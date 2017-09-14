Додано: П'ят 18 кві, 2025 16:03

Shaman написав: а коли є можливість чесно працювати, треба далі викорінювати корупцію. а коли є можливість чесно працювати, треба далі викорінювати корупцію.

Коли є можливість працювати чесно - торівень корупції знизиться до рівня злочинності....тобтоСьогодні в кримінальному сенсі можна жити чесно -але є певна кількість осіб яких тягне на порушення....Так само і в економіціЯкщо у створювача ВВП відібрати більше 30% від того що він створює - цей створювач почне шукати шляхи як не ділитись.А як зробити так щоб відібрати менше?Кілька кроківа - максимізувати коли сплата йде не в загальний котел в якому деперсоналізується.. а йде на потреби того хто платитьНаприкладВже раз писав - що заважає перевести пенсійні сплати напряму батькам на пенсії? Хай не всі, хай поступово.. але що?б - відмінити популістські закони.Простий роботяга не розумієЯкщо йому пообіцяли дотаційний проїзд - а в його селі комунальний транспорт відсутній - то за що з нього беруть податки?в - перестати виховувати фантазії в головах про те що ми Богом обрані і нам всі винні...Опустіться на землю і використовуйте не найпередовіші досягнення- а найефективніші.Чому 99% іванів-трактористів повинні оплачувати розробку автоматичного керування тракторів на полі, якщо вони їздять і до смерті будуть їздити на тракторах ХТЗ 1990 року випуску?І таких прикладів - мореПСзараз набіжать лади з оповіданнями про фундаментальну науку...але патенти діють до 10 років, тому якщо не пробувати бігли лідером, то спокійно і безкоштовно можна використовувати те що інші використовували 10 років тому... тим більше що відстаємо й так на 50.