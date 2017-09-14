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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1360113602136031360413605>
Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 10:07

  Hotab написав:_hunter
главное как команда бежит.

.. через німецький кордон

а ти хіба не підшукував недавно квартирку на узбережжі Адріатичного моря, щоб було куди бігти через хорватський кордон "єслі шо"?
цинічнєнько...
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 10:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:(если не ошибаюсь, flyman) кусочек интервью с Немцовым

думаю, що помиляєтесь
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 10:26

❗️Якщо зусилля США зупинити війну в Україні проваляться за кілька днів, повідомимо Трампу, що переговори більше не є життєздатним варіантом, – Держсекретар Рубіо.

«Якщо обидві сторони серйозно ставляться до миру, ми хочемо допомогти, інакше підемо геть».


..

❗️Україні можуть бути «менш важливими» російськомовні регіони. З 5 окупованих областей путін може отримати частину, але не все, – Віткофф для WSJ.

▪️Під час перемовин путін був зациклений на українських територіях. Віткофф заявив, що у межах потенційного врегулювання росія може отримати частину регіонів, але не всі;
▪️Переговори США та рф щодо війни в Україні зосереджені на 5-ти регіонах, які москва хоче визнати своїми;
▪️Говорячи про можливу передачу росії цих земель, Віткофф має на увазі лише ті частини, які вже перебувають під окупацією рф;
▪️Якщо Трамп тиснутиме на Зеленського, він ризикуватиме втратою або підтримки США, або підтримки українців – обидва варіанти вигідні путіну, пише видання.

https://www.wsj.com/world/a-guide-to-th ... s-429e0d54
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Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 11:01

  sergey_stasyuk555 написав:
  Hotab написав:_hunter
главное как команда бежит.

.. через німецький кордон

а ти хіба не підшукував недавно квартирку на узбережжі Адріатичного моря, щоб було куди бігти через хорватський кордон "єслі шо"?
цинічнєнько...

Що значить «підшукував»? Я і підшукую!!
Я ще і місце на кладовищі придивляюсь, але планую ще років 30 жити.
Цинічненько бути таким розумово обмеженим, не розуміючи простих речей , або корчачи з себе олігофрена.

Ну або радянський анекдот про штраф для самогонщика не спійманого на гарячому, проте наказаному , бо «апарат же є!»
Типу «саджайте тоді мене і за згвалтування, бо апарат же є!»
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 18 кві, 2025 11:12, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 11:04

Знову бомблять міста. Тут дійсно, воювати мають всі. А тим часом сформувалась ще одна еліта, ненароджена воювати, біля Деснянської ментури нагнали комунальників, йде такая метушня, чоловік 30, все прибирають і вилизують! Мало того, що від ментів по району все чорне, незрозуміло, навіщо їх стільки, коли в країні війна зовсім в іншому місці, так ще й треба їм все вилизувати, треба купа комунальників, щоб їх обслуговувати і влаштовувати показуху спеціально туди їх наганяти, иліта, млін (раніше були суботники, менти самі прибирали колись, тепер словосполучення суботники для ментів має зовсім інший сенс), ще й столовка там для них поряд, завжди туди ходять,і ще й зарплатню їм суттєво підвищують, і всі ж заброньовані.. Це вже занадто! Влада знову в нас бачить більших ворогів ніж у зовнішньому агресорі?
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 11:13

  hxbbgaf написав: біля Деснянської ментури нагнали комунальників, йде такая метушня, чоловік 30, все прибирають і вилизують!

Це стандартна практика комунальників, коли їх десятки відразу прибирають всю площу, це продуктивніше, тому що вони, як заповнюють сміттям ОДИН трактор чи автомобіль, а не роблять різні підготовчі роботи. а потім ще і перевантажують все це.
Не там зраду шукаєте. :roll:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 11:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

лонгрід. проти тих, хто постійно каже як все погано й все пропало
Швидше, ніж очікувалося. В який бік розгортається війна в Україні
для доступу до статті потрібно ввести email
Дані показують, що російська військова машина до кінця 2024 року зжирає основну частину ключових ресурсів — навіть швидше, ніж очікувалося. Втрати різко зростають, тоді як середня кількість знищеної справжньої бронетехніки стабільно знижується; ворог змушений замінювати її цивільними машинами, які гинуть у ще більшій кількості.

