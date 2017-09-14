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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13611136121361313614
Повідомлення Додано: Суб 19 кві, 2025 12:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

За 30 лет распилить на металлолом самолёты, уничтожить армию, но научить стрелять 10 летних детей.
Пэрэмога
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 19 кві, 2025 12:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:й недооцінюєте Європу.

Європа дуже слабка. Це демократія в квадраті. А демократія завжди програє диктатурі в короткостроковій перспективі (5-10 років), але іноді перемагає в довгостроковій (30-50 років).
Одні мадяри можуть зупинити будь-яке рішення, а мадяри вже давно не одні, вже словаки з ними, скоро ще кілька країн підтягнеться .
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 19 кві, 2025 13:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

У Трампа майже нервовий зрив: на столі лежать два сценарії завершення війни в Україні


https://www.komersant.info/u-trampa-may ... v-ukraini/
холява
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