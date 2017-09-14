ЛАД сміявся коли я написав , що трамп накоїв лиха за 80 днів більше ніж будь який президент за роки
як мені здалося -японці дуже(дуже) чемні, ніколи такого не бачив від американських лоцманів, той заходить на мостик і дає капітану сигнал, що тепер він тут головний(він керує судном) японський лоцман підходить і чемно питає: may I use your ARPA? ось, японці не створили скандал, а тихо почали шукати нові ринки для інвестицій і нових партнерів (worthy of respect)
по-друге якщо й піде то не в окоп, "бо ВОС не той"(с)
Опція «вибрати #нетойвос» є також і у летусрока, як і у майже будь кого, Яка проблема? Доречі Барабашов, якому ви відповідаєте на маячню про Прагу, сам має офіцерське звання з #нетойвос. Вологі мрії #безВос-них ухилянтів перенавчати #ВОСних на #тойВос залишаться лише мріями. Хай спочатку отримають собі хоч якийсь ВОС , а потім розказують іншим про їх ВОСи.
budivelnik написав:Які приводять приклад Польщі яка мала ту саму ситуацію що й ми в 1990 році, за одним виключенням - иенталітет підприємця(фермера/кооператора) І те що в нас науковці продавали на базарі- не перетворило їх на носіїв підприємницької ментальності. Ментальність змінюється поколіннями.
Це стосується не лише бізнесу, занадто у нас є злості, підлості, лицемірства, байдужості та бажання кинути у всьому... Відсоток людей з ментальністю європейця, у нас занадто маленький, тому рано ще... років сорок ще треба. Хто не виїзжав надовго, не можуть цього зрозумти і побачити, ті хто жив у нормальних країнах Європи, за ці роки вже дуже сильно підмічають оці "дрібниці", і порівняння йде не в нашу сторону...
Бідна людина в якої постійні негаразди - завжди буде більш заздрісна до чужих досягнень А якщо перед тим їй на протязі трьох поколінь в голову вбивали що багатий=поганий.. То що Ви хочете. От і виходить бідний=не освічений=легко маніпульований=вірить в халяву=голосує за тих хто більше наобіцяє А ті хто витратились на біг-борди обіцяючи повинні відпрацьовувати , от вони й створюють враження в бідних що бідність це тому що 0,01% краде.... А порахувати що якщо все поділити(як в 1917) то все одно багатшими не станеш - в бідного кваліфікації не вистарчає Тут зібрались далеко не бідні+у 90% є вища освіта - а спробуй пояснити що кожен міг стати багатим.. якби не витрачав час на очікування месії яка за нього його збагатить.. То що говорити про простого роботягу.
США представили союзникам пропозиції щодо укладення мирної угоди між Україною та країною-агресором Росією, зокрема попередні умови для завершення бойових дій і пом’якшення санкцій проти Москви у разі тривалого припинення вогню.
Про це Bloomberg повідомили європейські чиновники, обізнані з ситуацією. Співрозмовники агентства повідомили, що США презентували свій план під час зустрічей у Парижі в четвер.
За словами джерел, пропозиція фактично передбачає заморожування війни — українські території, які зараз окуповані Росією, залишаться під контролем Москви.
Крім того, Київ мав би відмовитися від прагнення вступити до НАТО. Інші подробиці джерела не розкрили.
Американські чиновники зазначили, що прагнуть досягти повного припинення вогню впродовж кількох тижнів. Союзники зберуться знову наступного тижня в Лондоні, щоб продовжити обговорення.
Одне з джерел видання наголосило, що запропоновані плани, які ще потребують додаткового узгодження з Києвом, не є остаточними, а європейські союзники не визнають українські тимчасово окуповані території російськими.
Чиновники підкреслили, що перемовини втратять сенс, якщо Кремль не погодиться припинити бойові дії. Водночас надання Україні гарантій безпеки для забезпечення виконання будь-якої угоди є критично важливим.
За словами джерела Bloomberg, Київ вже погодився на припинення вогню і наполягає, що Москва має зробити те саме, перш ніж переходити до обговорення інших питань.
Джерело також зазначило, що під час саміту українська делегація акцентувала на тому, як може здійснюватися моніторинг припинення вогню та який вигляд матиме миротворчий контингент.
Переговори в Парижі ґрунтувалися на ініціативах Франції та Великої Британії щодо розгортання «гарантійних сил» на території Україні, а також на планах зміцнити ЗСУ.
Чиновники в Парижі та Лондоні сподіваються, що така пропозиція продемонструє серйозність намірів Європи вкладати власні ресурси в післявоєнне майбутнє України й водночас переконає Дональда Трампа підтримати ці гарантії, додає видання.
Водночас пом’якшення санкцій проти Росії може стати проблемним кроком для низки українських союзників, адже зняття чи послаблення обмежень Європейського Союзу, зокрема розморожування російських активів, потребує підтримки всіх членів блоку.
На Троєщині вже ментам пріусів і пірожків мало, їздять по мирному району якісь нові жахливі величезні мікроавтобуси з вічками, купою якихось технічних засобів, напевно, повністю броньовані, на фронті, де пацани їздять на звичайних дешевих бляхах за пару тис. баксів, їм би ціни не було.. При цьому в поліції задіяні сотні тисяч здорових і підготовлених хлопців, яким теж місце на фронті! Це після того. як вдень 30 здорових мужиків комунальників і дорожніх службовців навіщось білили їм бордюри.