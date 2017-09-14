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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1359913600136011360213603>
Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 06:26

Зе назавжди.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 07:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

РФ вдарила по Харкову чотирма ракетами: влучання в будинки, є загиблий і 40 постраждалих
За попередньою інформацією, ударів було завдано балістичними ракетами з касетною бойовою частиною. Вони спричинили, за словами мера Харкова, "дуже великі" площі ураження.
...
ОНОВЛЕНО О 06:50. Міський голова Харкова Ігор Терехов написав про збільшення кількості постраждалих до 40. Також постраждали вже понад 20 багатоквартирних та 30 приватних будинків.


К РПВ и перемирию ...
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 07:22

❗️Відповідь росії щодо миру буде цього тижня, а після ми прийматимемо рішення. Вірю, що ми наближаємося до досягнення миру в Україні, – Трамп.


.
Прекращение огня в Украине «на данном этапе» нереалистично, – постпред рф при ООН небензя.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 07:39

  ЛАД написав:Рынок отрегулировал. Из достаточно развитой индустриальной страны превратились в аграрно-индустриальную и даже ближе к просто аграрной. Российские заводы тоже выпускали не всё необходимое, но они поставили задачу и решали её. А мы решили, что нам промышленность не нужна.
Жизнь показала, что правы были они, а не мы.
К сожалению, они свою правильную линию обратили во зло, но это уже другой разговор.

И сколько людям не объясняй, что в мире нет ни одной богатой аграрной страны, кроме разве что Н. Зеландии, не доходит. Вот почему-то нет стран, которые продают бананы, а покупают машины и Пэтриоты и богато живут. Почему-то оказывается, что Пэтриоты купить не за что. Удивительно, не правда ли? :mrgreen:
И даже сегодня, когда уже вроде бы очевидно, что зерно это не снаряды, воевать им не получается, всё равно продолжают рассказывать о неэффективных советских заводах и о плохих советских учёных и инженерах. Вот, правда, эти неэффективные и плохие непонятно как делали Сатану, станцию "Мир", которая работает до сих пор и на которую до сих пор летают американские космонавты вместе с российскими на советских космических кораблях. И только сейчас (через 35 лет!) появились американские ракеты, которые периодически доставляют американцев на "Мир". С переменным успехом.
Кто это всё делал, непонятно. Наверное, марсиане. Или пришельцы с тау Кита. Прилетали тайком и под маркой советской продвигали свою технику.

Будивельник, я правильно написал: "Понимаю, что бесполезно, но всё же."
Кроме ругани и арифметики для 5 класса вы больше ничего не можете и не понимаете.
Так что объяснять вам что-то - пустая трата времени.


строго говоря, Мир давно затоплен в Тихом океане, а нынешняя МКС запущена в 1998 году. и Шаттлы до 2009 года, вроде, исправно доставляли астронавтов.


а вообще конечно круто восхвалять советские и российские заводы, имея огромные запасы нефти и газа) без них судьба тех заводов была б такой же, как и у нас. да она и так во многом повторила наши, кроме переработки сырья и оборонки. ссср в лучшие времена запускал ракеты в космос раз в 4 дня, а сейчас рашка делает 10 запусков за год.
и то, из тех 10 запусков — половина это обслуживание МКС, а ее вскоре закроют. российская космическая промышленность будет практически мертва
Востаннє редагувалось smdtranz в П'ят 18 кві, 2025 07:44, всього редагувалось 1 раз.
smdtranz
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Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 07:41

  pesikot написав:РФ вдарила по Харкову чотирма ракетами: влучання в будинки, є загиблий і 40 постраждалих
За попередньою інформацією, ударів було завдано балістичними ракетами з касетною бойовою частиною. Вони спричинили, за словами мера Харкова, "дуже великі" площі ураження.
...
ОНОВЛЕНО О 06:50. Міський голова Харкова Ігор Терехов написав про збільшення кількості постраждалих до 40. Також постраждали вже понад 20 багатоквартирних та 30 приватних будинків.


К РПВ и перемирию ...


Ракетна атака по Дніпру: пошкоджені фітнес-центр, готель та офіс

Як Україні перестати бути жертвою, як зупинити ці удари в одні ворота?
Schmit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 08:33

  katso написав:
  budivelnik написав:Якщо завод має борги - він не ефективний.
Эта логика 90х применима только к заводу который производит бухло или конфеты а не к оборонпрому. Правда было бы плохо если б сейчас осталось парочка заводов "с долгами" но способных производить ракеты или ПВО?
Ви вмієте мислити економічними категоріями?
Ви розумієте що ресурси ні звідки не приходять і нікуди не зникають ?
Якщо б ми ТРИМАЛИ 30 років завод якому потрібно доплачувати... то війни б не було , ми вже б розвалились як до цього розвалився совок.
Сама суть нашого Державотворення полягала в тому щоб викинути неефективні і замінити ефективними.
А ефективний(будь-то завод по випуску ракет чи бухла) завод є тоді , коли він створює більше ніж споживає.
Тому
Якщо хотіли тримати 30 років завод по випуску ракет... то повинні були зробити так, щоб він ці ракети продавав з прибутком в Саудівську аравію чи ще там кудись....
А просто 30 років доплачувати одним... тоді б отримали питання від інших
А чому вони працюють погано а їм платять краще ніж нам?
І це розвал.
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 08:33

