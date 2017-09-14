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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 136031360413605136061360713608>
Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 12:50

  hxbbgaf написав:
  yama написав:
  hxbbgaf написав: Може, ці браві повністю здорові хлопці, які ще й на ти зі зброєю, краще б повоювали (ніж ходити по мирному району в повному озброєнні, лякаючи дітей), ...
:D :D :D

про компетенцію наших поліціантів тут

https://www.youtube.com/watch?v=cX2TBV1Qa4Q

Буває різне, але туди беруть тільки повністю здорових, комісія там прискіплива (хоча де логіка, незрозуміло, на війні треба набагато більше здоров'я, підготовки і вмінь,
де треба воювати з озброєним до зубів зовнішнім ворогом, а не виписувати адміністративку та воювати з алкашами), раніше взагалі брали тільки після армії, не знаю, як зараз, але підготовка у більшості є, якщо їм дають зброю, у будь=якому випадку, вона краща, ніж у того артрозника або епілептика, який ніколи не тримав в руках ніякої зброї...

Згоден Несправделівість, для поліції я - не годен, а для війська - годен ! :evil:
не зважайте я досі ображений, що мене не взяли :mrgreen: хоча я вже і не хочу .
але про те які наші поліцейські молодці мають знати всі . Бо страшно ж якщо такі будуть в школах , ще ненароком дитину якусь застрелять ...
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Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 12:56

Виплати 15 мільйонів родинам військових! Важливі зміни!
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Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 13:00

  yama написав: Бо страшно ж якщо такі будуть в школах , ще ненароком дитину якусь застрелять ...

А що вони забули в школах? У нас, пам'ятаю, стояли якісь охоронці, яким вся школа кожен місяць скидувалась на зарплатню (правда, виходило у кілька разів більше, ніж їхня зарплатня), і які теж тільки стояли, і якщо навіть когось б'ють, їх це не хвилювало, вони нібито на випадок, якщо тільки ззовні якийсь бандит прийде нападати на школярів.
А щодо ментів, не одному вам це незрозуміло. Якщо всі ці сотні тисяч здорових і підготовлених від ментів до муніципальної охорони з міськими вартами і відставниками і офіцерами, які чекають ВОС один в один, не будуть воювати, то буде дуже тяжко. Все ж таки воюємо з переважаючим ворогом, який хоче нас знищити! Дехто забув.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 13:23

  budivelnik написав:
  antichamber написав:до нас і до р=поляків тільки у 2014р дійшло ,що треба відновляти впк
якби не війна -виробництво зброї у 21 сторіччі взагалі немає сенсу
Проблема не у ВПК, проблема у тому хто власник цього ВПК
Якщо в США-ВПК це приватна власність і там ця власність прибуткова
То у нас ВПК це виключно Державна власність (до 2014- напевно на 80%)
А Державна власність на виробництво зброї в період коли ця зброя не потрібна( бо не вмієш її продавати і не зацікавлений боротись за співвідношення собівартість/ціна/якість) - це просто годівничка...

Звідси висновок
Проблема не в галузі де працює підприємство
Проблема у відповідальності за керівництво підприємством.
В державних - відповідальності мало , а варіантів збагачення-багато... тому совок і розвалився.
Вы очень много внимания уделяете форме власності.
Но вы никогда не слышали о многосотмиллиардных расходах США на оборону и вооружения? Да, они и экспортируют много, но без этих государственных расходов на закупку вооружения посмотрел бы я на их "прибыльность".
АПК на Западе полностью частный. Но вы никогда не слышали, что с/х (фермерство) в Европе прибыльно только благодаря огромным дотациям от государств? В США не знаю, но подозреваю, что тоже.
"період коли ця зброя не потрібна" - вы считаете, что "зброя потрібна" только тогда, когда война уже началась? После окончания войны мы опять "забьём" на армию и оборонку?
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 13:35

  yama написав: Ще одна х..ня і ще одна марка :roll:

Зато потужна ІБД
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 13:47

yama

Згоден Несправделівість, для поліції я - не годен, а для війська - годен ! :evil:


З поганою памʼяттю люди взагалі мало куди годні, і щось з цим треба робити.
Я детально пояснював , чому медичний наказ ставить різні вимоги до здоровʼя різних кандидатів.
Бо є
- посади льотного складу і моряків
- шарапутисти, ССО
- офіцерський склад
- рядовий склад на контракт
- солдати строкової служби
- мобілізовані

Проте якщо не дійшло, то може і краще, що не взяли. Бо дійсно когось би в школі застрелив, не розібравшись у ситуації.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 14:08

  hxbbgaf написав:ще й столовка там для них поряд, завжди туди ходять

Надо же! Они ещё и едят!
Это совершенно недопустимо!!!
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Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 14:27

  ЛАД написав:После окончания войны мы опять "забьём" на армию и оборонку?

Вероятность этого очень высока.
Это произойдет не сразу, но весьма скоро.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 14:30

❗️Увага! Всіх українців масово готуватимуть до опору ворогу. Спеціальні центри діятимуть у кожній області, – відповідну постанову затвердив Уряд.

Інструкторами стануть ветерани, програми підготує ТрО.

https://www.facebook.com/share/p/15tMrPJTQd/
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Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 14:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:После окончания войны мы опять "забьём" на армию и оборонку?


мої думки:
1)-закінчення війни не за горами, років 3 мінімум
2)-мир-його не буде ніколи
3) враховуючи пункти 1-2 армію і впк маємо розвивати (по перше, треба реформувати),
з фронту пишуть, що не відчувають покращення від корпусів(рано робити висновки, зачекаємо)
4) утримувати армію 1млн , навіть 750тис. "не по карману" для бюджета України

колись читав, що Візантія наймала гунів, варягів, та інші племена захищати східні і північні кордони (легіони найманців були на службі понад 100(чи більше) років, доки гроші не закінчились, потім східна римська імперія пала під тиском зі сходу турків-сельджуків.

велика (колись імперія) по факту не мала війська для захисту

Найімовірнішими союзниками Костянтина були венеційці. Їхній флот вийшов в море лише після 17 квітня і отримав інструкцію чекати підкріплення біля острова Тенедос до 20 травня, а потім прориватися через Дарданелли на Константинополь. Генуя зберігала нейтралітет. Угорці ще не оговталися після недавньої поразки. Валахія і сербські держави були у васальній залежності від султана, а серби навіть вислали допоміжні війська у султанську армію. Скандербег в Албанії був налаштований проти турків, але він також недолюблював візантійців і венеційців.


якщо ЕС буде спонсором української армії і впк, то пару років протримаємось

сьогодні подивився відео, Сергій Асланян вважає, що китайці приїхали навчатись тактики і стратегії сучасного бою (казочки про громадянство рф-це легенда, теж саме і північні корейці, що воюють переважно молодший командирській склад: сержанти і лейтенанти(теж навчаються- як воювати)
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