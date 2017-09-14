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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1360613607136081360913610>
Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 15:55

  _Mykola_ написав:
  budivelnik написав:
  _Mykola_ написав:Так основа одна ж і та. Верховенство права, без судової та правоохоронної ланки оте все що Ви описали, не взлетить. Купити будь-яке рішення суду, або зам'яти справу, ото все і плодить.
Не погоджусь
Якщо заборони відсутні або мінімізовані - то навіщо потужний СУД ?
Кого тоді судити?
А якщо заборони ЗАШКАЛЮЮТЬ до рівня що легальний в них працювати не може..
тоді й виникає
Для друзів -все
Для всіх інших - ЗАКОН.

Отих "митників" і бабусь нелегалів плодить правоохоронна система і суди.
Верховенство права без можливості "парєшать" у суді чи правоохоронців, дуже сильно викорінює отих "митників" і умовних бабусь, яких кришують місцеві поліціянти. :roll:

вам прямим текстом кажуть, що окрім верховенство права потрібно спрощення законів - бо є закони, де чесно працювати просто не вийде. а коли є можливість чесно працювати, треба далі викорінювати корупцію.
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 16:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:а коли є можливість чесно працювати, треба далі викорінювати корупцію.
Коли є можливість працювати чесно - торівень корупції знизиться до рівня злочинності....
тобто
Сьогодні в кримінальному сенсі можна жити чесно -але є певна кількість осіб яких тягне на порушення....
Так само і в економіці
Якщо у створювача ВВП відібрати більше 30% від того що він створює - цей створювач почне шукати шляхи як не ділитись.
А як зробити так щоб відібрати менше?
Кілька кроків
а - максимізувати коли сплата йде не в загальний котел в якому деперсоналізується.. а йде на потреби того хто платить
Наприклад
Вже раз писав - що заважає перевести пенсійні сплати напряму батькам на пенсії? Хай не всі, хай поступово.. але що?
б - відмінити популістські закони.
Простий роботяга не розуміє
Якщо йому пообіцяли дотаційний проїзд - а в його селі комунальний транспорт відсутній - то за що з нього беруть податки?
в - перестати виховувати фантазії в головах про те що ми Богом обрані і нам всі винні...
Опустіться на землю і використовуйте не найпередовіші досягнення- а найефективніші.
Чому 99% іванів-трактористів повинні оплачувати розробку автоматичного керування тракторів на полі, якщо вони їздять і до смерті будуть їздити на тракторах ХТЗ 1990 року випуску?
І таких прикладів - море

ПС
зараз набіжать лади з оповіданнями про фундаментальну науку...
але патенти діють до 10 років, тому якщо не пробувати бігли лідером, то спокійно і безкоштовно можна використовувати те що інші використовували 10 років тому... тим більше що відстаємо й так на 50.
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 16:13

"Шаман", Джигурда, Куклачов: Зеленський увів санкції проти 20 артистів і спортсменів РФ :lol:

До санкційного списку увійшли 20 фізичних осіб. Зокрема, актриса Ірина Апексімова, актор Віталій Гогунський, актор і виконавець Микита Джигурда, співак Ярослав Дронов (Shaman), кінорежисер Єгор Кончаловський, дресирувальник Юрій Куклачов, актор Оскар Кучера, актор Євген Миронов, актор Олександр Панкратов-Чорний, артист балету Сергій Полунін, виконавці Микола Расторгуєв та Олександр Розенбаум, Ігор Сукачов, артист балету Микола Цискарідзе, репер-артист Роман Чумаков (Жиган).

https://www.pravda.com.ua/news/2025/04/18/7508157/

як несподівано :lol:
і який удар... по кацапії :oops: певно здадуться :?

джигурда і куклачьов..ще б на псів куклачьова наклав :P
jump
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 16:26

❗️Окуповані території перейдуть росії. Це варіант мирної угоди США, – Bloomberg.