Тепер надійшли підтверджені повідомлення про китайських громадян, захоплених у полон, які воювали на боці орків в Україні. Навіть за показниками живої сили російська військова машина насилу справляється з темпами втрат на фронті. І знову — усі ці зусилля за останні місяці практично нічого не дали, крім відступу українських військ із великої частини того, що залишилося від Вільного Курська.

Буквально днями по району Кривого Рогу — рідного міста Зеленського, було випущено балістичну ракету «Іскандер». Унаслідок високоточного удару, який міг бути завданий тільки з явним наміром убити мирних жителів, загинули дев’ятеро дітей — найбільше за всю історію нападу.

Московити свідомо вдарили поруч із дитячим майданчиком посеред білого дня, а потім почали брехати, ніби справжньою метою був ресторан, де нібито перебували офіцери НАТО. Цю брехню швидко розвінчали кадри з камер спостереження. Усе це частина тенденції — перехід до відвертих терористичних нальотів на українські міста, навіть без найменшої спроби видати удари за атаки по військових об'єктах.

з військовими успіхами у руських все гірше, тому вони вдаються до звичайного терору
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 11:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

hxbbgaf написав:
  _Mykola_ написав:
  hxbbgaf написав: біля Деснянської ментури нагнали комунальників, йде такая метушня, чоловік 30, все прибирають і вилизують!

Це стандартна практика комунальників, коли їх десятки відразу прибирають всю площу, це продуктивніше, тому що вони, як заповнюють сміттям ОДИН трактор чи автомобіль, а не роблять різні підготовчі роботи. а потім ще і перевантажують все це.
Не там зраду шукаєте. :roll:

А тим часом фарбують паркани, навіщось білять всі бордюри, купа комунальників виконують купу непотрібної роботи, навіщо ця показуха, ще й за наш рахунок? От дуже в розпал війни треба побілити бордюри у ментів, щоб перший дощ це все змив! Це вже дурдом, а не зрада!
Южаніна пропонувала, щоб кожен силовик хоча б по півроку побував на фронті, не чують!
Навряд чи це можливо на практиці, я про "відправити на піврочку". Армія то не дуже оперативний механізм, може пройти кілька місяців поки їх кудись остаточно розподілять і направлять, а спочатку ще бзвп треба пройти, а потім отак раз і висмикнути з якоїсь точки, щоб заново когось вчити, адаптувати і таке інше? Як на мене, так воно не працюватиме.
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 11:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

hxbbgaf написав:
  alex_dvornichenko написав:
  unicdima написав:пацик працює на кількох ресурсах одночасно одними й тими коментами :D
https://www.pravda.com.ua/news/2025/04/18/7508104/
в коментарях

Тут таких много, давеча за ругательынй коментрий в адресс их сцаря, мне в личку прилетело малёха оскорблений.

На фупі забанили до 18 червня, де ж ще писати. Фейсбук теж 3 рази банив, доводилось створювати інші ніки. До того ж, за що банили, за те, що я написав, що була помилка, коли рік назад послухались американців і не вдарили по тому московитському аеродрому, де були десятки літаків (Халіно, здається), які потім скидали каби, через що загинули тисячі наших воїнів і мирних людей. При тому написав зе все без лайливих слів і за це мене фейсбук забанив, написали, що це ворожнечий камент, я оскаржив, бо це вже за межею, вони не змінили рішення. Фейсбук працює на кацапів?
Ви як вчора народилися. В фейсбуці по нашому сегменту завжди була прокацапська модерація, ймовірно там кацапи і модерують наш сегмент + величезна армія кацапських ботів, що сиплять скарги. І скарги на кацапів взагалі не працюють.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 11:47

  Faceless написав:Навряд чи це можливо на практиці, я про "відправити на піврочку". Армія то не дуже оперативний механізм, може пройти кілька місяців поки їх кудись остаточно розподілять і направлять, а спочатку ще бзвп треба пройти, а потім отак раз і висмикнути з якоїсь точки, щоб заново когось вчити, адаптувати і таке інше? Як на мене, так воно не працюватиме.

бо це не з умовним недопридатним трактористом Миколою, який бзвп хватає на льоту і адаптує таке інше
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 18 кві, 2025 11:48, всього редагувалось 1 раз.
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