Додано: Суб 19 кві, 2025 08:47

Рубіо підтвердив генсеку НАТО, що США можуть відійти від посередництва в мирному процесі щодо України

Держсекретар США Марко Рубіо в розмові з генсеком НАТО Марком Рютте підтвердив, що якщо найближчим часом не з'явиться чіткий шлях до миру в Україні, США відійдуть від своїх посередницьких зусиль зі встановлення миру.



"Державний секретар Марко Рубіо поговорив сьогодні з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, щоб проінформувати його про мирну пропозицію, представлену вчора українській делегації в Парижі та російським посадовцям телефоном", - ідеться в заяві, опублікованій прессекретарем Держдепу Теммі Брюс.

ось воно як, найпотужніший Трамп виявився слабохарактерний,а ми вас тут всіх попереджали ще в грудні 2024, що вся ця "гра на публіку в миротворця" швидко набридне доні і він перемикне увагу на інші іграшки (з Газою гарно порішав, так) з Україною йому теж стало не цікаво (до речі, в дупу його приїхала цілувати тільки Джорджія Меллоні, інші лідери країн ЕС просто ігнорують), для нас це все тактично не добре, але стратегічно в першу чергу для ЕС буде добре.Треба було подорослішати років 20 тому і ніколи не довіряти свою безпеку заокеанському Дядьку Сєму.Трамп вимагає купувати газ на 350млрд як мінімум, путін може скористатись цим і запропонувати країнам ЕС суттєву знижку-треба тільки трохи зняти санкції (одна гілка північного потоку неушкоджена і можна хоч сьогодні почати качати газ до Німеччини.Якщо у європейців кішка тонка (а вона була тонка 3 роки)-то слід очікувати відновленнятранзиту в ЕС.little марко нагадує мені хлопчика 7років, який побачивши на вулиці біля свого дома, що на нього чекають діти років 8-9 всрався і вирішив більше без батьків на вулицю з дома не виходити.