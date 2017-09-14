ви колись користувались додатком для читання електронних книг? це прога (типу bookmate ver. 1999р) -слухати важко: невірний наголос і таке інше
років 20 тому (коли можна було безкоштовно скачати майже будь-яку книгу), скачав десь більше сотні книг різних, і в кінці важкого робочого дня вмикав такий рідер і він щось монотонно (як Марк Солонин) буботів і я швидко засинав під це, зміст книги залишався для мене невідомим і наступного вечора починав з тієї ж сторінки
Треба будувати уряд єдності, обʼєднувати всі партії та залучати всіх у цю війну.
ну такого уряду точно не буде, 200%
візьміть для прикладу Одесу-при владі мер Труханов, від партії «Довіряй ділам»,
Партію сформували в основному колишні члени «Партії регіонів», які були націлені на підтримку міського голови Одеси Геннадія Труханова.
У травні 2019 року партію анонсували мери Одеси і Харкова Геннадій Кернес і Геннадій Труханов, оголосивши про об'єднання перед Парламентськими виборами в Україні 2019 і створення Партії мерів. Багато хто пов'язував партію з українським олігархом Ігорем Коломойським, чого той сам не відкидав[5].
7 червня 2019 року партії «Відродження», «Партія миру та розвитку», «Наші» та «Довіряй ділам» об'єдналися з «Опозиційним блоком» і пішли на парламентські вибори за списками останнього[7]. На виборах «Опозиційний блок» здобув 3,3 % голосів[8] і не зміг пройти до Верховної Ради IX скликання.
ви впевнені , що в Україні не залишилось тих, хто знов проголосує за «Опозиційний блок», до речі більшість з електорату «Опозиційного блоку» в 2019 проголосувала за "Слуг Народу" (по факту, "зелені слуги"-це "комсомол" у опозиційних екс-регіоналів, екс-комуністів...ідеологія однакова
Рубіо підтвердив генсеку НАТО, що США можуть відійти від посередництва в мирному процесі щодо України
ось воно як, найпотужніший Трамп виявився слабохарактерний,
а ми вас тут всіх попереджали ще в грудні 2024, що вся ця "гра на публіку в миротворця" швидко набридне доні і він перемикне увагу на інші іграшки (з Газою гарно порішав, так) з Україною йому теж стало не цікаво
Після тієї новини, я подумки згадував про ці ваші попередження ...
Shaman написав:Ми всі хочемо, щоб до свят швидко закінчилася війна. Такого не буде, це вже зрозуміло. Треба вибудовувати політику вдовгу. Треба будувати уряд єдності, обʼєднувати всі партії та залучати всіх у цю війну.
Абсолютно не про те переймаються. Теоретично можна зробити такий уряд, але це тільки понизить швидкість прийняття рішень. Як мадяри не дають ЄС приймати правильні рішення, так якийсь Гончаренко чи Шуфрич не буде давати уряду єдності. ИМХО влада хай буде як є, єдине що треба терміново - це змінити преЗЕденту сценаристів (посадити Єрмака і його людей). Зараз є значно більш актуальне питання - треба шукати спонсорів, які оплатять продовження війни, бо Дональд 100% буде ухилятись.