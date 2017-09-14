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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 19 кві, 2025 14:44
alex_dvornichenko написав: flyman написав:
Мстя за руйнування міста Ітіль заснованого древнім укром на псевдо Гатило
Гатило це по пашпорту, а псевдо Атілла.
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Додано: Суб 19 кві, 2025 15:18
В двух словах для тех, кому лень читать: Трамп сказал, что если переговоры не принесут быстрого результата, он из них выйдет и пойдет дальше. Остаётся открытым вопрос, где это дальше?
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Додано: Суб 19 кві, 2025 15:18
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
Ми всі хочемо, щоб до свят швидко закінчилася війна. Такого не буде, це вже зрозуміло. Треба вибудовувати політику вдовгу. Треба будувати уряд єдності, обʼєднувати всі партії та залучати всіх у цю війну.
Абсолютно не про те переймаються. Теоретично можна зробити такий уряд, але це тільки понизить швидкість прийняття рішень. Як мадяри не дають ЄС приймати правильні рішення, так якийсь Гончаренко чи Шуфрич не буде давати уряду єдності.
ИМХО влада хай буде як є, єдине що треба терміново - це змінити преЗЕденту сценаристів (посадити Єрмака і його людей).
Зараз є значно більш актуальне питання - треба шукати спонсорів, які оплатять продовження війни, бо Дональд 100% буде ухилятись.
Боюсь Ви погано розумієте чимУряд Національної Єдності
відрізняється відУряду Більшості...
Якщо спрощено і на пальцях
для створення Уряду Національної Єдності проводять закрите соцопитування щоб зрозуміти який % електоральних уподобань займає та чи інша партія
Всі впливові посади в Уряді ранжуються таким чином щоб їх сума=100% (наприклад Премєр=10% , мінстр оборони 8 , мінфін 7 і так далі до міністра соцполітики1%..)
Кожна з партій забирає собі посад на суму% і при цьому ця сума приблизно=відсоткам які ця партія набрала при соцопитуванні
Основна перевага такого Уряду - це зобовязання ВСІХ учасників Уряду, не піддавати критиці рішення прийняті Урядом.
Таким чином ефективність такого Уряду - різко зростає , бо тепер чиновники будуть приймати військово(економічно) правильні рішення, не оглядаючись на політичну доцільність.
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Додано: Суб 19 кві, 2025 15:24
Сибарит написав:
В двух словах для тех, кому лень читать: Трамп сказал, что если переговоры не принесут быстрого результата, он из них выйдет и пойдет дальше. Остаётся открытым вопрос, где это дальше?
.....працюю
.....мені б хотілось щоб сталось так як написано на прикинці статті
...."Але є й інший сценарій, який Ягодзінський вважає «небажаним для Росії»:
«Трамп може не просто вийти з перемовин, а натомість — надати Україні всю необхідну зброю. А також посилити НАТО і його східний фланг. Це вже закладено в американських аналітичних планах, зокрема в матеріалах American Enterprise Institute», — додає Сергій Ягодзінський."....
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Додано: Суб 19 кві, 2025 15:40
Сибарит написав:
В двух словах для тех, кому лень читать: Трамп сказал, что если переговоры не принесут быстрого результата, он из них выйдет и пойдет дальше. Остаётся открытым вопрос, где это дальше?
пійде далі, життя трампа буде триватиме (англійською-піде далі)
Трамп вже награвся в тарифи (Наварро звільнено), хто там у Доні новий економічний радник?
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Додано: Суб 19 кві, 2025 15:42
А эти "США готовы отказаться от усилий по установлению мира" - совершенно замечательно смотрится после заявлений "Я остановлю войну в 24 часа" и "Я остановлю войну в течение полугода".
Значит, теперь это звучит как "Я ничего не буду останавливать, потому что у меня ничего не получилось, а меня, великого Трампа, Путин просто послал на звездно-полосатый американский хер, и я покорно пошел туда, куда меня отправили". Оно, в общем-то, и было понятно, к чему все идет, но так откровенно расписываться в своем полнейшем бессилии - как-то прям совсем не по-пацански. Над ним смеяться будут. Над ПРЕЗИДЕНТОМ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ ДОНАЛЬДОМ ДЖ. ТРАМПОМ!
Из просторов интернета ...
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