За 30 лет распилить на металлолом самолёты, уничтожить армию, но научить стрелять 10 летних детей.
Пэрэмога
|
|
|
Додано: Суб 19 кві, 2025 12:40
Re: Напад росії і білорусі на Україну
За 30 лет распилить на металлолом самолёты, уничтожить армию, но научить стрелять 10 летних детей.
Пэрэмога
Додано: Суб 19 кві, 2025 12:55
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Європа дуже слабка. Це демократія в квадраті. А демократія завжди програє диктатурі в короткостроковій перспективі (5-10 років), але іноді перемагає в довгостроковій (30-50 років).
Одні мадяри можуть зупинити будь-яке рішення, а мадяри вже давно не одні, вже словаки з ними, скоро ще кілька країн підтягнеться .
Додано: Суб 19 кві, 2025 13:27
Re: Напад росії і білорусі на Україну
У Трампа майже нервовий зрив: на столі лежать два сценарії завершення війни в Україні
|