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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13609136101361113612
Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 22:14

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  Shaman написав:Так то обычные цивильные люди. А у офицеров-уклонистов/взяточников с "непростыми ВОСами" - не получается. :lol:

Так я и не говорил никогда, что к армии близок. А что не кадровый - да и пофиг. Или за это скидку дают, что обозначить решил? :roll:

ти ж брешеш - знаєш, що брешеш, але зупинитися не можеш :lol:

Прикордонныков 91го -- это не останавливает. :roll:
А что это мы так занервничали? -- правда глаз колет? :wink:
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Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 22:15

Shaman не треба дивитись це відео деяким

ЛАД сміявся коли я написав , що трамп накоїв лиха за 80 днів більше ніж будь який президент за роки


як мені здалося -японці дуже(дуже) чемні, ніколи такого не бачив від американських лоцманів, той заходить на мостик і дає капітану сигнал, що тепер він тут головний(він керує судном)
японський лоцман підходить і чемно питає: may I use your ARPA?
ось, японці не створили скандал, а тихо почали шукати нові ринки для інвестицій і нових партнерів (worthy of respect)

була новина про Boing?
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