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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13607136081360913610>
Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 17:29

  Schmit написав:
Як Україні перестати бути жертвою, як зупинити ці удари в одні ворота?

А чого ти запитуєшь, а не пропонуєшь ...[/quote]
Пропонував завжди симетричну і негайну відповідь, щоб було розуміння - за що.
- приліт по наших трансформаторах/електростанціїях... = приліт по їх таких же об'єктах;
- шахід по центру нашого міста = аналог шахіда по моцковсіті (на бєлгороди-воронежі їм насрати, тільки москов і пітєр має значення);
- балістика по центру Сум = балістика по моцковсіті;
- і так далі.
Але ж про що говорити, якщо на четвертому році війни у нас немає навіть елементарного аналога шахіда. Те, чим відповідають, заледве вікна розбиває.[/quote]

Чтобы победить преступника, нужно стать преступником... Да?


-------------------
Мало кто знает, что в сценарии фильма Кин-Дза-Дза, режиссер Георгий Данелия убрал эпизод, объясняющих чем отличаются "Пацаки" от "Чатлан" и что вообще означает слово "Пацак".
В фильм этот эпизод не вошел, видимо, по цензурным соображениям. Но вот выдержка из первичного сценария.
"Торговец осторожно ссыпал монеты в мешок и спрятал его в глубине складок одежды.
— Сейчас мало кто знает историю, — сказал он,
— потому и никто не смог объяснить вам, чем отличается Пацак от Чатланина. А я... знаю историю. Когда-то здесь все было по-другому, тут была процветающая цивилизация, тут царили мир, счастье, благополучие, но это было так давно, уже мало кто помнит.
— А что случилось? Куда все делось? – поинтересовался Дядя Вова.
— А потом пришли они, Пацаки. Мы их прозвали «пацаками», «пацак» — это мясник на старом языке, а как они назывались на самом деле, никто уже не помнит. Тогда это был другой народ. Они убивали, насиловали, грабили, они уничтожали все на своем пути.Мы сражались с ними и постепенно делались как они. Нас вела вперед ненависть, и она привела нас к победе. А когда мы победили, то никаких других чувств, кроме ненависти, в нас не осталось. Все остальные чувства выжгла война. Мы прокляли Пацаков на века.Мы создали индикаторы, которые показывают наличие пацакской крови у человека, даже если она разбавлена в сто раз. Если ты потомок Пацака, красная лампочка покажет это. И так будет у твоих детей, и внуков, до скончания веков. Потому что никто не смешивается с пацаками. Но, — торговец сделал паузу и подкинул дров в костер,
— это уже не имеет никакого смысла, потому что чатлане сами стали как пацаки. Ты прав, Скрипач, сейчас уже нет никакой разницы.
— Но мы-то не с вашей планеты! — закричал Гедеван,
— наши предки не воевали с вами, почему мы Пацаки?
— Значит на вашей планете тоже есть свои Пацаки, — равнодушно сказал торговец,
— значит вы тоже способны напасть, грабить, убивать, насиловать. Вы можете выглядеть цивилизованными и думать, как цивилизованные люди, но как только обстоятельства поменяются, вы будете вести себя, как и свойственно Пацаку. Я уверен, что в вашем языке тоже есть слово для обозначения таких людей"...

А тепер прочитайте слово пацак справа на лево.
vt313
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 17:49

  vt313 написав:
  Schmit написав:Пропонував завжди симетричну і негайну відповідь, щоб було розуміння - за що.


Чтобы победить преступника, нужно стать преступником... Да?


Четвертий рік війни показує, що підставляти щоки - не варіант.
Наші міста руйнуються, а їхні - ціленькі
Множимо це на роки, які нам пропонують/прогнозують ще воювати і... результат війни передбачити не важко.
То ж або воюємо по справжньому, або підписуємо мир Трампа, інакше - поразка.
Хоча воювати по справжньому потрібно було з 2022, натомість у нас зросли продажі елітних іномарок і заброньовані всі силовики (це називається - "все для фронту, все для війни").
Напевно зараз воювати по справжньому - вже трохи пізно.
Залишається...
Востаннє редагувалось Schmit в П'ят 18 кві, 2025 18:01, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 17:55

  fler написав:
  _hunter написав:Внезапненько...
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що чекає відповіді від Росії щодо пропозиції про припинення вогню в Україні вже цього тижня.

"Ми почуємо від них відповідь цього тижня. Дуже скоро, насправді. Ми хочемо, щоб це зупинилося. Ми хочемо, щоб смерті і вбивства зупинилися", – заявив американський президент.

https://www.unian.ua/war/tramp-skazav-k ... 80994.html

hunter, ви очікуєте почути від рф щось нове? Рілі? Що саме?

