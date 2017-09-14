Буває різне, але туди беруть тільки повністю здорових, комісія там прискіплива (хоча де логіка, незрозуміло, на війні треба набагато більше здоров'я, підготовки і вмінь, де треба воювати з озброєним до зубів зовнішнім ворогом, а не виписувати адміністративку та воювати з алкашами), раніше взагалі брали тільки після армії, не знаю, як зараз, але підготовка у більшості є, якщо їм дають зброю, у будь=якому випадку, вона краща, ніж у того артрозника або епілептика, який ніколи не тримав в руках ніякої зброї...
Згоден Несправделівість, для поліції я - не годен, а для війська - годен ! не зважайте я досі ображений, що мене не взяли хоча я вже і не хочу . але про те які наші поліцейські молодці мають знати всі . Бо страшно ж якщо такі будуть в школах , ще ненароком дитину якусь застрелять ...
yama написав: Бо страшно ж якщо такі будуть в школах , ще ненароком дитину якусь застрелять ...
А що вони забули в школах? У нас, пам'ятаю, стояли якісь охоронці, яким вся школа кожен місяць скидувалась на зарплатню (правда, виходило у кілька разів більше, ніж їхня зарплатня), і які теж тільки стояли, і якщо навіть когось б'ють, їх це не хвилювало, вони нібито на випадок, якщо тільки ззовні якийсь бандит прийде нападати на школярів. А щодо ментів, не одному вам це незрозуміло. Якщо всі ці сотні тисяч здорових і підготовлених від ментів до муніципальної охорони з міськими вартами і відставниками і офіцерами, які чекають ВОС один в один, не будуть воювати, то буде дуже тяжко. Все ж таки воюємо з переважаючим ворогом, який хоче нас знищити! Дехто забув.
antichamber написав:до нас і до р=поляків тільки у 2014р дійшло ,що треба відновляти впк якби не війна -виробництво зброї у 21 сторіччі взагалі немає сенсу
Проблема не у ВПК, проблема у тому хто власник цього ВПК Якщо в США-ВПК це приватна власність і там ця власність прибуткова То у нас ВПК це виключно Державна власність (до 2014- напевно на 80%) А Державна власність на виробництво зброї в період коли ця зброя не потрібна( бо не вмієш її продавати і не зацікавлений боротись за співвідношення собівартість/ціна/якість) - це просто годівничка...
Звідси висновок Проблема не в галузі де працює підприємство Проблема у відповідальності за керівництво підприємством. В державних - відповідальності мало , а варіантів збагачення-багато... тому совок і розвалився.
Вы очень много внимания уделяете форме власності. Но вы никогда не слышали о многосотмиллиардных расходах США на оборону и вооружения? Да, они и экспортируют много, но без этих государственных расходов на закупку вооружения посмотрел бы я на их "прибыльность". АПК на Западе полностью частный. Но вы никогда не слышали, что с/х (фермерство) в Европе прибыльно только благодаря огромным дотациям от государств? В США не знаю, но подозреваю, что тоже. "період коли ця зброя не потрібна" - вы считаете, что "зброя потрібна" только тогда, когда война уже началась? После окончания войны мы опять "забьём" на армию и оборонку?
Згоден Несправделівість, для поліції я - не годен, а для війська - годен !
З поганою памʼяттю люди взагалі мало куди годні, і щось з цим треба робити. Я детально пояснював , чому медичний наказ ставить різні вимоги до здоровʼя різних кандидатів. Бо є - посади льотного складу і моряків - шарапутисти, ССО - офіцерський склад - рядовий склад на контракт - солдати строкової служби - мобілізовані
Проте якщо не дійшло, то може і краще, що не взяли. Бо дійсно когось би в школі застрелив, не розібравшись у ситуації.
ЛАД написав:После окончания войны мы опять "забьём" на армию и оборонку?
мої думки: 1)-закінчення війни не за горами, років 3 мінімум 2)-мир-його не буде ніколи 3) враховуючи пункти 1-2 армію і впк маємо розвивати (по перше, треба реформувати), з фронту пишуть, що не відчувають покращення від корпусів(рано робити висновки, зачекаємо) 4) утримувати армію 1млн , навіть 750тис. "не по карману" для бюджета України
колись читав, що Візантія наймала гунів, варягів, та інші племена захищати східні і північні кордони (легіони найманців були на службі понад 100(чи більше) років, доки гроші не закінчились, потім східна римська імперія пала під тиском зі сходу турків-сельджуків.
велика (колись імперія) по факту не мала війська для захисту
Найімовірнішими союзниками Костянтина були венеційці. Їхній флот вийшов в море лише після 17 квітня і отримав інструкцію чекати підкріплення біля острова Тенедос до 20 травня, а потім прориватися через Дарданелли на Константинополь. Генуя зберігала нейтралітет.Угорці ще не оговталися після недавньої поразки. Валахія і сербські держави були у васальній залежності від султана, а серби навіть вислали допоміжні війська у султанську армію. Скандербег в Албанії був налаштований проти турків, але він також недолюблював візантійців і венеційців.
якщо ЕС буде спонсором української армії і впк, то пару років протримаємось
сьогодні подивився відео, Сергій Асланян вважає, що китайці приїхали навчатись тактики і стратегії сучасного бою (казочки про громадянство рф-це легенда, теж саме і північні корейці, що воюють переважно молодший командирській склад: сержанти і лейтенанти(теж навчаються- як воювати)