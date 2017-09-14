Додано: П'ят 18 кві, 2025 15:25

ЛАД написав: ...

Я готов к продолжению войны, если мне кто-то объяснит благодаря чему мы можем изменить ход войны. И неоднократно просил здесь это сделать. Ничего толкового, кроме лозунгов, не услышал. Первый раз довольно убедительные аргументы услышал от "хорошего русского" Савромата в видео Флаймена. Хорошо бы они оправдались.

Шаман готов продолжать войну сколько угодно, при этом вполне спокойно живя мирной жизнью в тылу. Независимо от перспектив. Точнее, он убеждён, что в конечном итоге ВСУ будут на Кубани и население будет радо и счастливо встречать их с цветами и влиться в "дружную семью украинских народов".

Да кацапи "дійсно не готові і не хочуть" переговоров. Точнее, Путин и его приближённые. Но это не значит, что их не надо пытаться вести. Их вели даже в самом начале войны, когда положение было так себе. При этом требования Путина были поскромнее.

... ...Я готов к продолжению войны, если мне кто-то объяснит благодаря чему мы можем изменить ход войны. И неоднократно просил здесь это сделать. Ничего толкового, кроме лозунгов, не услышал. Первый раз довольно убедительные аргументы услышал от "хорошего русского" Савромата в видео Флаймена. Хорошо бы они оправдались.Шаман готов продолжать войну сколько угодно, при этом вполне спокойно живя мирной жизнью в тылу. Независимо от перспектив. Точнее, он убеждён, что в конечном итоге ВСУ будут на Кубани и население будет радо и счастливо встречать их с цветами и влиться в "дружную семью украинских народов".Да кацапи "дійсно не готові і не хочуть" переговоров. Точнее, Путин и его приближённые. Но это не значит, что их не надо пытаться вести. Их вели даже в самом начале войны, когда положение было так себе. При этом требования Путина были поскромнее....

отож й є,. що й Україна готова до перемовин. але перемовини - це коли сторони про щось домовляються, тобто дві сторони йдуть на поступки. мій варіант - на лінії бойових дій - так закінчилося купа зіткнень. акаже, що це нереально - а що ж тоді реальне?пояснювали неодноразово - але коли не хочеть визнавати очевидне, то робиш вигляд, що не бачиш - це ноу-хау. але повторю для тугодумів.. економіка України на поточний момент більш-менш стабілізована, й з іноземною допомогоюдол на рік стабільність буде й далі. для Заходу 50 ярдів дол на рік - це взагалі ні про що. мріязбуваєтьсяа що на Раші. там не допомагає ніхто - всі так звані партнери роблять х2, х3. дефіцит бюджету великий. емісія ще відносна в рамках, але ситуація погіршується. так, до гіперу ще далеко, але впевнено крокує. але коли гіпер почнеться, то його нічого не зупинить, тому проблеми накопичуються поступово. емісія є - поки співставна з українською. ВПП наче зростає, але якщо прибрати військову частину - то там падіння. курс при відсутності торгів ні про що не каже, а от ставка ЦБ 21% - це ознака, що ЦБ розуміє, що зайвих коштів дуже багато - й інфляція з девалом - десь поруч.. вже неодноразово казали - техніку знищили, залишків майже немає. тому атакують на жигулях та мотиках. ЛАД каже - типу атака на танках та ББМ - неефективна через дрони. але мовчить про те, що це в рази збільшує втрати людей - але хто їх там на Раші рахує?ми ж бачимо, що все, наступ захлинувся. встояв навіть Покровськ. й в цьому році з кожним місяцем захоплень все менше, а кількість втрат на 1 км2 окупованих територій зростає й вже перевищив 300 людей. таким чином, проблеми саме у Раші - наступати дуже великі втрати, а результату немає. питання, наскільки вистачить їх. всі проблеми, які є в наших ЗСУ - такі ж самі є й в московитів. нам треба ще краще закопуватися й краще нищити руських на відстані. писали, що ЗСУ змогли нівелювати шкоду від КАБів, збиваючи їх РЕБом - що теж вплинуло на наступ.чому Раша почала цей терор цивільних з цими кривавими обстрілами міст? ось з цим поки що не можемо впоратися - але ще раз, це чистий терор - як ХАМАС в Ізраілі. що роблять з терористами? точно не домовляються.співставляв нашу ситуацію з срср в 1942 року - тамвсе зрозуміло, там треба було покласти мільйони. й аргументи які він наводить, просто хибні. бо саме зараз нам допомагають країни, які будуть працювати з нами після війни. а срср після 2СВ почав "холодну"" проти своїх типу союзників. там чекали другий фронт без гарантій? так й ми зараз чекаємо, коли країни наберуться мужності й направлять нам свої контингенти - й повірте, московити навіть не ризикнуть атакувати - бо є досвід, що буде у відповідь.руські зараз просто блефують, й для того, щоб цей блеф закінчився треба не так багато дій. потрібна лише політична мужність наших союзників.якщо хтось не згоден, бажано було б почути аргументи - але їх не буде, будуть лише особисті випади, бо важко заперечувати очевидні речі