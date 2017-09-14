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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13610136111361213613
Повідомлення Додано: Суб 19 кві, 2025 10:03

❗️Вже наступного тижня повне і всеосяжне припинення вогню можуть узгодити в Лондоні, – NYP з посиланням на топ-чиновника команди Трампа.

Якщо цього не буде, США готові вийти з переговорів і покласти відповідальність за війну на європейських союзників.


Як раз те що кацапи і хочуть - США йдуть , а з повільною Європою вони розберуться разом з Китаєм
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 кві, 2025 10:13

  Xenon написав:
❗️Вже наступного тижня повне і всеосяжне припинення вогню можуть узгодити в Лондоні, – NYP з посиланням на топ-чиновника команди Трампа.

Якщо цього не буде, США готові вийти з переговорів і покласти відповідальність за війну на європейських союзників.


Як раз те що кацапи і хочуть - США йдуть , а з повільною Європою вони розберуться разом з Китаєм

а що каже про це Соскін?
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 19 кві, 2025 10:13

  Xenon написав:
❗️росія як умови завершення війни виставила «денацифікацію України» та відставку Зеленського, – NYT.

Теперь понятно куда он спешил с введением ВП...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 кві, 2025 10:23

Що значить "денацифікація України", відомо одному путлеру. Це як було в Бучі? Тепер зрозумілі вчорашні заяви Трампа з умиванням рук - хоче нас зробити винними в тому, що путлер зриває перемовини.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 кві, 2025 10:29

  _hunter написав:
  Xenon написав:
❗️росія як умови завершення війни виставила «денацифікацію України» та відставку Зеленського, – NYT.

Теперь понятно куда он спешил с введением ВП...

Шоугодно, лижбыневыборы.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 кві, 2025 10:42

  hxbbgaf написав:Що значить "денацифікація України", відомо одному путлеру. Це як було в Бучі? Тепер зрозумілі вчорашні заяви Трампа з умиванням рук - хоче нас зробити винними в тому, що путлер зриває перемовини.

Оно-то да, но к моменту подписания ему с мыслями собраться придется - что бы в документ записать. Возможно, за этим и задержка...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 кві, 2025 10:48

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 кві, 2025 10:48

  _hunter написав:
  hxbbgaf написав:Що значить "денацифікація України", відомо одному путлеру. Це як було в Бучі? Тепер зрозумілі вчорашні заяви Трампа з умиванням рук - хоче нас зробити винними в тому, що путлер зриває перемовини.

Оно-то да, но к моменту подписания ему с мыслями собраться придется - что бы в документ записать. Возможно, за этим и задержка...

так й запише - "денацифікація" - бо в реалі це вони мають на увазі проросійську владу. але записати цього не можуть, й апріорі це неможливо зараз. щось схоже на чергові Мінські умови. питання, хто та як використає...
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 19 кві, 2025 10:52, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 19 кві, 2025 10:52

  Xenon написав:
❗️Вже наступного тижня повне і всеосяжне припинення вогню можуть узгодити в Лондоні, – NYP з посиланням на топ-чиновника команди Трампа.

Якщо цього не буде, США готові вийти з переговорів і покласти відповідальність за війну на європейських союзників.

Як раз те що кацапи і хочуть - США йдуть , а з повільною Європою вони розберуться разом з Китаєм

це вони так думають. ви надто переоцінюєте Рашу, й недооцінюєте Європу. плюс якщо торгова війна США та Китаю буде продовжуватися, Китай так чи інакше має шукати контакти з Європою. взаємодії набагато складніші.
Shaman
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  #<1 ... 13610136111361213613
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