскоре закроют. российская космическая промышленность будет практически мертва
Востаннє редагувалось smdtranz в П'ят 18 кві, 2025 07:44, всього редагувалось 1 раз.
За попередньою інформацією, ударів було завдано балістичними ракетами з касетною бойовою частиною. Вони спричинили, за словами мера Харкова, "дуже великі" площі ураження. ... ОНОВЛЕНО О 06:50. Міський голова Харкова Ігор Терехов написав про збільшення кількості постраждалих до 40. Також постраждали вже понад 20 багатоквартирних та 30 приватних будинків.
budivelnik написав:Якщо завод має борги - він не ефективний.
Эта логика 90х применима только к заводу который производит бухло или конфеты а не к оборонпрому. Правда было бы плохо если б сейчас осталось парочка заводов "с долгами" но способных производить ракеты или ПВО?
Ви вмієте мислити економічними категоріями? Ви розумієте що ресурси ні звідки не приходять і нікуди не зникають ? Якщо б ми ТРИМАЛИ 30 років завод якому потрібно доплачувати... то війни б не було , ми вже б розвалились як до цього розвалився совок. Сама суть нашого Державотворення полягала в тому щоб викинути неефективні і замінити ефективними. А ефективний(будь-то завод по випуску ракет чи бухла) завод є тоді , коли він створює більше ніж споживає. Тому Якщо хотіли тримати 30 років завод по випуску ракет... то повинні були зробити так, щоб він ці ракети продавав з прибутком в Саудівську аравію чи ще там кудись.... А просто 30 років доплачувати одним... тоді б отримали питання від інших А чому вони працюють погано а їм платять краще ніж нам? І це розвал.
antichamber написав:Будівельник начебто має це все знати, а пише про рентабельність/нерентабельність.
1 Що з Вами написаного заперечує те що писав я? Якщо завод має борги - він не ефективний. Причини його неефективності - я не обговорював Розглядав тільки два параметри ефективний- не ефективний 2 Не залежно від причин неефективності, при відсутності додаткових ресурсів, неефективне треба закривати... і ті кошти(ресурси) які вивільняться від дотування праці неефективного - направляти на РОЗВИТОК ефективних виробництв- це правильніша стратегія у випадку обмеженості ресурсів.
все так і сталося: Україна втратила більшість впк (не швидко-десь 20 років) Польща теж, не швидко позбулася своїх будівничих заводів (суднобудівельний у Гдині закрили у 2009р),
Stocznia Gdynia was a shipyard located in the Port of Gdynia, Poland. It was founded in 1922. It has been in liquidation since 2009 and does not conduct production activities.
до нас і до р=поляків тільки у 2014р дійшло ,що треба відновляти впк якби не війна -виробництво зброї у 21 сторіччі взагалі немає сенсу
ЛАД написав:Но у нас взяли на вооружение теорию, которую проповедует будивельник - государство ни во что не вмешивается, "рынок сам отрегулирует". Ну то маємо те, що маємо. Рынок отрегулировал. Из достаточно развитой индустриальной страны превратились в аграрно-индустриальную и даже ближе к просто аграрной.
При чому тут правильно/не правильно Питання стоїть наступним чином Держава для людини чи Людина для держави... Що з того що совок був забудований заводами? Таке просте питання Коли останній раз ти стояв 5 годин щоб купити сметани , займаючи чергу в 5 ранку до магазину який відкривався у 8 ранку, бо до 10 там вже все було розпродано? А я стояв 3 рази в тиждень влітку з 1972 по 1980 коли приїзжав до бабусі на Черкащину Коли ти останній раз стояв в черзі за (телевізором, мебельною стінкою...і так далі)? А мої батьки стояли Коли ти в останній раз ти купував б/у жигуль по ціні вищій ніж коштував новий? А мій батько стояв в черзі років 10 і так і не купив бо совок розвалився Коли ти в останій раз купував ковбасу по талонах? При чому на талонах написано 1кг ковбасних виробів. а буде це картонна по 2,20 чи копчена - залежало від твоїх персональних знайомств з продавцем Коли ти в останній раз здавав мукалатуру, щоб отримати талончик по якому можна було купити книжку(художню, двадцятитомники леніна-стояли , а Жуль-Верна - тільки за макулатуру) Коли ти в останній раз з Харкова їздив за ковбасою в Москву, чи за костюмом на випускний для дитини...
Далі продовжувати.
Тому толку від індустріалізації, яка вбила мільйони і створила умови для 2 світової війни ? Толку від заводів-якщо людям їсти було нічого , бо Африці допомагали , в Кореї/Вєтнамі/Афганістані/Конго - воювали?
antichamber написав:до нас і до р=поляків тільки у 2014р дійшло ,що треба відновляти впк якби не війна -виробництво зброї у 21 сторіччі взагалі немає сенсу
Проблема не у ВПК, проблема у тому хто власник цього ВПК Якщо в США-ВПК це приватна власність і там ця власність прибуткова То у нас ВПК це виключно Державна власність (до 2014- напевно на 80%) А Державна власність на виробництво зброї в період коли ця зброя не потрібна( бо не вмієш її продавати і не зацікавлений боротись за співвідношення собівартість/ціна/якість) - це просто годівничка... так само як годівничками для червоних директорів були підприємства(державні або акціонерні) які вони очолювали При цьому сказати що ці підприємства були погані чи ними керували не так- не дуже то й можна, адже коло кожного підприємства був створений кооператив який очолював син/дочка/дружина/коханка червого директора.
Звідси висновок Проблема не в галузі де працює підприємство Проблема у відповідальності за керівництво підприємством. В державних - відповідальності мало , а варіантів збагачення-багато... тому совок і розвалився.