smdtranz написав:......... строго говоря, Мир давно затоплен в Тихом океане, а нынешняя МКС запущена в 1998 году. и Шаттлы до 2009 года, вроде, исправно доставляли астронавтов.
а вообще конечно круто восхвалять советские и российские заводы, имея огромные запасы нефти и газа) без них судьба тех заводов была б такой же, как и у нас. да она и так во многом повторила наши, кроме переработки сырья и оборонки. ссср в лучшие времена запускал ракеты в космос раз в 4 дня, а сейчас рашка делает 10 запусков за год. и то, из тех 10 запусков — половина это обслуживание МКС, а ее вскоре закроют. российская космическая промышленность будет практически мертва
Строго говоря, советские и российские заводы это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Так же, как СССР и РФ. Совершенно разные государства. И "восхвалять" российские заводы, по-моему, никому и в голову не приходит. Просто они сохранили из советского наследия больше, чем мы. Хотя тоже многое растеряли. Но у них несколько другие причины - "сырьевое проклятие", кроме некоторых других, общих с нашими. После развала Союза положение у них было примерно такое же, как у нас. Сумели восстановиться лучше. Да, благодаря нефти и газу, но и благодаря большему вниманию к оборонке и армии.
smdtranz написав:......... строго говоря, Мир давно затоплен в Тихом океане, а нынешняя МКС запущена в 1998 году. и Шаттлы до 2009 года, вроде, исправно доставляли астронавтов.
а вообще конечно круто восхвалять советские и российские заводы, имея огромные запасы нефти и газа) без них судьба тех заводов была б такой же, как и у нас. да она и так во многом повторила наши, кроме переработки сырья и оборонки. ссср в лучшие времена запускал ракеты в космос раз в 4 дня, а сейчас рашка делает 10 запусков за год. и то, из тех 10 запусков — половина это обслуживание МКС, а ее вскоре закроют. российская космическая промышленность будет практически мертва
Строго говоря, советские и российские заводы это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Так же, как СССР и РФ. Совершенно разные государства. И "восхвалять" российские заводы, по-моему, никому и в голову не приходит. Просто они сохранили из советского наследия больше, чем мы. Хотя тоже многое растеряли. Но у них несколько другие причины - "сырьевое проклятие", кроме некоторых других, общих с нашими. После развала Союза положение у них было примерно такое же, как у нас. Сумели восстановиться лучше. Да, благодаря нефти и газу, но и благодаря большему вниманию к оборонке и армии.
тут розкажуть, що нафта-газ то, а зерно-чугуній-олія "єтодругоє" і воопшє, будівельник з синами в топ 5%, а решта біосміття в топку
Премʼєр міністр разом з урядовцями йде на Spring Meetings МВФ та Світового банку, тому там зустрічі з Трежері і будуть. ⸻ МЕМОРАНДУМ ПРО НАМІРИ МІЖ УРЯДОМ СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ ТА УРЯДОМ УКРАЇНИ ЩОДО ЗАВЕРШЕННЯ ФОРМАЛЬНОЇ УГОДИ ПРО ЕКОНОМІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО ТА ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ВІДБУДОВИ ЗВАЖАЮЧИ НА ТЕ, що Сполучені Штати Америки надали суттєву фінансову та матеріальну підтримку Україні після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року; ЗВАЖАЮЧИ НА ТЕ, що американський народ прагне інвестувати разом з українським народом у вільну, суверенну та безпечну Україну; ЗВАЖАЮЧИ НА ТЕ, що Сполучені Штати Америки та Україна прагнуть досягти тривалого миру в Україні та довгострокового партнерства між двома народами та урядами; ЗВАЖАЮЧИ НА ТЕ, що Сполучені Штати Америки та Україна визнають внесок, який Україна зробила для зміцнення міжнародного миру та безпеки, добровільно відмовившись від третього за величиною у світі арсеналу ядерної зброї; ЗВАЖАЮЧИ НА ТЕ, що Сполучені Штати Америки та Україна мають намір створити інвестиційний фонд відбудови в рамках економічного партнерства між двома народами та урядами; ЗВАЖАЮЧИ НА ТЕ, що Сполучені Штати Америки та Україна провели надзвичайно продуктивні технічні консультації у Вашингтоні, округ Колумбія, нещодавно — 11–12 квітня 2025 року, з метою завершення переговорів щодо угоди про створення інвестиційного фонду відбудови; ЗВАЖАЮЧИ НА ТЕ, що Сполучені Штати поважають намір України уникати конфліктів при підготовці угоди з її зобов’язаннями в рамках процесу вступу до Європейського Союзу або зобов’язаннями перед міжнародними фінансовими інституціями та іншими офіційними кредиторами; ЗВАЖАЮЧИ НА ТЕ, що, без шкоди для будь-яких політичних чи юридичних процедур, необхідних для завершення домовленості, Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль відвідає Вашингтон, округ Колумбія, у тиждень, що починається 21 квітня 2025 року, для зустрічі з Міністром фінансів США Бессентом і надання високорівневої підтримки для завершення технічних обговорень умов угоди про створення інвестиційного фонду відбудови. Очікується, що переговорні групи нададуть звіт про досягнутий прогрес до 26 квітня 2025 року з метою завершення обговорень до цієї дати та якнайшвидшого підписання угоди; ОТЖЕ, підтверджуючи підписами нижче, Уряд Сполучених Штатів Америки та Уряд України укладають цей Меморандум про наміри з метою якнайшвидшого завершення необхідної документації для укладення угоди про економічне партнерство між народами Сполучених Штатів Америки та України шляхом створення інвестиційного фонду відбудови. Цей Меморандум про наміри може бути підписаний у двох або більше примірниках, кожен з яких вважатиметься оригіналом, а всі разом — одним документом.
