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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 136001360113602136031360413605>
Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 08:56

  antichamber написав:ЛАД

Наприклад, Туреччині на створення лінійки ЗРК HISAR знадобилось 10 років та 0,5 мільярда доларів. Проте Анкара фактично розпочала всі роботи з нуля: не було ні радарів, ні ракет, ні головок самонаведення.


нещодавно дивився відео про могутній впк України у 1992р і який величезний арсенал зброї був після розпаду совка. Там автор сказав фразу: продавати субмарини в Туреччину по ціні 6тис. доларів.(не може бути такої ціни навіть за металолом)
продавали в Туреччину (типу на металолом) декілька десятків дизельних ПЛ виробництва 60-70х років.
Туреччина детально вивчала системи субмарин і навчалась на цьому будувати свої (так само, як Китай коли купив авіаносець Київ).
Стосовно грошей, у рф був нафтовий дощ доларів-за цей час вони із нових побудували декілька десятків танкерів і новий термінал в Усть-Луга (для експорту нафти), середній
вік флоту 42 роки(тобто є і старіші), тому і ломаются танкери навпіл(як минулого року біля Анапи).

хіба то був часом не річковий танкер?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 09:00

Лендліз прийдеться повертати, тому берем на халяву.

  Xenon написав:
  Xenon написав:
❗️Відповідь росії щодо миру буде цього тижня, а після ми прийматимемо рішення. Вірю, що ми наближаємося до досягнення миру в Україні, – Трамп.


.
Прекращение огня в Украине «на данном этапе» нереалистично, – постпред рф при ООН небензя.

:mrgreen:
Bloomberg:

США хотят обеспечить полное прекращение огня в Украине в течение нескольких недель и ожидают в ближайшее время «значительного прогресса» по этому вопросу. Об этом представители США сообщили европейским представителям на вчерашней встреча в Париже.

А нема отчьота турбопатріотів про те що здобула потужна делегація в Парижі на шляху покращення незламності переговірних позицій?
Лендліз прийдеться повертати, тому берем на халявну допомогу (с) (тм)
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 18 кві, 2025 09:05, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 09:10

  ЛАД написав:
  Shaman написав:.....

Приношу свои извинения.
Я вас недооценил.
Вы не только с лёгкостью могли бы быть инструктором райкома партии по идеологии, но так же легко могли бы работать следователем НКВД.
Вам запросто удаётся придумать мыслепреступления и выдвигать соответствующие обвинения.
Я заранее чистосердечно признаю себя японским шпионом и агентом сигуранцы. А также каюсь во всех остальных грехах, которые вы припишете.
Успехов вам на этом трудном, но исключительно благородном поприще!

якщо нема чого сказати, годі мене оббріхувати ;) а от висновки робити вже не вмієш 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 09:11

  fler написав:
  _hunter написав:Внезапненько...
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що чекає відповіді від Росії щодо пропозиції про припинення вогню в Україні вже цього тижня.

"Ми почуємо від них відповідь цього тижня. Дуже скоро, насправді. Ми хочемо, щоб це зупинилося. Ми хочемо, щоб смерті і вбивства зупинилися", – заявив американський президент.

https://www.unian.ua/war/tramp-skazav-k ... 80994.html

hunter, ви очікуєте почути від рф щось нове? Рілі? Що саме?

Пасха на носу. А там "9е Мая" -- какие-то заявления точно будут. Вот что с этим Трамп будет делать - вопрос.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 09:15

  budivelnik написав:
  _hunter написав:
  budivelnik написав:На відміну від люмпено-ждуна, від моєї думки не те що щось залежало....
Я просто ЗАКРИВАВ.
...
Тезис, с которым споришь, перечитай, закрыватель :lol:

а - чим далі по часу/відстані/повязаності обєкт - тим менше в нас впливу на цей обєкт.

