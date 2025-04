prodigy написав:

не треба дивитись це відео деякимЛАД сміявся коли я написав , що трамп накоїв лиха за 80 днів більше ніж будь який президент за рокияк мені здалося -японці дуже(дуже) чемні, ніколи такого не бачив від американських лоцманів, той заходить на мостик і дає капітану сигнал, що тепер він тут головний(він керує судном)японський лоцман підходить і чемно питає: may I use your ARPA?ось, японці не створили скандал, а тихо почали шукати нові ринки для інвестицій і нових партнерів (worthy of respect)була новина про Boing?