Премʼєр міністр разом з урядовцями йде на Spring Meetings МВФ та Світового банку, тому там зустрічі з Трежері і будуть. ⸻ МЕМОРАНДУМ ПРО НАМІРИ МІЖ УРЯДОМ СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ ТА УРЯДОМ УКРАЇНИ ЩОДО ЗАВЕРШЕННЯ ФОРМАЛЬНОЇ УГОДИ ПРО ЕКОНОМІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО ТА ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ВІДБУДОВИ ЗВАЖАЮЧИ НА ТЕ, ..........
Ви як вчора народилися. В фейсбуці по нашому сегменту завжди була прокацапська модерація, ймовірно там кацапи і модерують наш сегмент + величезна армія кацапських ботів, що сиплять скарги. І скарги на кацапів взагалі не працюють.
Наші теж «гарні». Кацапоферми запускають фейк, звичайно ж з криками «максимальний репост!!» Через кілька днів у всіх групах, у всіх місцевих громадах , по 300-500к репостів. Кожній доярці діти провели інтернет і підключили фісбук, а навчити факт-чекінгу не зуміли. Все, фізбук помийна яма як порнокласнікі.
Премʼєр міністр разом з урядовцями йде на Spring Meetings МВФ та Світового банку, тому там зустрічі з Трежері і будуть. ⸻ МЕМОРАНДУМ ПРО НАМІРИ МІЖ УРЯДОМ СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ ТА УРЯДОМ УКРАЇНИ ЩОДО ЗАВЕРШЕННЯ ФОРМАЛЬНОЇ УГОДИ ПРО ЕКОНОМІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО ТА ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ВІДБУДОВИ ЗВАЖАЮЧИ НА ТЕ, ..........
Кто-то может объяснить смысл этого меморандума?
Те ж саме, що і в більшості випадків. Очкозамилювання. Наче і не відмовили. Наче щось підписали. Обидві сторони можуть заявити про досягнення.
Премʼєр міністр разом з урядовцями йде на Spring Meetings МВФ та Світового банку, тому там зустрічі з Трежері і будуть. ⸻ МЕМОРАНДУМ ПРО НАМІРИ МІЖ УРЯДОМ СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ ТА УРЯДОМ УКРАЇНИ ЩОДО ЗАВЕРШЕННЯ ФОРМАЛЬНОЇ УГОДИ ПРО ЕКОНОМІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО ТА ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ВІДБУДОВИ ЗВАЖАЮЧИ НА ТЕ, що Сполучені Штати Америки надали суттєву фінансову та матеріальну підтримку Україні після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року; ЗВАЖАЮЧИ НА ТЕ, що американський народ прагне інвестувати разом з українським народом у вільну, суверенну та безпечну Україну; ЗВАЖАЮЧИ НА ТЕ, що Сполучені Штати Америки та Україна прагнуть досягти тривалого миру в Україні та довгострокового партнерства між двома народами та урядами; ЗВАЖАЮЧИ НА ТЕ, що Сполучені Штати Америки та Україна визнають внесок, який Україна зробила для зміцнення міжнародного миру та безпеки, добровільно відмовившись від третього за величиною у світі арсеналу ядерної зброї; ЗВАЖАЮЧИ НА ТЕ, що Сполучені Штати Америки та Україна мають намір створити інвестиційний фонд відбудови в рамках економічного партнерства між двома народами та урядами; ЗВАЖАЮЧИ НА ТЕ, що Сполучені Штати Америки та Україна провели надзвичайно продуктивні технічні консультації у Вашингтоні, округ Колумбія, нещодавно — 11–12 квітня 2025 року, з метою завершення переговорів щодо угоди про створення інвестиційного фонду відбудови; ЗВАЖАЮЧИ НА ТЕ, що Сполучені Штати поважають намір України уникати конфліктів при підготовці угоди з її зобов’язаннями в рамках процесу вступу до Європейського Союзу або зобов’язаннями перед міжнародними фінансовими інституціями та іншими офіційними кредиторами; ЗВАЖАЮЧИ НА ТЕ, що, без шкоди для будь-яких політичних чи юридичних процедур, необхідних для завершення домовленості, Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль відвідає Вашингтон, округ Колумбія, у тиждень, що починається 21 квітня 2025 року, для зустрічі з Міністром фінансів США Бессентом і надання високорівневої підтримки для завершення технічних обговорень умов угоди про створення інвестиційного фонду відбудови. Очікується, що переговорні групи нададуть звіт про досягнутий прогрес до 26 квітня 2025 року з метою завершення обговорень до цієї дати та якнайшвидшого підписання угоди; ОТЖЕ, підтверджуючи підписами нижче, Уряд Сполучених Штатів Америки та Уряд України укладають цей Меморандум про наміри з метою якнайшвидшого завершення необхідної документації для укладення угоди про економічне партнерство між народами Сполучених Штатів Америки та України шляхом створення інвестиційного фонду відбудови. Цей Меморандум про наміри може бути підписаний у двох або більше примірниках, кожен з яких вважатиметься оригіналом, а всі разом — одним документом.
