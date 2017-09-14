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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13602136031360413605
Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 12:50

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Но у нас взяли на вооружение теорию, которую проповедует будивельник - государство ни во что не вмешивается, "рынок сам отрегулирует". Ну то маємо те, що маємо.
Рынок отрегулировал. Из достаточно развитой индустриальной страны превратились в аграрно-индустриальную и даже ближе к просто аграрной.
При чому тут правильно/не правильно
Питання стоїть наступним чином
Держава для людини чи Людина для держави...
Що з того що совок був забудований заводами?
З того СССР почти 50 лет прожил без войны. Прожил бы без войны и дольше, но развалился.
Лучше, как сегодня? Когда потеряли почти пятую часть территории и воюем оружием, которое нам, к счастью, дают "партнёры"? А могли бы и не дать. А средства на это не потратили раньше, тому що не були "забудовані заводами", так потратим после войны, чтобы вернуть многомиллиардные кредиты. Если нам их не простят, как Союз прощал "Африці, Кореї/Вєтнаму/Афганістану/Конго".
Таке просте питання
Коли останній раз ти стояв 5 годин щоб купити сметани , займаючи чергу в 5 ранку до магазину який відкривався у 8 ранку, бо до 10 там вже все було розпродано?
А я стояв 3 рази в тиждень влітку з 1972 по 1980 коли приїзжав до бабусі на Черкащину
Стоял. Только не с 1972 по 1980, а намного позже - в 1989 и после.
Коли ти останній раз стояв в черзі за (телевізором, мебельною стінкою...і так далі)?
А мої батьки стояли
Да, стоял. За мебелью мама, за цветным ТВ я сам в конце Союза. Но взяли.
Коли ти в останній раз ти купував б/у жигуль по ціні вищій ніж коштував новий? А мій батько стояв в черзі років 10 і так і не купив бо совок розвалився
Никогда. Спокойно обходился без машины.
Коли ти в останій раз купував ковбасу по талонах? При чому на талонах написано 1кг ковбасних виробів. а буде це картонна по 2,20 чи копчена - залежало від твоїх персональних знайомств з продавцем
По талонам уже после развала Союза. Копчёную покупали по праздникам - дорого, полукопчёную "Одесскую" - чаще. Была не всегда, но и не по талонам.
Коли ти в останній раз здавав мукалатуру, щоб отримати талончик по якому можна було купити книжку(художню, двадцятитомники леніна-стояли , а Жуль-Верна - тільки за макулатуру)
Это было. Но из-за того, что тогда люди ещё читали книги. И покупали. И нормальным было иметь дома библиотеку.
Коли ти в останній раз з Харкова їздив за ковбасою в Москву, чи за костюмом на випускний для дитини...
Никогда.

Далі продовжувати.
Можете продовжувати.

Тому толку від індустріалізації, яка вбила мільйони і створила умови для 2 світової війни ?
С вашими глубокими познаниями истории спорить не буду. Бесполезно. Индустриализация как создание условий для 2МВ это интересный тезис. Думаю, на этом, если сумеете доказать, можно не только докторскую защитить, но и академиком стать, а то и мировое признание получить.
Толку від заводів-якщо людям їсти було нічого , бо Африці допомагали , в Кореї/Вєтнамі/Афганістані/Конго - воювали?
Точно так же сегодня могут говорить американцы и европейцы. Зачем помогать Украине, своих проблем хватает?
Ну и после 1950 "людям їсти було нічого" это сильно.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 18 кві, 2025 13:02, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 12:50

  hxbbgaf написав:
  yama написав:
  hxbbgaf написав: Може, ці браві повністю здорові хлопці, які ще й на ти зі зброєю, краще б повоювали (ніж ходити по мирному району в повному озброєнні, лякаючи дітей), ...
:D :D :D

про компетенцію наших поліціантів тут

https://www.youtube.com/watch?v=cX2TBV1Qa4Q

Буває різне, але туди беруть тільки повністю здорових, комісія там прискіплива (хоча де логіка, незрозуміло, на війні треба набагато більше здоров'я, підготовки і вмінь,
де треба воювати з озброєним до зубів зовнішнім ворогом, а не виписувати адміністративку та воювати з алкашами), раніше взагалі брали тільки після армії, не знаю, як зараз, але підготовка у більшості є, якщо їм дають зброю, у будь=якому випадку, вона краща, ніж у того артрозника або епілептика, який ніколи не тримав в руках ніякої зброї...

Згоден Несправделівість, для поліції я - не годен, а для війська - годен ! :evil:
не зважайте я досі ображений, що мене не взяли :mrgreen: хоча я вже і не хочу .
але про те які наші поліцейські молодці мають знати всі . Бо страшно ж якщо такі будуть в школах , ще ненароком дитину якусь застрелять ...
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Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 12:56

Виплати 15 мільйонів родинам військових! Важливі зміни!
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Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 13:00

  yama написав: Бо страшно ж якщо такі будуть в школах , ще ненароком дитину якусь застрелять ...

А що вони забули в школах? У нас, пам'ятаю, стояли якісь охоронці, яким вся школа кожен місяць скидувалась на зарплатню (правда, виходило у кілька разів більше, ніж їхня зарплатня), і які теж тільки стояли, і якщо навіть когось б'ють, їх це не хвилювало, вони нібито на випадок, якщо тільки ззовні якийсь бандит прийде нападати на школярів.
А щодо ментів, не одному вам це незрозуміло. Якщо всі ці сотні тисяч здорових і підготовлених від ментів до муніципальної охорони з міськими вартами і відставниками і офіцерами, які чекають ВОС один в один, не будуть воювати, то буде дуже тяжко. Все ж таки воюємо з переважаючим ворогом, який хоче нас знищити! Дехто забув.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 13:23

  budivelnik написав:
  antichamber написав:до нас і до р=поляків тільки у 2014р дійшло ,що треба відновляти впк
якби не війна -виробництво зброї у 21 сторіччі взагалі немає сенсу
Проблема не у ВПК, проблема у тому хто власник цього ВПК
Якщо в США-ВПК це приватна власність і там ця власність прибуткова
То у нас ВПК це виключно Державна власність (до 2014- напевно на 80%)
А Державна власність на виробництво зброї в період коли ця зброя не потрібна( бо не вмієш її продавати і не зацікавлений боротись за співвідношення собівартість/ціна/якість) - це просто годівничка...

Звідси висновок
Проблема не в галузі де працює підприємство
Проблема у відповідальності за керівництво підприємством.
В державних - відповідальності мало , а варіантів збагачення-багато... тому совок і розвалився.
Вы очень много внимания уделяете форме власності.
Но вы никогда не слышали о многосотмиллиардных расходах США на оборону и вооружения? Да, они и экспортируют много, но без этих государственных расходов на закупку вооружения посмотрел бы я на их "прибыльность".
АПК на Западе полностью частный. Но вы никогда не слышали, что с/х (фермерство) в Европе прибыльно только благодаря огромным дотациям от государств? В США не знаю, но подозреваю, что тоже.
"період коли ця зброя не потрібна" - вы считаете, что "зброя потрібна" только тогда, когда война уже началась? После окончания войны мы опять "забьём" на армию и оборонку?
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 13:35

  yama написав: Ще одна х..ня і ще одна марка :roll:

Зато потужна ІБД
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