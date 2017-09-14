Додано: П'ят 18 кві, 2025 17:29

Schmit написав:

Як Україні перестати бути жертвою, як зупинити ці удари в одні ворота? Як Україні перестати бути жертвою, як зупинити ці удари в одні ворота?

А чого ти запитуєшь, а не пропонуєшь ...[/quote]Пропонував завжди симетричну і негайну відповідь, щоб було розуміння - за що.- приліт по наших трансформаторах/електростанціїях... = приліт по їх таких же об'єктах;- шахід по центру нашого міста = аналог шахіда по моцковсіті (на бєлгороди-воронежі їм насрати, тільки москов і пітєр має значення);- балістика по центру Сум = балістика по моцковсіті;- і так далі.Але ж про що говорити, якщо на четвертому році війни у нас немає навіть елементарного аналога шахіда. Те, чим відповідають, заледве вікна розбиває.[/quote]Чтобы победить преступника, нужно стать преступником... Да?-------------------Мало кто знает, что в сценарии фильма Кин-Дза-Дза, режиссер Георгий Данелия убрал эпизод, объясняющих чем отличаются "Пацаки" от "Чатлан" и что вообще означает слово "Пацак".В фильм этот эпизод не вошел, видимо, по цензурным соображениям. Но вот выдержка из первичного сценария."Торговец осторожно ссыпал монеты в мешок и спрятал его в глубине складок одежды.— Сейчас мало кто знает историю, — сказал он,— потому и никто не смог объяснить вам, чем отличается Пацак от Чатланина. А я... знаю историю. Когда-то здесь все было по-другому, тут была процветающая цивилизация, тут царили мир, счастье, благополучие, но это было так давно, уже мало кто помнит.— А что случилось? Куда все делось? – поинтересовался Дядя Вова.— А потом пришли они, Пацаки. Мы их прозвали «пацаками», «пацак» — это мясник на старом языке, а как они назывались на самом деле, никто уже не помнит. Тогда это был другой народ. Они убивали, насиловали, грабили, они уничтожали все на своем пути.Мы сражались с ними и постепенно делались как они. Нас вела вперед ненависть, и она привела нас к победе. А когда мы победили, то никаких других чувств, кроме ненависти, в нас не осталось. Все остальные чувства выжгла война. Мы прокляли Пацаков на века.Мы создали индикаторы, которые показывают наличие пацакской крови у человека, даже если она разбавлена в сто раз. Если ты потомок Пацака, красная лампочка покажет это. И так будет у твоих детей, и внуков, до скончания веков. Потому что никто не смешивается с пацаками. Но, — торговец сделал паузу и подкинул дров в костер,— это уже не имеет никакого смысла, потому что чатлане сами стали как пацаки. Ты прав, Скрипач, сейчас уже нет никакой разницы.— Но мы-то не с вашей планеты! — закричал Гедеван,— наши предки не воевали с вами, почему мы Пацаки?— Значит на вашей планете тоже есть свои Пацаки, — равнодушно сказал торговец,— значит вы тоже способны напасть, грабить, убивать, насиловать. Вы можете выглядеть цивилизованными и думать, как цивилизованные люди, но как только обстоятельства поменяются, вы будете вести себя, как и свойственно Пацаку. Я уверен, что в вашем языке тоже есть слово для обозначения таких людей"...А тепер прочитайте слово пацак справа на лево.