ЗВАЖАЮЧИ НА ТЕ, що Сполучені Штати Америки за дві доби планують відсторонитися від участі у мирних переговорах між Україною та рф, важаю що цей " ...меморандум це х...я" (с) словами нашого президент Очікую появу аналогічної нової марки від Укрпошти " меморандум про економічну співпрацю з США це х...я" такої як про будапештський меморандум . Ще одна х..ня і ще одна марка
Faceless написав:Навряд чи це можливо на практиці, я про "відправити на піврочку". Армія то не дуже оперативний механізм, може пройти кілька місяців поки їх кудись остаточно розподілять і направлять, а спочатку ще бзвп треба пройти, а потім отак раз і висмикнути з якоїсь точки, щоб заново когось вчити, адаптувати і таке інше? Як на мене, так воно не працюватиме.
бо це не з умовним недопридатним трактористом Миколою, який бзвп хватає на льоту і адаптує таке інше
Так отож. І не з артрозником Промом з фупа з ціпком, якого вже декілька місяців возять по частинам, де його не беруть, і витрачають на це теж купу палива і ресурсу, в т.р. людського, який цим займається, замість того, щоб воювати. До того ж менти на ти зі зброєю, більшість служили, їм часто і БЗВП не треба. Можливо було б і по піврочку, зараз це неможливо, бо не вистачає людей, а не вистачає, бо не хочуть воювати. Якщо воювати будуть всі, то давайте всі, і буде вистачати, а не те, що зараз відбувається, десятки комунальників та дорожньої служби навіщось білять бордюри та безквіткові вазони, щоб перший дощ все це змив! Шалений натовп і всі заброньовані і займаються бозна чим. Майже всі чоловіки мобілізаційного віку, як на підбір! При цьому поряд гуляє купа ментів, від них все аж чорне, навіщо їх стільки? Може, ці браві повністю здорові хлопці, які ще й на ти зі зброєю, краще б повоювали (ніж ходити по мирному району в повному озброєнні, лякаючи дітей), як пропонувала та ж Южаніна і всі здравомислячі люди? Скільки це все буде тривати? Я вже не говорю про те, що країни НАТО теж мають воювати поряд з нами. Хоча що тут вже говорити, коли будапештський меморандум, всі конвенції ООН, саме ООН, міжнародні суди - все коту під хвіст! Ультиматум всьому НАТО з приводу кордонів 97-го року, а воювати маємо одні ми. Трамп взагалі обіцяв мир, тепер теж зливається, а сам, можливо, завдяки цьому і виграв вибори (що обіцяв закінчити криваву війну), пропіарився на нас...
Востаннє редагувалось hxbbgaf в П'ят 18 кві, 2025 12:43, всього редагувалось 1 раз.
Буває різне, але туди беруть тільки повністю здорових, комісія там прискіплива (хоча де логіка, незрозуміло, на війні треба набагато більше здоров'я, підготовки і вмінь, де треба воювати з озброєним до зубів зовнішнім ворогом, а не виписувати адміністративку та воювати з алкашами), раніше взагалі брали тільки після армії, не знаю, як зараз, але підготовка у більшості є, якщо їм дають зброю, у будь-якому випадку, вона краща, ніж у того артрозника або епілептика, який ніколи не тримав в руках ніякої зброї...
Востаннє редагувалось hxbbgaf в П'ят 18 кві, 2025 12:50, всього редагувалось 1 раз.