«Ми підтримуємо ЗСУ і молимося за них, але не хочемо стати її частиною» — це хороша позиція. Десь там ідеальні класні хлопці, а ми тримаємо економічний, культурний, політичний та ще якийсь фронт. Це зручна позиція, але вона хибна. Люди в ЗСУ зробили вибір. Вони роблять неймовірні речі, і я це бачив. Я читав висловлювання закордонного політика, який казав: «Що ви хочете, щоб Європа та Штати пішли ва-банк? А чому ви самі не йдете ва-банк?» Наша держава все вкинула у війну? Ні, не все. Я хочу, щоб цього року чи наступного тижня війна закінчилася. Але наше бажання і реальні обставини — це зовсім різні історії. Ми всі хочемо, щоб до свят швидко закінчилася війна. Такого не буде, це вже зрозуміло. Треба вибудовувати політику вдовгу. Треба будувати уряд єдності, обʼєднувати всі партії та залучати всіх у цю війну.

Повномасштабна війна настільки сильно ментально розвела нас із росіянами, що ми зараз справді дві абсолютно різні політично нації. Цей водорозділ сильніший, ніж коли у 1991 році ми розділилися після розпаду Радянського Союзу.



Я люблю історію і дивлюсь на речі ширше. Зараз на Іодзімі [японський острів, який американці штурмували протягом 16 лютого — 26 березня 1945 року, в завершальній фазі Другої світової] проходять спільні меморіальні заходи за участі японців та американців. Хоча під час Другої світової між двома народами була ненависть одне до одного. Бо американці їх знищували, а японці не хотіли здаватися й чинили спротив.



Було бомбардування Токіо, коли померло 120 тисяч японців. Були жахливі втрати з обох боків. Минуло 80 років, і ми стоїмо тут. Усе колись закінчується. І я впевнений, що війна закінчиться нашою перемогою.



Росія сьогодні — це нацистська Німеччина 1942‑1943 років. Тут нема про що говорити. Але в перспективі, я сподіваюся, Росія перестане існувати в тому вигляді, як нацистська Німеччина, і стане звичайною країною, з якою можна говорити. Нам зараз це важко усвідомити, я кажу про приклади в історії. І як би нам не хотілося, щоб між нами з Росією було море з крокодилами, — між нами завжди буде цей кордон. Якщо ми переможемо у війні і не допоможемо Росії перезавантажитись як державі і нації, щоб вони перестали бути дикунами, то ми будемо постійно з ними воювати.



Я кажу про відрізки у століття. Зараз це вороги, які хочуть нас знищити, і ми маємо зламати хребет цьому монстру. Росіяни мусять визнати свою поразку і неправоту. Тоді це буде справді перемога, яка приведе до сталого миру.