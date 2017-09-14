RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 13609136101361113612>
Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 20:15

  _Mykola_ написав:
  budivelnik написав:Капітуляція РФ з ОДНОЧАСНИМ розпаданням на окремі держави - може створити варіант( а може й не створити) коли території які 100 років тому були під управлінням України (Курщина, Бєлгородщина,Ростовщина, Ставропольщина) - можуть попроситись про входження в Україну.. і це не покращить а погіршить на найближчі 20 років рух до європейської ментальності.

ІМХО: Нам до європейської ментальності.... ще... як до неба рачки, і не одне покоління... Наразі, по ментальності... ми в кращому разі, десь між пацаком і переможцем чатланіном. :evil:

вам - може бути. нам - дуже близько ;)
  _Mykola_ написав:Це стосується не лише бізнесу, занадто у нас є злості, підлості, лицемірства, байдужості та бажання кинути у всьому... Відсоток людей з ментальністю європейця, у нас занадто маленький, тому рано ще... років сорок ще треба.
Хто не виїзжав надовго, не можуть цього зрозумти і побачити, ті хто жив у нормальних країнах Європи, за ці роки вже дуже сильно підмічають оці "дрібниці", і порівняння йде не в нашу сторону... :roll:

у вашому колі спілкування - може бути. в моєму - переважна більшість нормальних людей 8)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8632
З нами з: 29.09.19
Подякував: 744 раз.
Подякували: 1603 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 21:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Бетон написав:Сейчас Америка сольётся, Европа решительно будет осуждать, и росия под шумок заберёт весь левый берег. А зелупний гетьман будет рассказывать,

це все тимчасові труднощі які ніщо порівняно з прийдешнім розвалом рф через 2-3 місяці
  барабашов написав:_hunter
Не мешайте cтрастному тыловому лектору на зарплате Ахмэта страстно пить в Праге пиво в эту пятницу за кроны от SCM

в людини всьо чотко, по-перше він піде на фронт, але попізже, ближче до останньої верби
по-друге якщо й піде то не в окоп, "бо ВОС не той"(с) :lol: :lol:
Letusrock
 
Повідомлень: 2226
З нами з: 03.05.22
Подякував: 15 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 21:15

  _hunter написав:
  Shaman написав:
  _hunter написав:казалось бы: любой офицер-уклонист/взяточник должен искренне радоваться чужому горю. Но кордоны 91го все манят и манят :lol:

хабарник - це лише твоє. й ще деяких бігунців - не треба замазувати інших 8)

Ой, да ладно: все знают, как офицеры-уклонисты с "непростыми ВОСами" бронь получают :lol:

ху.нтер, я розумію, що в твоєму світі все робиться за хабарі. он _Mykola_ через це дуже страждає. але ти зрозумій, що люди можуть жити й по-іншому, без хабарів.

й схоже, я зрозумів, чому дехто так збудився, що ще раз підкреслює, які ви далекі від армії. я не кадровий офіцер, з точки зору Hotaba - я звичайний "піджак", військова кафедра. але так старлей та є ВОС. 8)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8632
З нами з: 29.09.19
Подякував: 744 раз.
Подякували: 1603 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 21:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://www.unian.ua/politics/dzhigurda ... 81756.html
Зеленський вдарив санкціями по відомих артистах з РФ: названо імена

Президент України Володимир Зеленський видав укази про запровадження нових санкцій проти фізичних та юридичних осіб, які сприяють російській агресії проти України. Зокрема під удар потрапили кілька російських артистів та низка китайських підприємств.

Відповідні укази №№246/2025 та 247/2025 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 квітня 2025 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" опубліковано на сайті глави держави.

У першому указі міститься перелік з 20 осіб, серед яких, зокрема співаки Микита Джигурда, Микола Расторгуєв, Олександр Розенбаум, Ігор Сукачов та Ярослав Дронов (Shaman)


У мене все.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9903
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1426 раз.
Подякували: 1848 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 21:22

  Letusrock написав:
  Бетон написав:Сейчас Америка сольётся, Европа решительно будет осуждать, и росия под шумок заберёт весь левый берег. А зелупний гетьман будет рассказывать,

це все тимчасові труднощі які ніщо порівняно з прийдешнім розвалом рф через 2-3 місяці

схоже є намітки на перемир'я - ухилянти, чого ви не радієте, чого далі паніку розганяєте. Бетон, тобі яка різниця, де кордон - квартирки в Києві не зачепить. чи в тебе на лівому березі? :D

а що з закарпатським взагалі не розумію :shock:
  барабашов написав:_hunter
Не мешайте cтрастному тыловому лектору на зарплате Ахмэта страстно пить в Праге пиво в эту пятницу за кроны от SCM