Пропозиція також передбачає послаблення санкцій проти рф та зняття з розгляду заявки України в НАТО.

https://www.bloomberg.com/news/articles ... ckout=true
Востаннє редагувалось Xenon в П'ят 18 кві, 2025 16:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 16:35

  ЛАД написав:Всё это ещё советские предприятия, кроме "Радіонікс".
И, исходя из "відпрацьованих рішень" и стоимости разработки, могу предположить, что всё это опирается на ещё советские решения. Естественно, на современной элементной базе и с вероятными усовершенствованиями и с использованием новых изобретений

От советских предприятий у них остались название и, частично, здания.
vt313
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 16:48

  Xenon написав:
❗️Увага! Всіх українців масово готуватимуть до опору ворогу. Спеціальні центри діятимуть у кожній області, – відповідну постанову затвердив Уряд.

Інструкторами стануть ветерани, програми підготує ТрО.

https://www.facebook.com/share/p/15tMrPJTQd/

як це "масово"?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 16:51

  Schmit написав:
  pesikot написав:РФ вдарила по Харкову чотирма ракетами: влучання в будинки, є загиблий і 40 постраждалих
За попередньою інформацією, ударів було завдано балістичними ракетами з касетною бойовою частиною. Вони спричинили, за словами мера Харкова, "дуже великі" площі ураження.
...
ОНОВЛЕНО О 06:50. Міський голова Харкова Ігор Терехов написав про збільшення кількості постраждалих до 40. Також постраждали вже понад 20 багатоквартирних та 30 приватних будинків.


К РПВ и перемирию ...


Ракетна атака по Дніпру: пошкоджені фітнес-центр, готель та офіс

Як Україні перестати бути жертвою, як зупинити ці удари в одні ворота?

А чого ти запитуєшь, а не пропонуєшь ...

Як Україні перестати бути жертвою ?
Да все просто - потрібно перестати намагатись побачити в очах Путіна мир
В очах Путіна - війна і тільки війна

Свого часу, Зеленський зробив цю помилку і це призвело до повтомасштабної війни

Зараз, Трамп робить ту саму помилку - "я домовлюсь", "Путіну війна не вигідна", "Путін хоче миру" і все таке інше

А Путін всі ці зустрічі сприймає, як індульгенцію на продовження війни
Путін віддає накази на ракетні обстріли по мирним жителям України, а з ним все одно спілкуються - Трамп дзвонить, "бетона" Віткофа на зустрічі засилає.
Віткоф люб"язно ручкається з Путіним
Робоча тема для Путіна.
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 17:11

  pesikot написав:Свого часу, Зеленський зробив цю помилку і це призвело до повтомасштабної війни

Шел 4-й год 3-х дневной СВО...

В Украине готовились к этой войне.
Конечно, были ошибки. Через 50 - 100 лет, если будет интерес, может быть, все узнают.
Но вот так вот в лоб сказать, что было не правильно нельзя даже сейчас.
vt313
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 17:16

  pesikot написав:
  Schmit написав:Ракетна атака по Дніпру: пошкоджені фітнес-центр, готель та офіс

Як Україні перестати бути жертвою, як зупинити ці удари в одні ворота?

А чого ти запитуєшь, а не пропонуєшь ...

Пропонував завжди симетричну і негайну відповідь, щоб було розуміння - за що.
- приліт по наших трансформаторах/електростанціїях... = приліт по їх таких же об'єктах;
- шахід по центру нашого міста = аналог шахіда по моцковсіті (на бєлгороди-воронежі їм насрати, тільки москов і пітєр має значення);
- балістика по центру Сум = балістика по моцковсіті;
- і так далі.
І тоді умова - ви не стріляєте по нас, а ми залишаємо у спокої вашу дорогоцінну моцкву.
Але ж про що говорити, якщо на четвертому році війни у нас немає навіть елементарного аналога шахіда. Те, чим відповідають, заледве вікна розбиває.
Востаннє редагувалось Schmit в П'ят 18 кві, 2025 17:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 17:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

vt313 написав:
  pesikot написав:Свого часу, Зеленський зробив цю помилку і це призвело до повтомасштабної війни

Шел 4-й год 3-х дневной СВО...

В Украине готовились к этой войне.
Конечно, были ошибки. Через 50 - 100 лет, если будет интерес, может быть, все узнают.
Но вот так вот в лоб сказать, что было не правильно нельзя даже сейчас.
Пройшло майже 100 років від 2СВ і все не дізналися, і більше вже навряд дізнаються колись.
Faceless
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  #<1 ... 1360613607136081360913610>
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