❗️Якщо зусилля США зупинити війну в Україні проваляться за кілька днів, повідомимо Трампу, що переговори більше не є життєздатним варіантом, – Держсекретар Рубіо.
«Якщо обидві сторони серйозно ставляться до миру, ми хочемо допомогти, інакше підемо геть».
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❗️Україні можуть бути «менш важливими» російськомовні регіони. З 5 окупованих областей путін може отримати частину, але не все, – Віткофф для WSJ.
▪️Під час перемовин путін був зациклений на українських територіях. Віткофф заявив, що у межах потенційного врегулювання росія може отримати частину регіонів, але не всі; ▪️Переговори США та рф щодо війни в Україні зосереджені на 5-ти регіонах, які москва хоче визнати своїми; ▪️Говорячи про можливу передачу росії цих земель, Віткофф має на увазі лише ті частини, які вже перебувають під окупацією рф; ▪️Якщо Трамп тиснутиме на Зеленського, він ризикуватиме втратою або підтримки США, або підтримки українців – обидва варіанти вигідні путіну, пише видання.
а ти хіба не підшукував недавно квартирку на узбережжі Адріатичного моря, щоб було куди бігти через хорватський кордон "єслі шо"? цинічнєнько...
Що значить «підшукував»? Я і підшукую!! Я ще і місце на кладовищі придивляюсь, але планую ще років 30 жити. Цинічненько бути таким розумово обмеженим, не розуміючи простих речей , або корчачи з себе олігофрена.
Ну або радянський анекдот про штраф для самогонщика не спійманого на гарячому, проте наказаному , бо «апарат же є!» Типу «саджайте тоді мене і за згвалтування, бо апарат же є!»
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 18 кві, 2025 11:12, всього редагувалось 2 разів.
Знову бомблять міста. Тут дійсно, воювати мають всі. А тим часом сформувалась ще одна еліта, ненароджена воювати, біля Деснянської ментури нагнали комунальників, йде такая метушня, чоловік 30, все прибирають і вилизують! Мало того, що від ментів по району все чорне, незрозуміло, навіщо їх стільки, коли в країні війна зовсім в іншому місці, так ще й треба їм все вилизувати, треба купа комунальників, щоб їх обслуговувати і влаштовувати показуху спеціально туди їх наганяти, иліта, млін (раніше були суботники, менти самі прибирали колись, тепер словосполучення суботники для ментів має зовсім інший сенс), ще й столовка там для них поряд, завжди туди ходять,і ще й зарплатню їм суттєво підвищують, і всі ж заброньовані.. Це вже занадто! Влада знову в нас бачить більших ворогів ніж у зовнішньому агресорі?
hxbbgaf написав: біля Деснянської ментури нагнали комунальників, йде такая метушня, чоловік 30, все прибирають і вилизують!
Це стандартна практика комунальників, коли їх десятки відразу прибирають всю площу, це продуктивніше, тому що вони, як заповнюють сміттям ОДИН трактор чи автомобіль, а не роблять різні підготовчі роботи. а потім ще і перевантажують все це. Не там зраду шукаєте.
Дані показують, що російська військова машина до кінця 2024 року зжирає основну частину ключових ресурсів — навіть швидше, ніж очікувалося. Втрати різко зростають, тоді як середня кількість знищеної справжньої бронетехніки стабільно знижується; ворог змушений замінювати її цивільними машинами, які гинуть у ще більшій кількості.
Тепер надійшли підтверджені повідомлення про китайських громадян, захоплених у полон, які воювали на боці орків в Україні. Навіть за показниками живої сили російська військова машина насилу справляється з темпами втрат на фронті. І знову — усі ці зусилля за останні місяці практично нічого не дали, крім відступу українських військ із великої частини того, що залишилося від Вільного Курська.
Буквально днями по району Кривого Рогу — рідного міста Зеленського, було випущено балістичну ракету «Іскандер». Унаслідок високоточного удару, який міг бути завданий тільки з явним наміром убити мирних жителів, загинули дев’ятеро дітей — найбільше за всю історію нападу.
Московити свідомо вдарили поруч із дитячим майданчиком посеред білого дня, а потім почали брехати, ніби справжньою метою був ресторан, де нібито перебували офіцери НАТО. Цю брехню швидко розвінчали кадри з камер спостереження. Усе це частина тенденції — перехід до відвертих терористичних нальотів на українські міста, навіть без найменшої спроби видати удари за атаки по військових об'єктах.
з військовими успіхами у руських все гірше, тому вони вдаються до звичайного терору
hxbbgaf написав: біля Деснянської ментури нагнали комунальників, йде такая метушня, чоловік 30, все прибирають і вилизують!
Це стандартна практика комунальників, коли їх десятки відразу прибирають всю площу, це продуктивніше, тому що вони, як заповнюють сміттям ОДИН трактор чи автомобіль, а не роблять різні підготовчі роботи. а потім ще і перевантажують все це. Не там зраду шукаєте.
А тим часом фарбують паркани, навіщось білять всі бордюри, купа комунальників виконують купу непотрібної роботи, навіщо ця показуха, ще й за наш рахунок? От дуже в розпал війни треба побілити бордюри у ментів, щоб перший дощ це все змив! Це вже дурдом, а не зрада! Южаніна пропонувала, щоб кожен силовик хоча б по півроку побував на фронті, не чують!
Навряд чи це можливо на практиці, я про "відправити на піврочку". Армія то не дуже оперативний механізм, може пройти кілька місяців поки їх кудись остаточно розподілять і направлять, а спочатку ще бзвп треба пройти, а потім отак раз і висмикнути з якоїсь точки, щоб заново когось вчити, адаптувати і таке інше? Як на мене, так воно не працюватиме.
Тут таких много, давеча за ругательынй коментрий в адресс их сцаря, мне в личку прилетело малёха оскорблений.
На фупі забанили до 18 червня, де ж ще писати. Фейсбук теж 3 рази банив, доводилось створювати інші ніки. До того ж, за що банили, за те, що я написав, що була помилка, коли рік назад послухались американців і не вдарили по тому московитському аеродрому, де були десятки літаків (Халіно, здається), які потім скидали каби, через що загинули тисячі наших воїнів і мирних людей. При тому написав зе все без лайливих слів і за це мене фейсбук забанив, написали, що це ворожнечий камент, я оскаржив, бо це вже за межею, вони не змінили рішення. Фейсбук працює на кацапів?
Ви як вчора народилися. В фейсбуці по нашому сегменту завжди була прокацапська модерація, ймовірно там кацапи і модерують наш сегмент + величезна армія кацапських ботів, що сиплять скарги. І скарги на кацапів взагалі не працюють.
Faceless написав:Навряд чи це можливо на практиці, я про "відправити на піврочку". Армія то не дуже оперативний механізм, може пройти кілька місяців поки їх кудись остаточно розподілять і направлять, а спочатку ще бзвп треба пройти, а потім отак раз і висмикнути з якоїсь точки, щоб заново когось вчити, адаптувати і таке інше? Як на мене, так воно не працюватиме.
бо це не з умовним недопридатним трактористом Миколою, який бзвп хватає на льоту і адаптує таке інше
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 18 кві, 2025 11:48, всього редагувалось 1 раз.