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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13609136101361113612
Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 22:14

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  Shaman написав:Так то обычные цивильные люди. А у офицеров-уклонистов/взяточников с "непростыми ВОСами" - не получается. :lol:

Так я и не говорил никогда, что к армии близок. А что не кадровый - да и пофиг. Или за это скидку дают, что обозначить решил? :roll:

ти ж брешеш - знаєш, що брешеш, але зупинитися не можеш :lol:

Прикордонныков 91го -- это не останавливает. :roll:
А что это мы так занервничали? -- правда глаз колет? :wink:
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Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 22:15

Shaman не треба дивитись це відео деяким

ЛАД сміявся коли я написав , що трамп накоїв лиха за 80 днів більше ніж будь який президент за роки


як мені здалося -японці дуже(дуже) чемні, ніколи такого не бачив від американських лоцманів, той заходить на мостик і дає капітану сигнал, що тепер він тут головний(він керує судном)
японський лоцман підходить і чемно питає: may I use your ARPA?
ось, японці не створили скандал, а тихо почали шукати нові ринки для інвестицій і нових партнерів (worthy of respect)

була новина про Boing?
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Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 22:51

Letusrock

по-друге якщо й піде то не в окоп, "бо ВОС не той"(с) :lol: :lol:


Опція «вибрати #нетойвос» є також і у летусрока, як і у майже будь кого, Яка проблема?
Доречі Барабашов, якому ви відповідаєте на маячню про Прагу, сам має офіцерське звання з #нетойвос.
Вологі мрії #безВос-них ухилянтів перенавчати #ВОСних на #тойВос залишаться лише мріями. Хай спочатку отримають собі хоч якийсь ВОС , а потім розказують іншим про їх ВОСи.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 23:20

  _Mykola_ написав:
  budivelnik написав:Які приводять приклад Польщі яка мала ту саму ситуацію що й ми в 1990 році, за одним виключенням - иенталітет підприємця(фермера/кооператора)
І те що в нас науковці продавали на базарі- не перетворило їх на носіїв підприємницької ментальності.
Ментальність змінюється поколіннями.
Це стосується не лише бізнесу, занадто у нас є злості, підлості, лицемірства, байдужості та бажання кинути у всьому... Відсоток людей з ментальністю європейця, у нас занадто маленький, тому рано ще... років сорок ще треба.
Хто не виїзжав надовго, не можуть цього зрозумти і побачити, ті хто жив у нормальних країнах Європи, за ці роки вже дуже сильно підмічають оці "дрібниці", і порівняння йде не в нашу сторону... :roll:
Бідна людина в якої постійні негаразди - завжди буде більш заздрісна до чужих досягнень
А якщо перед тим їй на протязі трьох поколінь в голову вбивали що багатий=поганий..
То що Ви хочете.
От і виходить
бідний=не освічений=легко маніпульований=вірить в халяву=голосує за тих хто більше наобіцяє
А ті хто витратились на біг-борди обіцяючи повинні відпрацьовувати , от вони й створюють враження в бідних що бідність це тому що 0,01% краде....
А порахувати що якщо все поділити(як в 1917) то все одно багатшими не станеш - в бідного кваліфікації не вистарчає
Тут зібрались далеко не бідні+у 90% є вища освіта - а спробуй пояснити що кожен міг стати багатим.. якби не витрачав час на очікування месії яка за нього його збагатить..
То що говорити про простого роботягу.
budivelnik
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