У Росії жителя Красноярська звинуватили у закликах до тероризму через коментар на адресу головної редакторки державного телеканалу Russia Today Маргарити Симоньян, яка розмірковувала про можливість ядерного вибуху над Сибіром
Як пише телеграм-канал Baza, 42-річного красноярця звинувачують у тому, що у відповідь на слова Симоньян про те, що «в ядерному вибуху над Сибіром немає нічого страшного», він запропонував «підірвати бомбу над Москвою».
Коментар житель Красноярська на ім’я В’ячеслав К. написав у жовтні 2023 року. Де саме він його залишив, невідомо. Йому загрожує до семи років колонії,
Висловлювання Симоньян викликало різку критику, росіяни масово підписували петицію з вимогою перевірити її на екстремізм. У відповідь Симоньян звинуватила російські медіа, які її цитували, у поширенні фейків, стверджуючи, що не закликала здійснювати вибух, а розмірковувала теоретично. Багато ЗМІ пізніше вибачилися за публікацію її слів. МВС Росії не знайшло у її словах порушення закону.
але не для всіх.
а хтось ще пропонує залишатися в зоні впливу цієї клоаки - схоже з декого раба не вичавити...
ЛАД написав:И "восхвалять" российские заводы, по-моему, никому и в голову не приходит. Просто они сохранили из советского наследия больше, чем мы.
І саме тому що вони більше ніж ми зберегли -в них імпорт споживчих товарів - більший ніж в нас... як це так невдобненько в них вийшло? Імпорт педерації в 2022 році в млрд доларів Машины и оборудование ______ 136,46 Автомобили легковые ______ 30,26 Медикаменты ______ 7,47 Чёрные металлы ______ 5,43 Автомобили грузовые ______ 4,24 Мясо свежее и мороженое (кроме мяса птицы) ______ 3,58 Напитки алкогольные и безалкогольные ______ 2,61 Одежда (без обуви) ______ 2,43 Мебель ______ 2,05 Обувь кожаная ______ 1,79 Трубы стальные ______ 1,79 Рыба свежая и мороженая ______ 1,66 Мясо птицы свежее и мороженое ______ 1,34
ЛАД написав:З того СССР почти 50 лет прожил без войны. Прожил бы без войны и дольше, но развалился.
Чудова теза Тобто українофоб Лад , пропонує Україні жити як як живе останні 60 років Північна корея.... А Україна хотіла жити як Південна Корея.. Тим більше Україна ЗДАЛА свою атомну зброю тим хто ГАРАНТУВАВ нам недоторканість..
Тому засунь собі педераційне вЯлІчІє в пяту точку... Головне щоб воно було правильних розмірв, щоб ти краще це відчув...
А ми якось 25 років без війни прожили поки ТВОЇ родичі нас не атакували... і ще проживемо
Практично кожна галузь, у яку хочуть зайти американці, давно поділена між українськими кланами:
оборонка — у "своїх", агросектор — у латифундистів, енергетика — в олігархів, транспорт, логістика, будівництво — розписані заздалегідь, IT, медицина, медіа — повністю під контролем.
Ці групи десятиліттями доїли країну і зараз відчувають загрозу. Тому що міжнародний бізнес приходить не тільки з грошима — він приходить із технологіями, з мізками, з новими правилами гри. А це означає:
доведеться ділитися, доведеться пройти аудит (а це їхній страшний сон), доведеться грати по-чесному, доведеться конкурувати.
І ось тут система починає битися в істериці.
По-друге — і це ключове: ми досі не знаємо, з ким із партнерів, які договори і на яких умовах уже було підписано від імені України. Наприклад, угода про столітнє партнерство з Великою Британією...
Але ж США хочуть укласти з Україною свій БЕЗАЛЬТЕРНАТИВНИЙ альянс, що означає скасування всіх попередніх домовленостей із будь-ким.
budivelnik Вам я ничего не пропоную. Вы и сегодня неплохо живёте в 1000 км от фронта. Вместе с сыновьями. И выторг у вас в магазине увеличился благодаря наплыву беженцев с востока. Можно рассказывать, кому, что и куда засунуть. Продолжайте.