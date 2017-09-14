budivelnik написав:Капітуляція РФ з ОДНОЧАСНИМ розпаданням на окремі держави - може створити варіант( а може й не створити) коли території які 100 років тому були під управлінням України (Курщина, Бєлгородщина,Ростовщина, Ставропольщина) - можуть попроситись про входження в Україну.. і це не покращить а погіршить на найближчі 20 років рух до європейської ментальності.
ІМХО: Нам до європейської ментальності.... ще... як до неба рачки, і не одне покоління... Наразі, по ментальності... ми в кращому разі, десь між пацаком і переможцем чатланіном.
vt313 написав:А такой вариант. РФ капитулирует. Входит в состав Украины. Это империю возглавляет диктатор типа Путина.
16 млн НДР капітулювала перед 60млн ФРН в 1990 році. Через 35 років після капітуляції ті території які були під НДР на 10-20% більш деперсивні по зарплаті/доходям....
Тому Капітуляція РФ з ОДНОЧАСНИМ розпаданням на окремі держави - може створити варіант( а може й не створити) коли території які 100 років тому були під управлінням України (Курщина, Бєлгородщина,Ростовщина, Ставропольщина) - можуть попроситись про входження в Україну.. і це не покращить а погіршить на найближчі 20 років рух до європейської ментальності.
Я о другом. Азербайджан восстановил свою территорию. Цена, - диктатура внутри страны.
vt313 написав:Я о другом. Азербайджан восстановил свою территорию. Цена, - диктатура внутри страны.
У нас є ДВА чинника, які унеможливлюють подібний розвиток подій Перший - нам допомагають перемогти демократичні країни ( а хто платить гроші - той дівчинку танцює) в Айзебарджані допомагали Турки Другий- в нас відсутній монопродукт на виробництві якого зайняте 1% населення, але при цьому цей продукт приносить 60% доходів всієї країни Тобто нам не потрібний вождь який рівномірно розмаже цей продукт між усіма.. По тій простій причині що такого продукту нема( в Айзербайджані - нафта)
_Mykola_ написав:ІМХО: Нам до європейської ментальності.... ще... як до неба рачки, і не одне покоління... Наразі, по ментальності... ми в кращому разі, десь між пацаком і переможцем чатланіном.
Я це пишу постійно для різних совкових партфункціонерів, молодих халявщиків, і вільних читачів.. Які приводять приклад Польщі яка мала ту саму ситуацію що й ми в 1990 році, за одним виключенням - иенталітет підприємця(фермера/кооператора) І те що в нас науковці продавали на базарі- не перетворило їх на носіїв підприємницької ментальності. Ментальність змінюється поколіннями.
vt313 написав:Чтобы победить преступника, нужно стать преступником... Да?
Четвертий рік війни показує, що підставляти щоки - не варіант. Наші міста руйнуються, а їхні - ціленькі Множимо це на роки, які нам пропонують/прогнозують ще воювати і... результат війни передбачити не важко. То ж або воюємо по справжньому, або підписуємо мир Трампа, інакше - поразка. Хоча воювати по справжньому потрібно було з 2022, натомість у нас зросли продажі елітних іномарок і заброньовані всі силовики (це називається - "все для фронту, все для війни"). Напевно зараз воювати по справжньому - вже трохи пізно. Залишається...
А такой вариант. РФ капитулирует. Входит в состав Украины. Это империю возглавляет диктатор типа Путина.
Десь в такий сценарій і вірять 73%. Фантастичний сценарій з керівництвом, яке позупиняло ракетні програми, порозміновувало чонгари, повідводило бригади з небезпечних напрямків перед вторгненням (і винен тільки путін); яке повідсторонювало десятки компетентних генералів по політичним причинам, систематично хамить союзникам і шукає нових ворогів (наїзди на нейтральний Китай), яке руйнує демократію, узурпує владу і максимально демотивує населення воювати...
budivelnik написав:Які приводять приклад Польщі яка мала ту саму ситуацію що й ми в 1990 році, за одним виключенням - иенталітет підприємця(фермера/кооператора) І те що в нас науковці продавали на базарі- не перетворило їх на носіїв підприємницької ментальності. Ментальність змінюється поколіннями.
Це стосується не лише бізнесу, занадто у нас є злості, підлості, лицемірства, байдужості та бажання кинути у всьому... Відсоток людей з ментальністю європейця, у нас занадто маленький, тому рано ще... років сорок ще треба. Хто не виїзжав надовго, не можуть цього зрозумти і побачити, ті хто жив у нормальних країнах Європи, за ці роки вже дуже сильно підмічають оці "дрібниці", і порівняння йде не в нашу сторону...
Зеленський звернувся до США через удар по Харкову-
"Треба бути відвертою сволотою та зневажати життя(це відноситься і до трампа, моя думка), щоб завдавати таких ракетних ударів по звичайному місту - у Страсну пʼятницю, напередодні Великодня. І коли ми звертаємось до партнерів, передусім до Сполучених Штатів, по системи Patriot і ракети до них, які можуть захистити від цього російського зла - від крилатих ракет, від балістики, - ми звертаємось по захист, на який заслуговує кожен народ".
При цьому, як відзначив президент, "не має бути такого, що якийсь народ заслуговує на допомогу більше, а якийсь - менше". "І це по-християнськи - допомогти. Особливо коли є така можливість - допомогти. І не має бути такого, що якийсь терорист чомусь може уникати наслідків, хоча так само знищує життя, як і інший. Росія заслуговує щонайменше на жорсткі санкції, які є відплатою за все те, що вона робить", - додав Зеленський.