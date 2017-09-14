Schmit написав: Як Україні перестати бути жертвою, як зупинити ці удари в одні ворота?
А чого ти запитуєшь, а не пропонуєшь ...[/quote] Пропонував завжди симетричну і негайну відповідь, щоб було розуміння - за що. - приліт по наших трансформаторах/електростанціїях... = приліт по їх таких же об'єктах; - шахід по центру нашого міста = аналог шахіда по моцковсіті (на бєлгороди-воронежі їм насрати, тільки москов і пітєр має значення); - балістика по центру Сум = балістика по моцковсіті; - і так далі. Але ж про що говорити, якщо на четвертому році війни у нас немає навіть елементарного аналога шахіда. Те, чим відповідають, заледве вікна розбиває.[/quote]
Чтобы победить преступника, нужно стать преступником... Да?
------------------- Мало кто знает, что в сценарии фильма Кин-Дза-Дза, режиссер Георгий Данелия убрал эпизод, объясняющих чем отличаются "Пацаки" от "Чатлан" и что вообще означает слово "Пацак". В фильм этот эпизод не вошел, видимо, по цензурным соображениям. Но вот выдержка из первичного сценария. "Торговец осторожно ссыпал монеты в мешок и спрятал его в глубине складок одежды. — Сейчас мало кто знает историю, — сказал он, — потому и никто не смог объяснить вам, чем отличается Пацак от Чатланина. А я... знаю историю. Когда-то здесь все было по-другому, тут была процветающая цивилизация, тут царили мир, счастье, благополучие, но это было так давно, уже мало кто помнит. — А что случилось? Куда все делось? – поинтересовался Дядя Вова. — А потом пришли они, Пацаки. Мы их прозвали «пацаками», «пацак» — это мясник на старом языке, а как они назывались на самом деле, никто уже не помнит. Тогда это был другой народ. Они убивали, насиловали, грабили, они уничтожали все на своем пути.Мы сражались с ними и постепенно делались как они. Нас вела вперед ненависть, и она привела нас к победе. А когда мы победили, то никаких других чувств, кроме ненависти, в нас не осталось. Все остальные чувства выжгла война. Мы прокляли Пацаков на века.Мы создали индикаторы, которые показывают наличие пацакской крови у человека, даже если она разбавлена в сто раз. Если ты потомок Пацака, красная лампочка покажет это. И так будет у твоих детей, и внуков, до скончания веков. Потому что никто не смешивается с пацаками. Но, — торговец сделал паузу и подкинул дров в костер, — это уже не имеет никакого смысла, потому что чатлане сами стали как пацаки. Ты прав, Скрипач, сейчас уже нет никакой разницы. — Но мы-то не с вашей планеты! — закричал Гедеван, — наши предки не воевали с вами, почему мы Пацаки? — Значит на вашей планете тоже есть свои Пацаки, — равнодушно сказал торговец, — значит вы тоже способны напасть, грабить, убивать, насиловать. Вы можете выглядеть цивилизованными и думать, как цивилизованные люди, но как только обстоятельства поменяются, вы будете вести себя, как и свойственно Пацаку. Я уверен, что в вашем языке тоже есть слово для обозначения таких людей"...
Schmit написав:Пропонував завжди симетричну і негайну відповідь, щоб було розуміння - за що.
Чтобы победить преступника, нужно стать преступником... Да?
Четвертий рік війни показує, що підставляти щоки - не варіант. Наші міста руйнуються, а їхні - ціленькі Множимо це на роки, які нам пропонують/прогнозують ще воювати і... результат війни передбачити не важко. То ж або воюємо по справжньому, або підписуємо мир Трампа, інакше - поразка. Хоча воювати по справжньому потрібно було з 2022, натомість у нас зросли продажі елітних іномарок і заброньовані всі силовики (це називається - "все для фронту, все для війни"). Напевно зараз воювати по справжньому - вже трохи пізно. Залишається...
Востаннє редагувалось Schmit в П'ят 18 кві, 2025 18:01, всього редагувалось 3 разів.
jump написав:"Шаман", Джигурда, Куклачов: Зеленський увів санкції проти 20 артистів і спортсменів РФ
До санкційного списку увійшли 20 фізичних осіб. Зокрема, актриса Ірина Апексімова, актор Віталій Гогунський, актор і виконавець Микита Джигурда, співак Ярослав Дронов (Shaman), кінорежисер Єгор Кончаловський, дресирувальник Юрій Куклачов, актор Оскар Кучера, актор Євген Миронов, актор Олександр Панкратов-Чорний, артист балету Сергій Полунін, виконавці Микола Расторгуєв та Олександр Розенбаум, Ігор Сукачов, артист балету Микола Цискарідзе, репер-артист Роман Чумаков (Жиган).
Schmit написав:Пропонував завжди симетричну і негайну відповідь, щоб було розуміння - за що.
Чтобы победить преступника, нужно стать преступником... Да?
Четвертий рік війни показує, що підставляти щоки - не варіант. Наші міста руйнуються, а їхні - ціленькі Множимо це на роки, які нам пропонують/прогнозують ще воювати і... результат війни передбачити не важко. То ж або воюємо по справжньому, або підписуємо мир Трампа, інакше - поразка. Хоча воювати по справжньому потрібно було з 2022, натомість у нас зросли продажі елітних іномарок і заброньовані всі силовики (це називається - "все для фронту, все для війни"). Напевно зараз воювати по справжньому - вже трохи пізно. Залишається...
А такой вариант. РФ капитулирует. Входит в состав Украины. Это империю возглавляет диктатор типа Путина.
vt313 написав:А такой вариант. РФ капитулирует. Входит в состав Украины. Это империю возглавляет диктатор типа Путина.
16 млн НДР капітулювала перед 60млн ФРН в 1990 році. Через 35 років після капітуляції ті території які були під НДР на 10-20% більш деперсивні по зарплаті/доходям....
Тому Капітуляція РФ з ОДНОЧАСНИМ розпаданням на окремі держави - може створити варіант( а може й не створити) коли території які 100 років тому були під управлінням України (Курщина, Бєлгородщина,Ростовщина, Ставропольщина) - можуть попроситись про входження в Україну.. і це не покращить а погіршить на найближчі 20 років рух до європейської ментальності.
ЛАД написав:Сумели восстановиться лучше. Да, благодаря нефти и газу, но и благодаря большему вниманию к оборонке и армии.
це хибна точка зору, про
внимание оборонке
, це не увага до військових-це початок підготовки до війни (у 2008 -потренувались на Грузії)
путін вирішив перекроїти Європу,після мюнхенської речі 10лютого 2007
все почалось з не переформатування армії рф, а почалось воно з вкладання грошей в пропаганду:ТВ Звезда, РТ, спутнік) підняття зп військовим (на той час десь 3к доларів для полковника в армії), а новітні зразки озброєння були попізже (патріотичні серіали: Кадетство, Молодежка, купа фільмів: Тарас Бульба, Ми из будущего 1-2(до 40штук за 10 лет), Брат 1-2)