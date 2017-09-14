budivelnik написав:Капітуляція РФ з ОДНОЧАСНИМ розпаданням на окремі держави - може створити варіант( а може й не створити) коли території які 100 років тому були під управлінням України (Курщина, Бєлгородщина,Ростовщина, Ставропольщина) - можуть попроситись про входження в Україну.. і це не покращить а погіршить на найближчі 20 років рух до європейської ментальності.
ІМХО: Нам до європейської ментальності.... ще... як до неба рачки, і не одне покоління... Наразі, по ментальності... ми в кращому разі, десь між пацаком і переможцем чатланіном.
вам - може бути. нам - дуже близько
_Mykola_ написав:Це стосується не лише бізнесу, занадто у нас є злості, підлості, лицемірства, байдужості та бажання кинути у всьому... Відсоток людей з ментальністю європейця, у нас занадто маленький, тому рано ще... років сорок ще треба. Хто не виїзжав надовго, не можуть цього зрозумти і побачити, ті хто жив у нормальних країнах Європи, за ці роки вже дуже сильно підмічають оці "дрібниці", і порівняння йде не в нашу сторону...
у вашому колі спілкування - може бути. в моєму - переважна більшість нормальних людей
_hunter написав:казалось бы: любой офицер-уклонист/взяточник должен искренне радоваться чужому горю. Но кордоны 91го все манят и манят
хабарник - це лише твоє. й ще деяких бігунців - не треба замазувати інших
Ой, да ладно: все знают, как офицеры-уклонисты с "непростыми ВОСами" бронь получают
ху.нтер, я розумію, що в твоєму світі все робиться за хабарі. он _Mykola_ через це дуже страждає. але ти зрозумій, що люди можуть жити й по-іншому, без хабарів.
й схоже, я зрозумів, чому дехто так збудився, що ще раз підкреслює, які ви далекі від армії. я не кадровий офіцер, з точки зору Hotaba - я звичайний "піджак", військова кафедра. але так старлей та є ВОС.
Зеленський вдарив санкціями по відомих артистах з РФ: названо імена
Президент України Володимир Зеленський видав укази про запровадження нових санкцій проти фізичних та юридичних осіб, які сприяють російській агресії проти України. Зокрема під удар потрапили кілька російських артистів та низка китайських підприємств.
Відповідні укази №№246/2025 та 247/2025 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 квітня 2025 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" опубліковано на сайті глави держави.
У першому указі міститься перелік з 20 осіб, серед яких, зокрема співаки Микита Джигурда, Микола Расторгуєв, Олександр Розенбаум, Ігор Сукачов та Ярослав Дронов (Shaman)
Зеленський вдарив санкціями по відомих артистах з РФ: названо імена
Президент України Володимир Зеленський видав укази про запровадження нових санкцій проти фізичних та юридичних осіб, які сприяють російській агресії проти України. Зокрема під удар потрапили кілька російських артистів та низка китайських підприємств.
Відповідні укази №№246/2025 та 247/2025 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 квітня 2025 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" опубліковано на сайті глави держави.
У першому указі міститься перелік з 20 осіб, серед яких, зокрема співаки Микита Джигурда, Микола Расторгуєв, Олександр Розенбаум, Ігор Сукачов та Ярослав Дронов (Shaman)
Які червоні лінії мають включати наші директиви на перемовинах зі США та Росією, аби не допустити несправедливого миру чи перемир’я? Які поступки можуть розвалити країну? Як посилити свою позицію на переговорах? Як до них ставляться військові? Що взагалі таке справедливий мир? Щоб знайти відповіді на ці питання, проєкт LB.ua «Нова країна» спільно з EFI Group провів дискусійну панель «Червоні лінії України. Як зберегти суб’єктність у діалозі зі США і на переговорах з РФ», де представники різних секторів суспільства ділилися своїми думками.
Shaman написав:хабарник - це лише твоє. й ще деяких бігунців - не треба замазувати інших
Ой, да ладно: все знают, как офицеры-уклонисты с "непростыми ВОСами" бронь получают
але ти зрозумій, що люди можуть жити й по-іншому, без хабарів.
й схоже, я зрозумів, чому дехто так збудився, що ще раз підкреслює, які ви далекі від армії. я не кадровий офіцер, з точки зору Hotaba - я звичайний "піджак", військова кафедра. але так старлей та є ВОС.
Так то обычные цивильные люди. А у офицеров-уклонистов/взяточников с "непростыми ВОСами" - не получается.
Так я и не говорил никогда, что к армии близок. А что не кадровый - да и пофиг. Или за это скидку дают, что обозначить решил?
_hunter написав:але ти зрозумій, що люди можуть жити й по-іншому, без хабарів.
й схоже, я зрозумів, чому дехто так збудився, що ще раз підкреслює, які ви далекі від армії. я не кадровий офіцер, з точки зору Hotaba - я звичайний "піджак", військова кафедра. але так старлей та є ВОС.
Так то обычные цивильные люди. А у офицеров-уклонистов/взяточников с "непростыми ВОСами" - не получается.
Так я и не говорил никогда, что к армии близок. А что не кадровый - да и пофиг. Или за это скидку дают, что обозначить решил?
ти ж брешеш - знаєш, що брешеш, але зупинитися не можеш