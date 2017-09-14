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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 19 кві, 2025 10:03
❗️Вже наступного тижня повне і всеосяжне припинення вогню можуть узгодити в Лондоні, – NYP з посиланням на топ-чиновника команди Трампа.
Якщо цього не буде, США готові вийти з переговорів і покласти відповідальність за війну на європейських союзників.
Як раз те що кацапи і хочуть - США йдуть , а з повільною Європою вони розберуться разом з Китаєм
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Xenon
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Додано: Суб 19 кві, 2025 10:13
Xenon написав:
❗️Вже наступного тижня повне і всеосяжне припинення вогню можуть узгодити в Лондоні, – NYP з посиланням на топ-чиновника команди Трампа.
Якщо цього не буде, США готові вийти з переговорів і покласти відповідальність за війну на європейських союзників.
Як раз те що кацапи і хочуть - США йдуть , а з повільною Європою вони розберуться разом з Китаєм
а що каже про це Соскін?
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Додано: Суб 19 кві, 2025 10:13
Xenon написав:
❗️росія як умови завершення війни виставила «денацифікацію України» та відставку Зеленського, – NYT.
Теперь понятно куда он спешил с введением ВП...
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Додано: Суб 19 кві, 2025 10:23
Що значить "денацифікація України", відомо одному путлеру. Це як було в Бучі? Тепер зрозумілі вчорашні заяви Трампа з умиванням рук - хоче нас зробити винними в тому, що путлер зриває перемовини.
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Додано: Суб 19 кві, 2025 10:29
_hunter написав: Xenon написав:
❗️росія як умови завершення війни виставила «денацифікацію України» та відставку Зеленського, – NYT.
Теперь понятно куда он спешил с введением ВП...
Шоугодно, лижбыневыборы.
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Додано: Суб 19 кві, 2025 10:42
hxbbgaf написав:
Що значить "денацифікація України", відомо одному путлеру
. Це як було в Бучі? Тепер зрозумілі вчорашні заяви Трампа з умиванням рук - хоче нас зробити винними в тому, що путлер зриває перемовини.
Оно-то да, но к моменту подписания ему с мыслями собраться придется - что бы в документ записать. Возможно, за этим и задержка...
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Додано: Суб 19 кві, 2025 10:48
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Додано: Суб 19 кві, 2025 10:48
_hunter написав: hxbbgaf написав:
Що значить "денацифікація України", відомо одному путлеру
. Це як було в Бучі? Тепер зрозумілі вчорашні заяви Трампа з умиванням рук - хоче нас зробити винними в тому, що путлер зриває перемовини.
Оно-то да, но к моменту подписания ему с мыслями собраться придется - что бы в документ записать. Возможно, за этим и задержка...
так й запише - "денацифікація" - бо в реалі це вони мають на увазі проросійську владу. але записати цього не можуть, й апріорі це неможливо зараз. щось схоже на чергові Мінські умови. питання, хто та як використає...
Востаннє редагувалось Shaman
в Суб 19 кві, 2025 10:52, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 19 кві, 2025 10:52
Xenon написав:
❗️Вже наступного тижня повне і всеосяжне припинення вогню можуть узгодити в Лондоні, – NYP з посиланням на топ-чиновника команди Трампа.
Якщо цього не буде, США готові вийти з переговорів і покласти відповідальність за війну на європейських союзників.
Як раз те що кацапи і хочуть - США йдуть , а з повільною Європою вони розберуться разом з Китаєм
це вони так думають. ви надто переоцінюєте Рашу, й недооцінюєте Європу. плюс якщо торгова війна США та Китаю буде продовжуватися, Китай так чи інакше має шукати контакти з Європою. взаємодії набагато складніші.
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