Додано: П'ят 18 кві, 2025 12:26

flyman написав: Faceless написав: Навряд чи це можливо на практиці, я про "відправити на піврочку". Армія то не дуже оперативний механізм, може пройти кілька місяців поки їх кудись остаточно розподілять і направлять, а спочатку ще бзвп треба пройти, а потім отак раз і висмикнути з якоїсь точки, щоб заново когось вчити, адаптувати і таке інше? Як на мене, так воно не працюватиме. Навряд чи це можливо на практиці, я про "відправити на піврочку". Армія то не дуже оперативний механізм, може пройти кілька місяців поки їх кудись остаточно розподілять і направлять, а спочатку ще бзвп треба пройти, а потім отак раз і висмикнути з якоїсь точки, щоб заново когось вчити, адаптувати і таке інше? Як на мене, так воно не працюватиме.

бо це не з умовним недопридатним трактористом Миколою, який бзвп хватає на льоту і адаптує таке інше бо це не з умовним недопридатним трактористом Миколою, який бзвп хватає на льоту і адаптує таке інше

Так отож. І не з артрозником Промом з фупа з ціпком, якого вже декілька місяців возять по частинам, де його не беруть, і витрачають на це теж купу палива і ресурсу, в т.р. людського, який цим займається, замість того, щоб воювати. До того ж менти на ти зі зброєю, більшість служили, їм часто і БЗВП не треба. Можливо було б і по піврочку, зараз це неможливо, бо не вистачає людей, а не вистачає, бо не хочуть воювати. Якщо воювати будуть всі, то давайте всі, і буде вистачати, а не те, що зараз відбувається, десятки комунальників та дорожньої служби навіщось білять бордюри та безквіткові вазони, щоб перший дощ все це змив! Шалений натовп і всі заброньовані і займаються бозна чим. Майже всі чоловіки мобілізаційного віку, як на підбір! При цьому поряд гуляє купа ментів, від них все аж чорне, навіщо їх стільки? Може, ці браві повністю здорові хлопці, які ще й на ти зі зброєю, краще б повоювали (ніж ходити по мирному району в повному озброєнні, лякаючи дітей), як пропонувала та ж Южаніна і всі здравомислячі люди?Скільки це все буде тривати? Я вже не говорю про те, що країни НАТО теж мають воювати поряд з нами. Хоча що тут вже говорити, коли будапештський меморандум, всі конвенції ООН, саме ООН, міжнародні суди - все коту під хвіст! Ультиматум всьому НАТО з приводу кордонів 97-го року, а воювати маємо одні ми. Трамп взагалі обіцяв мир, тепер теж зливається, а сам, можливо, завдяки цьому і виграв вибори (що обіцяв закінчити криваву війну), пропіарився на нас...