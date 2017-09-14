Shaman написав:
ти ж брешеш - знаєш, що брешеш, але зупинитися не можеш
Прикордонныков 91го -- это не останавливает.
А что это мы так занервничали? -- правда глаз колет?
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Додано: П'ят 18 кві, 2025 22:14
Прикордонныков 91го -- это не останавливает.
А что это мы так занервничали? -- правда глаз колет?
Додано: П'ят 18 кві, 2025 22:15
Shaman не треба дивитись це відео деяким
ЛАД сміявся коли я написав , що трамп накоїв лиха за 80 днів більше ніж будь який президент за роки
як мені здалося -японці дуже(дуже) чемні, ніколи такого не бачив від американських лоцманів, той заходить на мостик і дає капітану сигнал, що тепер він тут головний(він керує судном)
японський лоцман підходить і чемно питає: may I use your ARPA?
ось, японці не створили скандал, а тихо почали шукати нові ринки для інвестицій і нових партнерів (worthy of respect)
була новина про Boing?
Додано: П'ят 18 кві, 2025 22:51
Letusrock
Опція «вибрати #нетойвос» є також і у летусрока, як і у майже будь кого, Яка проблема?
Доречі Барабашов, якому ви відповідаєте на маячню про Прагу, сам має офіцерське звання з #нетойвос.
Вологі мрії #безВос-них ухилянтів перенавчати #ВОСних на #тойВос залишаться лише мріями. Хай спочатку отримають собі хоч якийсь ВОС , а потім розказують іншим про їх ВОСи.
Додано: П'ят 18 кві, 2025 23:20
Бідна людина в якої постійні негаразди - завжди буде більш заздрісна до чужих досягнень
А якщо перед тим їй на протязі трьох поколінь в голову вбивали що багатий=поганий..
То що Ви хочете.
От і виходить
бідний=не освічений=легко маніпульований=вірить в халяву=голосує за тих хто більше наобіцяє
А ті хто витратились на біг-борди обіцяючи повинні відпрацьовувати , от вони й створюють враження в бідних що бідність це тому що 0,01% краде....
А порахувати що якщо все поділити(як в 1917) то все одно багатшими не станеш - в бідного кваліфікації не вистарчає
Тут зібрались далеко не бідні+у 90% є вища освіта - а спробуй пояснити що кожен міг стати багатим.. якби не витрачав час на очікування месії яка за нього його збагатить..
То що говорити про простого роботягу.
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