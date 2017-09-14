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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13605136061360713608>
Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 15:24

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:
  antichamber написав:до нас і до р=поляків тільки у 2014р дійшло ,що треба відновляти впк
якби не війна -виробництво зброї у 21 сторіччі взагалі немає сенсу
Проблема не у ВПК, проблема у тому хто власник цього ВПК
Якщо в США-ВПК це приватна власність і там ця власність прибуткова
То у нас ВПК це виключно Державна власність (до 2014- напевно на 80%)
А Державна власність на виробництво зброї в період коли ця зброя не потрібна( бо не вмієш її продавати і не зацікавлений боротись за співвідношення собівартість/ціна/якість) - це просто годівничка...

Звідси висновок
Проблема не в галузі де працює підприємство
Проблема у відповідальності за керівництво підприємством.
В державних - відповідальності мало , а варіантів збагачення-багато... тому совок і розвалився.
Вы очень много внимания уделяете форме власності.
Но вы никогда не слышали о многосотмиллиардных расходах США на оборону и вооружения? Да, они и экспортируют много, но без этих государственных расходов на закупку вооружения посмотрел бы я на их "прибыльность".
Я бачу що ІкАнОмІкА яку вивчав в совку ЛАД - ще та наука...
В мене кілька запитань
1 По якій ціні закуповував озброєння Уряд США у своїх виробників
По вищій ніж ці ж виробники продавали на експорт? чи по нижчі...
Я розумію що дим між вухами Лада вже пішов - адже заявити що ПО ВИЩІЙ - він не може бо тоді нарветься на моє зауваження- виходить уряд США ДОТУЄ експорт ВПК ...
А якщо скаже що ПО НИЖЧІЙ - то виходить , що частка прибутку від операцій з урядом США у ВПК гірша ніж на експорт
2 Чи можуть ЛАДи порівняти дві цифри
а - обєм замовлень Урядом США
б - розмір сплачених податків ВПК
Це військовий Бюджет США за останні 20 років, я не можу сказати яку частку становить закупівля у ВПК , але точно витрати на утримання армії , баз, полігонів, навчань , розхідників.. і так далі становлять точно більше 60% від цього бюджету.
2000 - 301,697 млрд. доларів США (3,3% ВВП)[39]
2003 - 415,223 млрд. доларів США (3,7% ВВП)[40]
2004 - 464,676 млрд. доларів США (3,9% ВВП)[40]
2005 - 503,353 млрд. доларів США (3,9% ВВП)[39]
2006 - 555,950 млрд. доларів США (4,0% ВВП)[39]
2007 - 586,106 млрд. доларів США (4,0% ВВП)[39]
2008 - 729,544 млрд. доларів США (5,04% ВВП)[41]
2009 - 757,466 млрд. доларів США (5,32% ВВП)[41]
2010 - 720,423 млрд. доларів США (4,81% ВВП)[42]
2011 - 740,744 млрд. доларів США (4,78% ВВП)[42]
2012 - 712,947 млрд. доларів США (4,42% ВВП)[42]
2013 - 680,856 млрд. доларів США (4,03% ВВП)[43]
2014 - 653,942 млрд. доларів США (3,72% ВВП)[44]
2015 - 641,253 млрд. доларів США (3,52% ВВП)[44]
2016 - 656,059 млрд. доларів США (3,52% ВВП)[44]
2017 - 642,933 млрд. доларів США (3,31% ВВП)[44]
2018 - 672,255 млрд. доларів США (3,29% ВВП)[44]
2019 - 750,886 млрд. доларів США (3,51% ВВП)[44]
2020 - 770,650 млрд. доларів США (3,64% ВВП)[44]
2021 - 793,990 млрд. доларів США (3,48% ВВП)[44]
2022 - 821,830 млрд. доларів США (3,45% ВВП)[44]
2023 - 860,000 млрд. доларів США (3,49% ВВП)[44]
А продаж озброєння на експорт становив від 150 млрд в 2021 до 220 млрд в 2024
Так що оповідання про збитковість ВПК-як я розумію ми закрили
Тепер перейдемо до сільського господарства
  ЛАД написав:АПК на Западе полностью частный. Но вы никогда не слышали, что с/х (фермерство) в Европе прибыльно только благодаря огромным дотациям от государств? В США не знаю, но подозреваю, что тоже.
Тут ти чув де звін.. та не знаєш де він...
Кінцевий продукт сільського господарства - є низькомаржинальним і таким який має збут у бідних країнах
Тому
Збільшувати виробництво в с/г в країні з дорогою робочою силою - понад потреби які потрібні для споживання в цій Державі - це маразм.
Тому в розвинутих країнах вирішили піти наступним шляхом
а - зменшили кількість зайнятих в с/г з 30% до 2-5% ( менше людей-менше дотацій)
б - встановили квоти виробництва ( перевищиш квоти -отримаєш менше дотацій)
Таким чином дотують всього 2-5% виробників.. при цьому не переживаючи про те що в африці негри голодують.. і причина цього не переживання-проста..
Дай тій самій північній кореї більше харчів.. і вона випустить більше зброї.
  ЛАД написав:"період коли ця зброя не потрібна" - вы считаете, что "зброя потрібна" только тогда, когда война уже началась? После окончания войны мы опять "забьём" на армию и оборонку?
Після війни , ввійдемо в якийсь Європейський оборонний союз, будемо витрачати до 3% від ВВП і в сраці будемо бачити конаючу педерацію.
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 15:25

