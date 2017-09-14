Додано: П'ят 18 кві, 2025 12:50

budivelnik написав: ЛАД написав: Но у нас взяли на вооружение теорию, которую проповедует будивельник - государство ни во что не вмешивается, "рынок сам отрегулирует". Ну то маємо те, що маємо.

Рынок отрегулировал. Из достаточно развитой индустриальной страны превратились в аграрно-индустриальную и даже ближе к просто аграрной. Но у нас взяли на вооружение теорию, которую проповедует будивельник - государство ни во что не вмешивается, "рынок сам отрегулирует". Ну то маємо те, що маємо.Рынок отрегулировал. Из достаточно развитой индустриальной страны превратились в аграрно-индустриальную и даже ближе к просто аграрной. При чому тут правильно/не правильно

Питання стоїть наступним чином

Держава для людини чи Людина для держави...

Що з того що совок був забудований заводами? При чому тут правильно/не правильноПитання стоїть наступним чиномДержава для людини чи Людина для держави...Що з того що совок був забудований заводами?

Таке просте питання

Коли останній раз ти стояв 5 годин щоб купити сметани , займаючи чергу в 5 ранку до магазину який відкривався у 8 ранку, бо до 10 там вже все було розпродано?

А я стояв 3 рази в тиждень влітку з 1972 по 1980 коли приїзжав до бабусі на Черкащину

Коли ти останній раз стояв в черзі за (телевізором, мебельною стінкою...і так далі)?

А мої батьки стояли

Коли ти в останній раз ти купував б/у жигуль по ціні вищій ніж коштував новий? А мій батько стояв в черзі років 10 і так і не купив бо совок розвалився

Коли ти в останій раз купував ковбасу по талонах? При чому на талонах написано 1кг ковбасних виробів. а буде це картонна по 2,20 чи копчена - залежало від твоїх персональних знайомств з продавцем

Коли ти в останній раз здавав мукалатуру, щоб отримати талончик по якому можна було купити книжку(художню, двадцятитомники леніна-стояли , а Жуль-Верна - тільки за макулатуру)

Коли ти в останній раз з Харкова їздив за ковбасою в Москву, чи за костюмом на випускний для дитини...

Далі продовжувати.

Тому толку від індустріалізації, яка вбила мільйони і створила умови для 2 світової війни ?

Толку від заводів-якщо людям їсти було нічого , бо Африці допомагали , в Кореї/Вєтнамі/Афганістані/Конго - воювали?

З того СССР почти 50 лет прожил без войны. Прожил бы без войны и дольше, но развалился.Лучше, как сегодня? Когда потеряли почти пятую часть территории и воюем оружием, которое нам, к счастью, дают "партнёры"? А могли бы и не дать. А средства на это не потратили раньше, тому що не були "забудовані заводами", так потратим после войны, чтобы вернуть многомиллиардные кредиты. Если нам их не простят, как Союз прощал "Африці, Кореї/Вєтнаму/Афганістану/Конго".Стоял. Только не с 1972 по 1980, а намного позже - в 1989 и после.Да, стоял. За мебелью мама, заТВ я сам в конце Союза. Но взяли.Никогда. Спокойно обходился без машины.По талонам уже после развала Союза. Копчёную покупали по праздникам - дорого, полукопчёную "Одесскую" - чаще. Была не всегда, но и не по талонам.Это было. Но из-за того, что тогда люди ещё читали книги. И покупали. И нормальным было иметь дома библиотеку.Никогда.Можете продовжувати.С вашими глубокими познаниями истории спорить не буду. Бесполезно. Индустриализация как создание условий для 2МВ это интересный тезис. Думаю, на этом, если сумеете доказать, можно не только докторскую защитить, но и академиком стать, а то и мировое признание получить.Точно так же сегодня могут говорить американцы и европейцы. Зачем помогать Украине, своих проблем хватает?Ну и после 1950 "людям їсти було нічого" это сильно.