Ой как все запущенно... Ниразу не читанный учебник физики таки советую почитать -- про "порог реакции". :lol:
С определенного часу/відстані/повязаності, несмотря на все яканья закрывателей, результат воздейстия на объект -- обнаружить невозможно. В этом случае принято считать, что его (воздействия) и нет. А то так и гомеопатию на полном серьезе рассматривать придется :roll:
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Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 09:21

  budivelnik написав:
  katso написав:
  budivelnik написав:Якщо завод має борги - він не ефективний.
Эта логика 90х применима только к заводу который производит бухло или конфеты а не к оборонпрому. Правда было бы плохо если б сейчас осталось парочка заводов "с долгами" но способных производить ракеты или ПВО?
Ви вмієте мислити економічними категоріями?
Ви розумієте що ресурси ні звідки не приходять і нікуди не зникають ?
Якщо б ми ТРИМАЛИ 30 років завод якому потрібно доплачувати... то війни б не було , ми вже б розвалились як до цього розвалився совок.
...

Главное Бритам это не говорить: они, дураки, свой "никому ненужный" British Steel у китайцев сейчас чуть ли не национализировать думают - пока министерскими приказами обходятся... :lol:
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Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 09:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:С определенного часу/відстані/повязаності, несмотря на все яканья закрывателей, результат воздейстия на объект -- обнаружить невозможно.
1 Те що ти ні на що не впливаєш - мене ж не цікавить
Ти був нулем в Українів-залишився нулем за межами України.
Таких абсолютних нулів(зжерли все що зробили і заявили що їм ще й винні)-приблизно 30-40% від популяції.
2 Тепер давай визначимо що МОЖНА поміряти , а що ні....
В Україні - 40 млн населення , і це населення своїми діями впливає на те що зроблено - на 100%
Далі
Відмінусуємо дітей і пенсіонерів (вони як правило впливають тільки на споживання)-це десь 20 млн осіб
Відмінусуємо абсолютних нулів а-ля ти - це ще 30% від 20млн=6 млн осіб
Залишається ті хто працюють - десь 14 млн
Я один з цих 14 млн... але мій вплив більший ніж в 13 млн працюючих і менший ніж в 1 млн працюючих..
От і виходить
Я займаючи 1/40 000 000 - впливаю на події в Україні десь на 1/1 000 000, при тому що шкала системи має діапазон від 1/ 40 000 000 , тобто мій вплив в 40 разів вищий від чутливості системи вимірів.
Зрозумів.
Востаннє редагувалось budivelnik в П'ят 18 кві, 2025 09:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 09:48

  budivelnik написав:
  _hunter написав:С определенного часу/відстані/повязаності, несмотря на все яканья закрывателей, результат воздейстия на объект -- обнаружить невозможно.

От і виходить
Я займаючи 1/40 000 000 - впливаю на події в Україні десь на 1/1 000 000, при тому що шкала системи має діапазон від 1/ 40 000 000 , тобто мій вплив в 40 разів вищий від чутливості системи вимірів.
Зрозумів.

Снова двойка: ты линейку с весами перепутал. И снова предыдущий пост забыл :lol:
Но как я тебе уже писал: в эстафете твоя потужность не важна - главное как команда бежит.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 09:50

_hunter
главное как команда бежит.


.. через німецький кордон
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Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 09:55

  budivelnik написав:
  _hunter написав:
  budivelnik написав:Ви вмієте мислити економічними категоріями?
Ви розумієте що ресурси ні звідки не приходять і нікуди не зникають ?
Якщо б ми ТРИМАЛИ 30 років завод якому потрібно доплачувати... то війни б не було , ми вже б розвалились як до цього розвалився совок.
...
Главное Бритам это не говорить: они, дураки, свой "никому ненужный" British Steel у китайцев сейчас чуть ли не национализировать думают - пока министерскими приказами обходятся... :lol:

1 Брити ПРОДАЛИ китайцям свій Брітіш Стайл
2 Тільки зараз Брити думають чи вапрто його націоналізувати.

Тобто все як я й описував
...


Ты между этими двумя предложениями реально разницу видишь? :shock:
>>> 2 Тільки зараз Брити думають чи вапрто його націоналізувати.

>>> "никому ненужный" British Steel у китайцев сейчас чуть ли не национализировать думают

-- или просто для объема написал? :roll:

>>> Тобто все як я й описував
Именно. О чем и разговор -- Бриты сделали по школьной логике закрывателя. "внезапно" выяснилось, что это это могло быть ошибкой :lol:
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