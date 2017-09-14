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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1360413605136061360713608>
Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 14:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

як вільно живеться у сучасній Раші
У РФ чоловіка, який відповів на слова Симоньян про ядерний вибух над Сибіром, звинуватили у закликах до тероризму
У Росії жителя Красноярська звинуватили у закликах до тероризму через коментар на адресу головної редакторки державного телеканалу Russia Today Маргарити Симоньян, яка розмірковувала про можливість ядерного вибуху над Сибіром

Як пише телеграм-канал Baza, 42-річного красноярця звинувачують у тому, що у відповідь на слова Симоньян про те, що «в ядерному вибуху над Сибіром немає нічого страшного», він запропонував «підірвати бомбу над Москвою».

Коментар житель Красноярська на ім’я В’ячеслав К. написав у жовтні 2023 року. Де саме він його залишив, невідомо. Йому загрожує до семи років колонії,

Висловлювання Симоньян викликало різку критику, росіяни масово підписували петицію з вимогою перевірити її на екстремізм. У відповідь Симоньян звинуватила російські медіа, які її цитували, у поширенні фейків, стверджуючи, що не закликала здійснювати вибух, а розмірковувала теоретично. Багато ЗМІ пізніше вибачилися за публікацію її слів. МВС Росії не знайшло у її словах порушення закону.

але не для всіх.

а хтось ще пропонує залишатися в зоні впливу цієї клоаки - схоже з декого раба не вичавити...
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 14:46

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:После окончания войны мы опять "забьём" на армию и оборонку?

Вероятность этого очень высока.
Это произойдет не сразу, но весьма скоро.

Допускаю такое из-за нехватки средств. Но тогда это надо учитывать и в проводимой политике.
Если будет так, как и все 30 лет до войны, то... кто нам доктор.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 14:48

  detroytred написав:
  ЛАД написав:Кто-то может объяснить смысл этого меморандума?
Те ж саме, що і в більшості випадків.
Очкозамилювання.
Наче і не відмовили. Наче щось підписали. Обидві сторони можуть заявити про досягнення.
Не часто погоджуюсь...
Але саме в цьому конкретному випадку-повністю підтримую Дейтройта
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 14:48

  prodigy написав:...........
велика (колись імперія) по факту не мала війська для захисту
.........

То мала гроші на найманців.

мої думки:
1)-закінчення війни не за горами, років 3 мінімум
2)-мир-його не буде ніколи

"років 3 мінімум" це "не за горами"? :shock:
Якщо закінчення війни то не мир, тоді що ви називаєте миром?
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 18 кві, 2025 14:52, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 14:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:И "восхвалять" российские заводы, по-моему, никому и в голову не приходит.
Просто они сохранили из советского наследия больше, чем мы.
І саме тому що вони більше ніж ми зберегли -в них імпорт споживчих товарів - більший ніж в нас...
як це так невдобненько в них вийшло?
Імпорт педерації в 2022 році в млрд доларів
Машины и оборудование ______ 136,46
Автомобили легковые ______ 30,26
Медикаменты ______ 7,47
Чёрные металлы ______ 5,43
Автомобили грузовые ______ 4,24
Мясо свежее и мороженое (кроме мяса птицы) ______ 3,58
Напитки алкогольные и безалкогольные ______ 2,61
Одежда (без обуви) ______ 2,43
Мебель ______ 2,05
Обувь кожаная ______ 1,79
Трубы стальные ______ 1,79
Рыба свежая и мороженая ______ 1,66
Мясо птицы свежее и мороженое ______ 1,34
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 14:54

  detroytred написав:
  ЛАД написав:..............
Кто-то может объяснить смысл этого меморандума?

Те ж саме, що і в більшості випадків.
Очкозамилювання.
Наче і не відмовили. Наче щось підписали. Обидві сторони можуть заявити про досягнення.

Зачем?
Если через неделю планируют подписать договор?
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 15:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:З того СССР почти 50 лет прожил без войны. Прожил бы без войны и дольше, но развалился.
Чудова теза
Тобто українофоб Лад , пропонує Україні жити як як живе останні 60 років Північна корея....
А Україна хотіла жити як Південна Корея..
Тим більше Україна ЗДАЛА свою атомну зброю тим хто ГАРАНТУВАВ нам недоторканість..

Тому
засунь собі педераційне вЯлІчІє в пяту точку... Головне щоб воно було правильних розмірв, щоб ти краще це відчув...

А ми якось 25 років без війни прожили поки ТВОЇ родичі нас не атакували... і ще проживемо

Київ москву-хрестив
Київ її і відспіває...
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 15:05

Крах українських олігархів: чого хочуть США від Зеленського під виглядом угоди щодо мінералів

Систему, яка керує Україною багато років, хочуть зламати під виглядом угоди щодо мінералів.
Це означає крах усієї фінансових груп, усієї олігархічної верхівки

https://focus.ua/uk/opinions/702226-viy ... -mineraliv

Практично кожна галузь, у яку хочуть зайти американці, давно поділена між українськими кланами:

оборонка — у "своїх",
агросектор — у латифундистів,
енергетика — в олігархів,
транспорт, логістика, будівництво — розписані заздалегідь,
IT, медицина, медіа — повністю під контролем.

Ці групи десятиліттями доїли країну і зараз відчувають загрозу. Тому що міжнародний бізнес приходить не тільки з грошима — він приходить із технологіями, з мізками, з новими правилами гри. А це означає:

доведеться ділитися,
доведеться пройти аудит (а це їхній страшний сон),
доведеться грати по-чесному,
доведеться конкурувати.

І ось тут система починає битися в істериці.

По-друге — і це ключове: ми досі не знаємо, з ким із партнерів, які договори і на яких умовах уже було підписано від імені України. Наприклад, угода про столітнє партнерство з Великою Британією...

Але ж США хочуть укласти з Україною свій БЕЗАЛЬТЕРНАТИВНИЙ альянс, що означає скасування всіх попередніх домовленостей із будь-ким.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 15:10

budivelnik
Вам я ничего не пропоную.
Вы и сегодня неплохо живёте в 1000 км от фронта. Вместе с сыновьями.
И выторг у вас в магазине увеличился благодаря наплыву беженцев с востока.
Можно рассказывать, кому, что и куда засунуть.
Продолжайте.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 15:21

  budivelnik написав:А Україна хотіла жити як Південна Корея.

Тільки треба взяти за безумовний принцип, дійсно верховенство права, саджати високопосадовців, он президентів саджають аж гай шумить.

Чи можливо у нас таке, навіть, в принципі? :roll:
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