в людини всьо чотко, по-перше він піде на фронт, але попізже, ближче до останньої верби
по-друге якщо й піде то не в окоп, "бо ВОС не той"(с)

все з мріями кабана в хутрі зрозуміло. але якщо знаєш, де платить Ахметов - кажи. бо я це все безкоштовно, а так хоч копійку підкинуть :oops:

остання черга - закарпатський сцикун 8) а що з ВОС не так - понакупали собі свого часу білі квитки, а тепер за локті себе кусаєте? :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8632
З нами з: 29.09.19
Подякував: 744 раз.
Подякували: 1603 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 21:23

  BIGor написав:https://www.unian.ua/politics/dzhigurda-shaman-i-kukklachov-potrapili-pid-ukrajinski-sankciji-12981756.html
Зеленський вдарив санкціями по відомих артистах з РФ: названо імена

Президент України Володимир Зеленський видав укази про запровадження нових санкцій проти фізичних та юридичних осіб, які сприяють російській агресії проти України. Зокрема під удар потрапили кілька російських артистів та низка китайських підприємств.

Відповідні укази №№246/2025 та 247/2025 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 квітня 2025 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" опубліковано на сайті глави держави.

У першому указі міститься перелік з 20 осіб, серед яких, зокрема співаки Микита Джигурда, Микола Расторгуєв, Олександр Розенбаум, Ігор Сукачов та Ярослав Дронов (Shaman)

у мене все.

вкрав мій нік, редіска :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8632
З нами з: 29.09.19
Подякував: 744 раз.
Подякували: 1603 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 21:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ось що треба обговорювати. а ухилянти лише про свої тушки думають :D
Які червоні лінії ми маємо встановити для світу і для себе, щоб не втратити країну
Які червоні лінії мають включати наші директиви на перемовинах зі США та Росією, аби не допустити несправедливого миру чи перемир’я? Які поступки можуть розвалити країну? Як посилити свою позицію на переговорах? Як до них ставляться військові? Що взагалі таке справедливий мир? Щоб знайти відповіді на ці питання, проєкт LB.ua «Нова країна» спільно з EFI Group провів дискусійну панель «Червоні лінії України. Як зберегти суб’єктність у діалозі зі США і на переговорах з РФ», де представники різних секторів суспільства ділилися своїми думками.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8632
З нами з: 29.09.19
Подякував: 744 раз.
Подякували: 1603 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 21:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

а тут трошки мочать Трампа - але визнаємо, Трамп це заслуговує 8)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8632
З нами з: 29.09.19
Подякував: 744 раз.
Подякували: 1603 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 22:00

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  Shaman написав:хабарник - це лише твоє. й ще деяких бігунців - не треба замазувати інших 8)

Ой, да ладно: все знают, как офицеры-уклонисты с "непростыми ВОСами" бронь получают :lol:

але ти зрозумій, що люди можуть жити й по-іншому, без хабарів.

й схоже, я зрозумів, чому дехто так збудився, що ще раз підкреслює, які ви далекі від армії. я не кадровий офіцер, з точки зору Hotaba - я звичайний "піджак", військова кафедра. але так старлей та є ВОС. 8)

Так то обычные цивильные люди. А у офицеров-уклонистов/взяточников с "непростыми ВОСами" - не получается. :lol:

Так я и не говорил никогда, что к армии близок. А что не кадровый - да и пофиг. Или за это скидку дают, что обозначить решил? :roll:
_hunter
 
Повідомлень: 9587
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 486 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 22:05

  _hunter написав:
  Shaman написав:
  _hunter написав:але ти зрозумій, що люди можуть жити й по-іншому, без хабарів.

й схоже, я зрозумів, чому дехто так збудився, що ще раз підкреслює, які ви далекі від армії. я не кадровий офіцер, з точки зору Hotaba - я звичайний "піджак", військова кафедра. але так старлей та є ВОС. 8)

Так то обычные цивильные люди. А у офицеров-уклонистов/взяточников с "непростыми ВОСами" - не получается. :lol:

Так я и не говорил никогда, что к армии близок. А что не кадровый - да и пофиг. Или за это скидку дают, что обозначить решил? :roll:

ти ж брешеш - знаєш, що брешеш, але зупинитися не можеш :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8632
З нами з: 29.09.19
Подякував: 744 раз.
Подякували: 1603 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
  #<1 ... 13609136101361113612>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 94241
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 269617
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 920748
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (6326)
18.04.2025 22:00
Ринок ОВДП (8334)
18.04.2025 20:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.