  ЛАД написав:...
Я готов к продолжению войны, если мне кто-то объяснит благодаря чему мы можем изменить ход войны. И неоднократно просил здесь это сделать. Ничего толкового, кроме лозунгов, не услышал. Первый раз довольно убедительные аргументы услышал от "хорошего русского" Савромата в видео Флаймена. Хорошо бы они оправдались.
Шаман готов продолжать войну сколько угодно, при этом вполне спокойно живя мирной жизнью в тылу. Независимо от перспектив. Точнее, он убеждён, что в конечном итоге ВСУ будут на Кубани и население будет радо и счастливо встречать их с цветами и влиться в "дружную семью украинских народов".
Да кацапи "дійсно не готові і не хочуть" переговоров. Точнее, Путин и его приближённые. Но это не значит, что их не надо пытаться вести. Их вели даже в самом начале войны, когда положение было так себе. При этом требования Путина были поскромнее.
...

отож й є, ЛАД. що й Україна готова до перемовин. але перемовини - це коли сторони про щось домовляються, тобто дві сторони йдуть на поступки. мій варіант - на лінії бойових дій - так закінчилося купа зіткнень. а ЛАД каже, що це нереально - а що ж тоді реальне? :)

пояснювали неодноразово - але коли не хочеть визнавати очевидне, то робиш вигляд, що не бачиш - це ноу-хау ЛАДа. але повторю для тугодумів.

економіка. економіка України на поточний момент більш-менш стабілізована, й з іноземною допомогою 50 ярдів дол на рік стабільність буде й далі. для Заходу 50 ярдів дол на рік - це взагалі ні про що. мрія Дюрі-Бачі збувається :D

а що на Раші. там не допомагає ніхто - всі так звані партнери роблять х2, х3. дефіцит бюджету великий. емісія ще відносна в рамках, але ситуація погіршується. так, до гіперу ще далеко, але впевнено крокує. але коли гіпер почнеться, то його нічого не зупинить, тому проблеми накопичуються поступово. емісія є - поки співставна з українською. ВПП наче зростає, але якщо прибрати військову частину - то там падіння. курс при відсутності торгів ні про що не каже, а от ставка ЦБ 21% - це ознака, що ЦБ розуміє, що зайвих коштів дуже багато - й інфляція з девалом - десь поруч.

бойові дії. вже неодноразово казали - техніку знищили, залишків майже немає. тому атакують на жигулях та мотиках. ЛАД каже - типу атака на танках та ББМ - неефективна через дрони. але мовчить про те, що це в рази збільшує втрати людей - але хто їх там на Раші рахує? :lol:

ми ж бачимо, що все, наступ захлинувся. встояв навіть Покровськ. й в цьому році з кожним місяцем захоплень все менше, а кількість втрат на 1 км2 окупованих територій зростає й вже перевищив 300 людей. таким чином, проблеми саме у Раші - наступати дуже великі втрати, а результату немає. питання, наскільки вистачить їх. всі проблеми, які є в наших ЗСУ - такі ж самі є й в московитів. нам треба ще краще закопуватися й краще нищити руських на відстані. писали, що ЗСУ змогли нівелювати шкоду від КАБів, збиваючи їх РЕБом - що теж вплинуло на наступ.

