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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 18 кві, 2025 19:12
budivelnik написав:
Капітуляція РФ з ОДНОЧАСНИМ розпаданням на окремі держави - може створити варіант( а може й не створити) коли території які 100 років тому були під управлінням України (Курщина, Бєлгородщина,Ростовщина, Ставропольщина) - можуть попроситись про входження в Україну.. і це не покращить а погіршить на найближчі 20 років рух до європейської ментальності.
ІМХО: Нам до європейської ментальності.... ще... як до неба рачки, і не одне покоління... Наразі, по ментальності... ми в кращому разі, десь між пацаком і переможцем чатланіном.
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Додано: П'ят 18 кві, 2025 19:13
budivelnik написав: vt313 написав:
А такой вариант.
РФ капитулирует. Входит в состав Украины. Это империю возглавляет диктатор типа Путина.
16 млн НДР капітулювала перед 60млн ФРН в 1990 році.
Через 35 років після капітуляції ті території які були під НДР на 10-20% більш деперсивні по зарплаті/доходям....
Тому
Капітуляція РФ з ОДНОЧАСНИМ розпаданням на окремі держави - може створити варіант( а може й не створити) коли території які 100 років тому були під управлінням України (Курщина, Бєлгородщина,Ростовщина, Ставропольщина) - можуть попроситись про входження в Україну.. і це не покращить а погіршить на найближчі 20 років рух до європейської ментальності.
Я о другом.
Азербайджан восстановил свою территорию.
Цена, - диктатура внутри страны.
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Додано: П'ят 18 кві, 2025 19:21
vt313 написав:
Я о другом.
Азербайджан восстановил свою территорию.
Цена, - диктатура внутри страны.
У нас є ДВА чинника, які унеможливлюють подібний розвиток подій
Перший - нам допомагають перемогти демократичні країни ( а хто платить гроші - той дівчинку танцює) в Айзебарджані допомагали Турки
Другий- в нас відсутній монопродукт на виробництві якого зайняте 1% населення, але при цьому цей продукт приносить 60% доходів всієї країни
Тобто нам не потрібний вождь який рівномірно розмаже цей продукт між усіма.. По тій простій причині що такого продукту нема( в Айзербайджані - нафта)
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Додано: П'ят 18 кві, 2025 19:23
_Mykola_ написав:
ІМХО: Нам до європейської ментальності.... ще... як до неба рачки, і не одне покоління... Наразі, по ментальності... ми в кращому разі, десь між пацаком і переможцем чатланіном.
Я це пишу постійно для різних совкових партфункціонерів, молодих халявщиків, і вільних читачів..
Які приводять приклад Польщі яка мала ту саму ситуацію що й ми в 1990 році, за одним виключенням - иенталітет підприємця(фермера/кооператора)
І те що в нас науковці продавали на базарі- не перетворило їх на носіїв підприємницької ментальності.
Ментальність змінюється поколіннями.
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Додано: П'ят 18 кві, 2025 19:31
vt313 написав: Schmit написав: vt313 написав:
Чтобы победить преступника, нужно стать преступником... Да?
Четвертий рік війни показує, що підставляти щоки - не варіант.
Наші міста руйнуються, а їхні - ціленькі
Множимо це на роки, які нам пропонують/прогнозують ще воювати і... результат війни передбачити не важко.
То ж або воюємо по справжньому, або підписуємо мир Трампа, інакше - поразка.
Хоча воювати по справжньому потрібно було з 2022, натомість у нас зросли продажі елітних іномарок і заброньовані всі силовики (це називається - "все для фронту, все для війни").
Напевно зараз воювати по справжньому - вже трохи пізно.
Залишається...
А такой вариант.
РФ капитулирует. Входит в состав Украины. Это империю возглавляет диктатор типа Путина.
Десь в такий сценарій і вірять 73%.
Фантастичний сценарій з керівництвом, яке позупиняло ракетні програми, порозміновувало чонгари, повідводило бригади з небезпечних напрямків перед вторгненням (і винен тільки путін); яке повідсторонювало десятки компетентних генералів по політичним причинам, систематично хамить союзникам і шукає нових ворогів (наїзди на нейтральний Китай), яке руйнує демократію, узурпує владу і максимально демотивує населення воювати...
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Додано: П'ят 18 кві, 2025 19:37
budivelnik написав:
Які приводять приклад Польщі яка мала ту саму ситуацію що й ми в 1990 році, за одним виключенням - иенталітет підприємця(фермера/кооператора)
І те що в нас науковці продавали на базарі- не перетворило їх на носіїв підприємницької ментальності.
Ментальність змінюється поколіннями.
Це стосується не лише бізнесу, занадто у нас є злості, підлості, лицемірства, байдужості та бажання кинути у всьому... Відсоток людей з ментальністю європейця, у нас занадто маленький, тому рано ще... років сорок ще треба.
Хто не виїзжав надовго, не можуть цього зрозумти і побачити, ті хто жив у нормальних країнах Європи, за ці роки вже дуже сильно підмічають оці "дрібниці", і порівняння йде не в нашу сторону...
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