Вот! -- чего-то подобного и ожидал:
Віцепрезидент США Венс заявив про «прогрес» у переговорах
...
Тим часом Bloomberg повідомляє, що США представили Європі пропозиції щодо мирної угоди

осталось неделю/другую деталей дождаться...
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Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 18:20

  jump написав:"Шаман", Джигурда, Куклачов: Зеленський увів санкції проти 20 артистів і спортсменів РФ :lol:

До санкційного списку увійшли 20 фізичних осіб. Зокрема, актриса Ірина Апексімова, актор Віталій Гогунський, актор і виконавець Микита Джигурда, співак Ярослав Дронов (Shaman), кінорежисер Єгор Кончаловський, дресирувальник Юрій Куклачов, актор Оскар Кучера, актор Євген Миронов, актор Олександр Панкратов-Чорний, артист балету Сергій Полунін, виконавці Микола Расторгуєв та Олександр Розенбаум, Ігор Сукачов, артист балету Микола Цискарідзе, репер-артист Роман Чумаков (Жиган).

https://www.pravda.com.ua/news/2025/04/18/7508157/

як несподівано :lol:
і який удар... по кацапії :oops: певно здадуться :?

джигурда і куклачьов..ще б на псів куклачьова наклав :P

санкції накладаються на людей за їх позицію мразоти. щоб вони відповідали за свої вчинки. звісно, спочатку вони сміються, а потім починають шмарклі по обличчю розмазувати...

а взагалі дивишся на список й дивуєшся, як багато людей за гроші можуть підтримати що завгодно ЛЮДИ против войны
НЕ ЛЮДИ? поддержали войну
Востаннє редагувалось Shaman в П'ят 18 кві, 2025 18:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 18:23

  _hunter написав:
  fler написав:hunter, ви очікуєте почути від рф щось нове? Рілі? Що саме?

Вот! -- чего-то подобного и ожидал:
Віцепрезидент США Венс заявив про «прогрес» у переговорах
...
Тим часом Bloomberg повідомляє, що США представили Європі пропозиції щодо мирної угоди

осталось неделю/другую деталей дождаться...

й закінчиться в німецьких бігунців халявна пайка :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 18:38

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  fler написав:hunter, ви очікуєте почути від рф щось нове? Рілі? Що саме?

Вот! -- чего-то подобного и ожидал:
Віцепрезидент США Венс заявив про «прогрес» у переговорах
...
Тим часом Bloomberg повідомляє, що США представили Європі пропозиції щодо мирної угоди

осталось неделю/другую деталей дождаться...

й закінчиться в німецьких бігунців халявна пайка :lol:

казалось бы: любой офицер-уклонист/взяточник должен искренне радоваться чужому горю. Но кордоны 91го все манят и манят :lol:
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Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 18:47

  ЛАД написав:
  prodigy написав:...........
велика (колись імперія) по факту не мала війська для захисту
.........

То мала гроші на найманців.

мої думки:
1)-закінчення війни не за горами, років 3 мінімум
2)-мир-його не буде ніколи

"років 3 мінімум" це "не за горами"? :shock:
Якщо закінчення війни то не мир, тоді що ви називаєте миром?


закінчення війни могуть проголосити (на приклад США з Трампом)
а сталий мир-це стан до 2014р, бо 2014-2022 не можна назвати миром, за деякий рік гинуло меньше ніж за тиждень у 22-25рр
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Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 18:50

  Schmit написав:
  vt313 написав:
  Schmit написав:Пропонував завжди симетричну і негайну відповідь, щоб було розуміння - за що.


Чтобы победить преступника, нужно стать преступником... Да?


Четвертий рік війни показує, що підставляти щоки - не варіант.
Наші міста руйнуються, а їхні - ціленькі
Множимо це на роки, які нам пропонують/прогнозують ще воювати і... результат війни передбачити не важко.
То ж або воюємо по справжньому, або підписуємо мир Трампа, інакше - поразка.
Хоча воювати по справжньому потрібно було з 2022, натомість у нас зросли продажі елітних іномарок і заброньовані всі силовики (це називається - "все для фронту, все для війни").
Напевно зараз воювати по справжньому - вже трохи пізно.
Залишається...


А такой вариант.
РФ капитулирует. Входит в состав Украины. Это империю возглавляет диктатор типа Путина.
vt313
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 18:59

  vt313 написав:А такой вариант.
РФ капитулирует. Входит в состав Украины. Это империю возглавляет диктатор типа Путина.
16 млн НДР капітулювала перед 60млн ФРН в 1990 році.
Через 35 років після капітуляції ті території які були під НДР на 10-20% більш деперсивні по зарплаті/доходям....

Тому
Капітуляція РФ з ОДНОЧАСНИМ розпаданням на окремі держави - може створити варіант( а може й не створити) коли території які 100 років тому були під управлінням України (Курщина, Бєлгородщина,Ростовщина, Ставропольщина) - можуть попроситись про входження в Україну.. і це не покращить а погіршить на найближчі 20 років рух до європейської ментальності.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 19:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Сумели восстановиться лучше. Да, благодаря нефти и газу, но и благодаря большему вниманию к оборонке и армии.


це хибна точка зору, про
внимание оборонке
, це не увага до військових-це початок підготовки до війни (у 2008 -потренувались на Грузії)

путін вирішив перекроїти Європу,після мюнхенської речі 10лютого 2007

все почалось з не переформатування армії рф, а почалось воно з вкладання грошей в пропаганду:ТВ Звезда, РТ, спутнік) підняття зп військовим (на той час десь 3к доларів для полковника в армії), а новітні зразки озброєння були попізже (патріотичні серіали: Кадетство, Молодежка, купа фільмів: Тарас Бульба, Ми из будущего 1-2(до 40штук за 10 лет), Брат 1-2)
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