чому Раша почала цей терор цивільних з цими кривавими обстрілами міст? ось з цим поки що не можемо впоратися - але ще раз, це чистий терор - як ХАМАС в Ізраілі. що роблять з терористами? точно не домовляються.

співставляв нашу ситуацію з срср в 1942 року - там ЛАДу все зрозуміло, там треба було покласти мільйони. й аргументи які він наводить, просто хибні. бо саме зараз нам допомагають країни, які будуть працювати з нами після війни. а срср після 2СВ почав "холодну"" проти своїх типу союзників. там чекали другий фронт без гарантій? так й ми зараз чекаємо, коли країни наберуться мужності й направлять нам свої контингенти - й повірте, московити навіть не ризикнуть атакувати - бо є досвід, що буде у відповідь.

руські зараз просто блефують, й для того, щоб цей блеф закінчився треба не так багато дій. потрібна лише політична мужність наших союзників.

якщо хтось не згоден, бажано було б почути аргументи - але їх не буде, будуть лише особисті випади, бо важко заперечувати очевидні речі 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 15:30

  _Mykola_ написав:
  budivelnik написав:А Україна хотіла жити як Південна Корея.

Тільки треба взяти за безумовний принцип, дійсно верховенство права, саджати високопосадовців, он президентів саджають аж гай шумить.

Чи можливо у нас таке, навіть, в принципі? :roll:

але спочатку ті президенти, як один беруть хабарі. чеболі - ще ті олігархи.

а нам потрібно побудувати систему, щоб не було за що саджати. й так, цього можливо досягнути.
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 15:30

  prodigy написав:3) враховуючи пункти 1-2 армію і впк маємо розвивати (по перше, треба реформувати),
з фронту пишуть, що не відчувають покращення від корпусів(рано робити висновки, зачекаємо)

Які посади/звання дописувачів?
Якщо це прості солдати-сержанти, це одне, якщо це молодший офіцерський склад, це інше, старший офіцерський склад, це третє...

Умовно, "цінність" думки пінгвін-єфрейтора Дикого, це не зовсім те з чого можна робити будь-який висновок про успішність, чи НЕ успішність.
"Це ж було вже" (с) :roll:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 15:32

  _Mykola_ написав:
  budivelnik написав:А Україна хотіла жити як Південна Корея.
Тільки треба взяти за безумовний принцип, дійсно верховенство права, саджати високопосадовців, он президентів саджають аж гай шумить.
Чи можливо у нас таке, навіть, в принципі? :roll:
Тільки не закидуйте тапками і дочитайте...
1 Гетьманцев наприклад радіє що створив систему по якій розмір податків в кінцевій ціні тютюнових виробів - більший 85%
При цьому йому по барабану, що для того щоб ЛЕГАЛЬНИЙ продавець зміг ОТРИМАТИ хоча б 15000 грн на руки зарплати за 160 робочих годин
Повинен в годину продавати більше 100 пачок сигарет...
Навіть фізично це неможливо.
Аргументація Гетьманцева - так ви ж заробляєте на іншому...
І от тут шок
Тобто бабка продавець повинна допомагати чиновникам отримувати 45000 на руки- безкоштовно для себе продаючи цигарки...
Ясно що цього не буде і ясно що зявляється тінь
Питання
Хто винуватий в цій тіні? роботяга чи Гетьманцев
2 Незважаючи на те що винуватий Гетьманцев, але тоді створюють органи по боротьбі з тінню... навантаження на бабку росте, тепер крім сигарет вона повинна безкоштовно продавати й хліб - а апетити влади... яка виконує вимоги ВИБОРЦІВ - цілий час збільшуються...

То питання на засипку
А може варто СПРОЩУВАТИ(зменшувати навантаження на оплату праці) , зменшувати розміри мит.. якщо ПРОКОНТРОЛЮВАТИ еффективно не виходить

На митниці твориться жах , митники/прикордонники багатіють...
а якщо мита опустити або відмінити з одночасним зменшенням зарплат/кількості митників/прикордонників/чиновників.. і так далі
Може варто задуматись?
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 15:35

  budivelnik написав:Київ москву-хрестив
Київ її і відспіває...

  budivelnik написав:Після війни , ввійдемо в якийсь Європейський оборонний союз, будемо витрачати до 3% від ВВП і в сраці будемо бачити конаючу педерацію.

