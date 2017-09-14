Shaman написав:
ти ж брешеш - знаєш, що брешеш, але зупинитися не можеш
Прикордонныков 91го -- это не останавливает.
А что это мы так занервничали? -- правда глаз колет?
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Додано: П'ят 18 кві, 2025 22:14
Прикордонныков 91го -- это не останавливает.
А что это мы так занервничали? -- правда глаз колет?
Додано: П'ят 18 кві, 2025 22:15
Shaman не треба дивитись це відео деяким
ЛАД сміявся коли я написав , що трамп накоїв лиха за 80 днів більше ніж будь який президент за роки
як мені здалося -японці дуже(дуже) чемні, ніколи такого не бачив від американських лоцманів, той заходить на мостик і дає капітану сигнал, що тепер він тут головний(він керує судном)
японський лоцман підходить і чемно питає: may I use your ARPA?
ось, японці не створили скандал, а тихо почали шукати нові ринки для інвестицій і нових партнерів (worthy of respect)
була новина про Boing?
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