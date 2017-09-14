_Mykola_ написав:Так основа одна ж і та. Верховенство права, без судової та правоохоронної ланки оте все що Ви описали, не взлетить. Купити будь-яке рішення суду, або зам'яти справу, ото все і плодить.
Не погоджусь Якщо заборони відсутні або мінімізовані - то навіщо потужний СУД ? Кого тоді судити? А якщо заборони ЗАШКАЛЮЮТЬ до рівня що легальний в них працювати не може.. тоді й виникає Для друзів -все Для всіх інших - ЗАКОН.
Отих "митників" і бабусь нелегалів плодить правоохоронна система і суди. Верховенство права без можливості "парєшать" у суді чи правоохоронців, дуже сильно викорінює отих "митників" і умовних бабусь, яких кришують місцеві поліціянти.
вам прямим текстом кажуть, що окрім верховенство права потрібно спрощення законів - бо є закони, де чесно працювати просто не вийде. а коли є можливість чесно працювати, треба далі викорінювати корупцію.
Shaman написав:а коли є можливість чесно працювати, треба далі викорінювати корупцію.
Коли є можливість працювати чесно - торівень корупції знизиться до рівня злочинності.... тобто Сьогодні в кримінальному сенсі можна жити чесно -але є певна кількість осіб яких тягне на порушення.... Так само і в економіці Якщо у створювача ВВП відібрати більше 30% від того що він створює - цей створювач почне шукати шляхи як не ділитись. А як зробити так щоб відібрати менше? Кілька кроків а - максимізувати коли сплата йде не в загальний котел в якому деперсоналізується.. а йде на потреби того хто платить Наприклад Вже раз писав - що заважає перевести пенсійні сплати напряму батькам на пенсії? Хай не всі, хай поступово.. але що? б - відмінити популістські закони. Простий роботяга не розуміє Якщо йому пообіцяли дотаційний проїзд - а в його селі комунальний транспорт відсутній - то за що з нього беруть податки? в - перестати виховувати фантазії в головах про те що ми Богом обрані і нам всі винні... Опустіться на землю і використовуйте не найпередовіші досягнення- а найефективніші. Чому 99% іванів-трактористів повинні оплачувати розробку автоматичного керування тракторів на полі, якщо вони їздять і до смерті будуть їздити на тракторах ХТЗ 1990 року випуску? І таких прикладів - море
ПС зараз набіжать лади з оповіданнями про фундаментальну науку... але патенти діють до 10 років, тому якщо не пробувати бігли лідером, то спокійно і безкоштовно можна використовувати те що інші використовували 10 років тому... тим більше що відстаємо й так на 50.
"Шаман", Джигурда, Куклачов: Зеленський увів санкції проти 20 артистів і спортсменів РФ
До санкційного списку увійшли 20 фізичних осіб. Зокрема, актриса Ірина Апексімова, актор Віталій Гогунський, актор і виконавець Микита Джигурда, співак Ярослав Дронов (Shaman), кінорежисер Єгор Кончаловський, дресирувальник Юрій Куклачов, актор Оскар Кучера, актор Євген Миронов, актор Олександр Панкратов-Чорний, артист балету Сергій Полунін, виконавці Микола Расторгуєв та Олександр Розенбаум, Ігор Сукачов, артист балету Микола Цискарідзе, репер-артист Роман Чумаков (Жиган).
ЛАД написав:Всё это ещё советские предприятия, кроме "Радіонікс". И, исходя из "відпрацьованих рішень" и стоимости разработки, могу предположить, что всё это опирается на ещё советские решения. Естественно, на современной элементной базе и с вероятными усовершенствованиями и с использованием новых изобретений
От советских предприятий у них остались название и, частично, здания.
За попередньою інформацією, ударів було завдано балістичними ракетами з касетною бойовою частиною. Вони спричинили, за словами мера Харкова, "дуже великі" площі ураження. ... ОНОВЛЕНО О 06:50. Міський голова Харкова Ігор Терехов написав про збільшення кількості постраждалих до 40. Також постраждали вже понад 20 багатоквартирних та 30 приватних будинків.
Як Україні перестати бути жертвою, як зупинити ці удари в одні ворота?
А чого ти запитуєшь, а не пропонуєшь ...
Як Україні перестати бути жертвою ? Да все просто - потрібно перестати намагатись побачити в очах Путіна мир В очах Путіна - війна і тільки війна
Свого часу, Зеленський зробив цю помилку і це призвело до повтомасштабної війни
Зараз, Трамп робить ту саму помилку - "я домовлюсь", "Путіну війна не вигідна", "Путін хоче миру" і все таке інше
А Путін всі ці зустрічі сприймає, як індульгенцію на продовження війни Путін віддає накази на ракетні обстріли по мирним жителям України, а з ним все одно спілкуються - Трамп дзвонить, "бетона" Віткофа на зустрічі засилає. Віткоф люб"язно ручкається з Путіним Робоча тема для Путіна.
Як Україні перестати бути жертвою, як зупинити ці удари в одні ворота?
А чого ти запитуєшь, а не пропонуєшь ...
Пропонував завжди симетричну і негайну відповідь, щоб було розуміння - за що. - приліт по наших трансформаторах/електростанціїях... = приліт по їх таких же об'єктах; - шахід по центру нашого міста = аналог шахіда по моцковсіті (на бєлгороди-воронежі їм насрати, тільки москов і пітєр має значення); - балістика по центру Сум = балістика по моцковсіті; - і так далі. І тоді умова - ви не стріляєте по нас, а ми залишаємо у спокої вашу дорогоцінну моцкву. Але ж про що говорити, якщо на четвертому році війни у нас немає навіть елементарного аналога шахіда. Те, чим відповідають, заледве вікна розбиває.
Востаннє редагувалось Schmit в П'ят 18 кві, 2025 17:23, всього редагувалось 1 раз.