захоплення України - це один з варіантів відтягнути розвал Російською імперії. без України вона сконає швидше. але сконає у будь-якому разі. й невдача у війни з Україною значно прискорить цей процес - війна теж значно прискорює деградацію 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 15:40

  budivelnik написав:
  _Mykola_ написав:
  budivelnik написав:А Україна хотіла жити як Південна Корея.
Тільки треба взяти за безумовний принцип, дійсно верховенство права, саджати високопосадовців, он президентів саджають аж гай шумить.
Чи можливо у нас таке, навіть, в принципі? :roll:
Тільки не закидуйте тапками і дочитайте...

На митниці твориться жах , митники/прикордонники багатіють...
а якщо мита опустити або відмінити з одночасним зменшенням зарплат/кількості митників/прикордонників/чиновників.. і так далі
Може варто задуматись?

Так основа одна ж і та. Верховенство права, без судової та правоохоронної ланки оте все що Ви описали, не взлетить. Купити будь-яке рішення суду, або зам'яти справу, ото все і плодить. Але після постанов нашого кабміну, у якого норми протирічать чинним законам, з останнього, про якісь правові зміни говорити марно. :(
Востаннє редагувалось _Mykola_ в П'ят 18 кві, 2025 15:47, всього редагувалось 1 раз.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 15:40

  ЛАД написав:budivelnik
Вам я ничего не пропоную.
Вы и сегодня неплохо живёте в 1000 км от фронта. Вместе с сыновьями.
И выторг у вас в магазине увеличился благодаря наплыву беженцев с востока.
Можно рассказывать, кому, что и куда засунуть.
Продолжайте.
А що ти можеш мені запропонувати?
Щоб я перейшов на польську яку знаю з дитинства і заявив що Львів Польське місто і всюди почав писати що Бандера злочинець який вбивав Поляків?
Якби я це зробив - то Львів за 50км від кордону з Польщею(напевно навіть ближче ніж Харків до кордону з педерацією)
А поляки це тобі не педераційники на ржавих буханках... Ти знаєш що хоч договір про співробітництво називався Варшавським... В Польщі збройних сил СРСР практично не було за виключенням кількох автобатів і аеродромів...
тому повір
Якби поляки просто хоч на хвильку запідозрили що у Львові їх зустрінуть хлібом-сілью... тут було б гаряче.
Але поляки мають 600 літній досвід спількування з Галичиною... тому сплять і переживають , щоб ми випадково права на Люблін і Жешів з Перемишлем не заявили.

Зрозумів різницю?
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 15:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _Mykola_ написав:Так основа одна ж і та. Верховенство права, без судової та правоохоронної ланки оте все що Ви описали, не взлетить. Купити будь-яке рішення суду, або зам'яти справу, ото все і плодить.
Не погоджусь
Якщо заборони відсутні або мінімізовані - то навіщо потужний СУД ?
Кого тоді судити?
А якщо заборони ЗАШКАЛЮЮТЬ до рівня що легальний в них працювати не може..
тоді й виникає
Для друзів -все
Для всіх інших - ЗАКОН.
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 15:52

  budivelnik написав:
  _Mykola_ написав:Так основа одна ж і та. Верховенство права, без судової та правоохоронної ланки оте все що Ви описали, не взлетить. Купити будь-яке рішення суду, або зам'яти справу, ото все і плодить.
Не погоджусь
Якщо заборони відсутні або мінімізовані - то навіщо потужний СУД ?
Кого тоді судити?
А якщо заборони ЗАШКАЛЮЮТЬ до рівня що легальний в них працювати не може..
тоді й виникає
Для друзів -все
Для всіх інших - ЗАКОН.

Отих "митників" і бабусь нелегалів плодить правоохоронна система і суди.
Верховенство права без можливості "парєшать" у суді чи правоохоронців, дуже сильно викорінює отих "митників" і умовних бабусь, яких кришують місцеві поліціянти. :roll:
_Mykola_
 
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