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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13611136121361313614>
Повідомлення Додано: Суб 19 кві, 2025 10:13

  Xenon написав:
❗️росія як умови завершення війни виставила «денацифікацію України» та відставку Зеленського, – NYT.

Теперь понятно куда он спешил с введением ВП...
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Повідомлення Додано: Суб 19 кві, 2025 10:23

Що значить "денацифікація України", відомо одному путлеру. Це як було в Бучі? Тепер зрозумілі вчорашні заяви Трампа з умиванням рук - хоче нас зробити винними в тому, що путлер зриває перемовини.
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Повідомлення Додано: Суб 19 кві, 2025 10:29

  _hunter написав:
  Xenon написав:
❗️росія як умови завершення війни виставила «денацифікацію України» та відставку Зеленського, – NYT.

Теперь понятно куда он спешил с введением ВП...

Шоугодно, лижбыневыборы.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 кві, 2025 10:42

  hxbbgaf написав:Що значить "денацифікація України", відомо одному путлеру. Це як було в Бучі? Тепер зрозумілі вчорашні заяви Трампа з умиванням рук - хоче нас зробити винними в тому, що путлер зриває перемовини.

Оно-то да, но к моменту подписания ему с мыслями собраться придется - что бы в документ записать. Возможно, за этим и задержка...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 кві, 2025 10:48

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 кві, 2025 10:48

  _hunter написав:
  hxbbgaf написав:Що значить "денацифікація України", відомо одному путлеру. Це як було в Бучі? Тепер зрозумілі вчорашні заяви Трампа з умиванням рук - хоче нас зробити винними в тому, що путлер зриває перемовини.

Оно-то да, но к моменту подписания ему с мыслями собраться придется - что бы в документ записать. Возможно, за этим и задержка...

так й запише - "денацифікація" - бо в реалі це вони мають на увазі проросійську владу. але записати цього не можуть, й апріорі це неможливо зараз. щось схоже на чергові Мінські умови. питання, хто та як використає...
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 19 кві, 2025 10:52, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 19 кві, 2025 10:52

  Xenon написав:
❗️Вже наступного тижня повне і всеосяжне припинення вогню можуть узгодити в Лондоні, – NYP з посиланням на топ-чиновника команди Трампа.

Якщо цього не буде, США готові вийти з переговорів і покласти відповідальність за війну на європейських союзників.

Як раз те що кацапи і хочуть - США йдуть , а з повільною Європою вони розберуться разом з Китаєм

це вони так думають. ви надто переоцінюєте Рашу, й недооцінюєте Європу. плюс якщо торгова війна США та Китаю буде продовжуватися, Китай так чи інакше має шукати контакти з Європою. взаємодії набагато складніші.
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 19 кві, 2025 11:26

  prodigy написав:Shaman не треба дивитись це відео деяким

ЛАД сміявся коли я написав , що трамп накоїв лиха за 80 днів більше ніж будь який президент за роки


як мені здалося -японці дуже(дуже) чемні, ніколи такого не бачив від американських лоцманів, той заходить на мостик і дає капітану сигнал, що тепер він тут головний(він керує судном)
японський лоцман підходить і чемно питає: may I use your ARPA?
ось, японці не створили скандал, а тихо почали шукати нові ринки для інвестицій і нових партнерів (worthy of respect)

була новина про Boing?

таки схоже Трампа до тями привели дії японців, які почали продавати облігації й спричинили зростання їх дохідності. але сума наведена у заголовку відео - хибна, реальної суми ніде не знайшов, й вона значно менше. взагалі у відео багато води - вони повторюють одне й теж декілька разів. та й взагалі у цієї російської аналітики помітен антиамериканський нахил. я взагалі не певен, що зараз є актуальна російська економічна аналітика, хіба що з числа тих, хто за кордоном. бо реальна аналітика - це повна срака в Раші :D

та й "озвучка - огонь". таке враження, що людина не розуміє, про що каже, лише зачитує текст 8)

ви казали, що вам Валентин перестав подобатися. чому? я поки що не зустрів відкрито слабих відео 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 19 кві, 2025 11:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

«Більшої брехні, ніж на війні, не бачив». Відверта розповідь штурмовика та режисера Олег Сенцова про виживання в бою, реалії армії та кіно
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«Ми підтримуємо ЗСУ і молимося за них, але не хочемо стати її частиною» — це хороша позиція. Десь там ідеальні класні хлопці, а ми тримаємо економічний, культурний, політичний та ще якийсь фронт. Це зручна позиція, але вона хибна.

Люди в ЗСУ зробили вибір. Вони роблять неймовірні речі, і я це бачив.

Я читав висловлювання закордонного політика, який казав: «Що ви хочете, щоб Європа та Штати пішли ва-банк? А чому ви самі не йдете ва-банк?» Наша держава все вкинула у війну? Ні, не все.

Я хочу, щоб цього року чи наступного тижня війна закінчилася. Але наше бажання і реальні обставини — це зовсім різні історії.

Ми всі хочемо, щоб до свят швидко закінчилася війна. Такого не буде, це вже зрозуміло. Треба вибудовувати політику вдовгу. Треба будувати уряд єдності, обʼєднувати всі партії та залучати всіх у цю війну.

Повномасштабна війна настільки сильно ментально розвела нас із росіянами, що ми зараз справді дві абсолютно різні політично нації. Цей водорозділ сильніший, ніж коли у 1991 році ми розділилися після розпаду Радянського Союзу.

Я люблю історію і дивлюсь на речі ширше. Зараз на Іодзімі [японський острів, який американці штурмували протягом 16 лютого — 26 березня 1945 року, в завершальній фазі Другої світової] проходять спільні меморіальні заходи за участі японців та американців. Хоча під час Другої світової між двома народами була ненависть одне до одного. Бо американці їх знищували, а японці не хотіли здаватися й чинили спротив.

Було бомбардування Токіо, коли померло 120 тисяч японців. Були жахливі втрати з обох боків. Минуло 80 років, і ми стоїмо тут. Усе колись закінчується. І я впевнений, що війна закінчиться нашою перемогою.

Росія сьогодні — це нацистська Німеччина 1942‑1943 років. Тут нема про що говорити. Але в перспективі, я сподіваюся, Росія перестане існувати в тому вигляді, як нацистська Німеччина, і стане звичайною країною, з якою можна говорити. Нам зараз це важко усвідомити, я кажу про приклади в історії. І як би нам не хотілося, щоб між нами з Росією було море з крокодилами, — між нами завжди буде цей кордон. Якщо ми переможемо у війні і не допоможемо Росії перезавантажитись як державі і нації, щоб вони перестали бути дикунами, то ми будемо постійно з ними воювати.

Я кажу про відрізки у століття. Зараз це вороги, які хочуть нас знищити, і ми маємо зламати хребет цьому монстру. Росіяни мусять визнати свою поразку і неправоту. Тоді це буде справді перемога, яка приведе до сталого миру.
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 19 кві, 2025 12:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Знаю человека, атошника с перебитыми ногами, который сидит в Киеве на ставке у сырского.
Знаете, чем он занимается?
Колл центрами. Кошмарит украинцев и кацапов.
Бандота захватила власть
Бетон
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