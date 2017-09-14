Додано: П'ят 18 кві, 2025 09:23

_hunter написав: С определенного часу/відстані/повязаності, несмотря на все яканья закрывателей, результат воздейстия на объект -- обнаружить невозможно. С определенного часу/відстані/повязаності, несмотря на все яканья закрывателей, результат воздейстия на объект -- обнаружить невозможно.

1 Те що ти ні на що не впливаєш - мене ж не цікавитьТи був нулем в Українів-залишився нулем за межами України.Таких абсолютних нулів(зжерли все що зробили і заявили що їм ще й винні)-приблизно 30-40% від популяції.2 Тепер давай визначимо що МОЖНА поміряти , а що ні....В Україні - 40 млн населення , і це населення своїми діями впливає на те що зроблено - на 100%ДаліВідмінусуємо дітей і пенсіонерів (вони як правило впливають тільки на споживання)-це десь 20 млн осібВідмінусуємо абсолютних нулів а-ля ти - це ще 30% від 20млн=6 млн осібЗалишається ті хто працюють - десь 14 млнЯ один з цих 14 млн... але мій вплив більший ніж в 13 млн працюючих і менший ніж в 1 млн працюючих..От і виходитьЯ займаючи 1/40 000 000 - впливаю на події в Україні десь на 1/1 000 000, при тому що шкала системи має діапазон від 1/ 40 000 000 , тобто мій вплив в 40 разів вищий від чутливості системи вимірів.Зрозумів.