  budivelnik написав:
  antichamber написав:Будівельник начебто має це все знати, а пише про рентабельність/нерентабельність.
1 Що з Вами написаного заперечує те що писав я?
Якщо завод має борги - він не ефективний.
Причини його неефективності - я не обговорював
Розглядав тільки два параметри
ефективний- не ефективний
2 Не залежно від причин неефективності, при відсутності додаткових ресурсів, неефективне треба закривати... і ті кошти(ресурси) які вивільняться від дотування праці неефективного - направляти на РОЗВИТОК ефективних виробництв- це правильніша стратегія у випадку обмеженості ресурсів.


все так і сталося: Україна втратила більшість впк (не швидко-десь 20 років)
Польща теж, не швидко позбулася своїх будівничих заводів (суднобудівельний у Гдині закрили у 2009р),

Stocznia Gdynia was a shipyard located in the Port of Gdynia, Poland. It was founded in 1922. It has been in liquidation since 2009 and does not conduct production activities.

до нас і до р=поляків тільки у 2014р дійшло ,що треба відновляти впк
якби не війна -виробництво зброї у 21 сторіччі взагалі немає сенсу
antichamber
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 08:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Но у нас взяли на вооружение теорию, которую проповедует будивельник - государство ни во что не вмешивается, "рынок сам отрегулирует". Ну то маємо те, що маємо.
Рынок отрегулировал. Из достаточно развитой индустриальной страны превратились в аграрно-индустриальную и даже ближе к просто аграрной.
При чому тут правильно/не правильно
Питання стоїть наступним чином
Держава для людини чи Людина для держави...
Що з того що совок був забудований заводами?
Таке просте питання
Коли останній раз ти стояв 5 годин щоб купити сметани , займаючи чергу в 5 ранку до магазину який відкривався у 8 ранку, бо до 10 там вже все було розпродано?
А я стояв 3 рази в тиждень влітку з 1972 по 1980 коли приїзжав до бабусі на Черкащину
Коли ти останній раз стояв в черзі за (телевізором, мебельною стінкою...і так далі)?
А мої батьки стояли
Коли ти в останній раз ти купував б/у жигуль по ціні вищій ніж коштував новий? А мій батько стояв в черзі років 10 і так і не купив бо совок розвалився
Коли ти в останій раз купував ковбасу по талонах? При чому на талонах написано 1кг ковбасних виробів. а буде це картонна по 2,20 чи копчена - залежало від твоїх персональних знайомств з продавцем
Коли ти в останній раз здавав мукалатуру, щоб отримати талончик по якому можна було купити книжку(художню, двадцятитомники леніна-стояли , а Жуль-Верна - тільки за макулатуру)
Коли ти в останній раз з Харкова їздив за ковбасою в Москву, чи за костюмом на випускний для дитини...

Далі продовжувати.

Тому толку від індустріалізації, яка вбила мільйони і створила умови для 2 світової війни ?
Толку від заводів-якщо людям їсти було нічого , бо Африці допомагали , в Кореї/Вєтнамі/Афганістані/Конго - воювали?
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 08:49

  Schmit написав:Зе назавжди.

У порохатих ждунів все як завжди.
А чому цей жиробас не в армії?
unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 08:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  antichamber написав:до нас і до р=поляків тільки у 2014р дійшло ,що треба відновляти впк
якби не війна -виробництво зброї у 21 сторіччі взагалі немає сенсу
Проблема не у ВПК, проблема у тому хто власник цього ВПК
Якщо в США-ВПК це приватна власність і там ця власність прибуткова
То у нас ВПК це виключно Державна власність (до 2014- напевно на 80%)
А Державна власність на виробництво зброї в період коли ця зброя не потрібна( бо не вмієш її продавати і не зацікавлений боротись за співвідношення собівартість/ціна/якість) - це просто годівничка... так само як годівничками для червоних директорів були підприємства(державні або акціонерні) які вони очолювали
При цьому сказати що ці підприємства були погані чи ними керували не так- не дуже то й можна, адже коло кожного підприємства був створений кооператив який очолював син/дочка/дружина/коханка червого директора.

Звідси висновок
Проблема не в галузі де працює підприємство
Проблема у відповідальності за керівництво підприємством.
В державних - відповідальності мало , а варіантів збагачення-багато... тому совок і розвалився.
budivelnik
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  #<1 ... 1359913600136011360213603>
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