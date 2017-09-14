Shaman написав:Ми всі хочемо, щоб до свят швидко закінчилася війна. Такого не буде, це вже зрозуміло. Треба вибудовувати політику вдовгу. Треба будувати уряд єдності, обʼєднувати всі партії та залучати всіх у цю війну.
Абсолютно не про те переймаються. Теоретично можна зробити такий уряд, але це тільки понизить швидкість прийняття рішень. Як мадяри не дають ЄС приймати правильні рішення, так якийсь Гончаренко чи Шуфрич не буде давати уряду єдності. ИМХО влада хай буде як є, єдине що треба терміново - це змінити преЗЕденту сценаристів (посадити Єрмака і його людей). Зараз є значно більш актуальне питання - треба шукати спонсорів, які оплатять продовження війни, бо Дональд 100% буде ухилятись.
Боюсь Ви погано розумієте чим Уряд Національної Єдності відрізняється від Уряду Більшості... Якщо спрощено і на пальцях для створення Уряду Національної Єдності проводять закрите соцопитування щоб зрозуміти який % електоральних уподобань займає та чи інша партія Всі впливові посади в Уряді ранжуються таким чином щоб їх сума=100% (наприклад Премєр=10% , мінстр оборони 8 , мінфін 7 і так далі до міністра соцполітики1%..) Кожна з партій забирає собі посад на суму% і при цьому ця сума приблизно=відсоткам які ця партія набрала при соцопитуванні Основна перевага такого Уряду - це зобовязання ВСІХ учасників Уряду, не піддавати критиці рішення прийняті Урядом. Таким чином ефективність такого Уряду - різко зростає , бо тепер чиновники будуть приймати військово(економічно) правильні рішення, не оглядаючись на політичну доцільність.
В двух словах для тех, кому лень читать: Трамп сказал, что если переговоры не принесут быстрого результата, он из них выйдет и пойдет дальше. Остаётся открытым вопрос, где это дальше?
.....працюю .....мені б хотілось щоб сталось так як написано на прикинці статті
...."Але є й інший сценарій, який Ягодзінський вважає «небажаним для Росії»:
«Трамп може не просто вийти з перемовин, а натомість — надати Україні всю необхідну зброю. А також посилити НАТО і його східний фланг. Це вже закладено в американських аналітичних планах, зокрема в матеріалах American Enterprise Institute», — додає Сергій Ягодзінський."....
А эти "США готовы отказаться от усилий по установлению мира" - совершенно замечательно смотрится после заявлений "Я остановлю войну в 24 часа" и "Я остановлю войну в течение полугода".
Значит, теперь это звучит как "Я ничего не буду останавливать, потому что у меня ничего не получилось, а меня, великого Трампа, Путин просто послал на звездно-полосатый американский хер, и я покорно пошел туда, куда меня отправили". Оно, в общем-то, и было понятно, к чему все идет, но так откровенно расписываться в своем полнейшем бессилии - как-то прям совсем не по-пацански. Над ним смеяться будут. Над ПРЕЗИДЕНТОМ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ ДОНАЛЬДОМ ДЖ. ТРАМПОМ!
холява написав:.....мені б хотілось щоб сталось так як написано на прикинці статті
...."Але є й інший сценарій, який Ягодзінський вважає «небажаним для Росії»:
«Трамп може не просто вийти з перемовин, а натомість — надати Україні всю необхідну зброю. А також посилити НАТО і його східний фланг. Це вже закладено в американських аналітичних планах, зокрема в матеріалах American Enterprise Institute», — додає Сергій Ягодзінський."....
Дуже дивно, що США спокійно дивляться, як Іран, Пн.Корея та Китай всіляко допомагають рф, постачають зброю і навіть людей. США мають всі важелі, щоб покласти край цьому, але чекають хз що.
Тим часом, позавчора у знайомої бусифікували сина 45+ на вулиці. Він працював у ритуальній службі. Всього разом з ним в той день назбирали 74 особи, 10 з них відпустили за станом здоров'я, решта вже у навчальному центрі.
Європа дуже слабка. Це демократія в квадраті. А демократія завжди програє диктатурі в короткостроковій перспективі (5-10 років), але іноді перемагає в довгостроковій (30-50 років). Одні мадяри можуть зупинити будь-яке рішення, а мадяри вже давно не одні, вже словаки з ними, скоро ще кілька країн підтягнеться .
це зараз так здається. а за часів Гітлера чи Наполеона? Базові країни Європи - Великобританія, Франція та Німеччина свого часу керували світовими імперіями. окрім Німеччини, бо не вдалося в Гітлера створити імперію. тому прийти до тями й поміняти мислення - це вже відбувається чи відбулося.
при порівняння диктатури та демократії - все рівно навпаки. на 5-10 років інколи диктатура може обігнати демократію - індустріалізація через голодомор чи там прокопати Біломорканал (та закопати там купу людей). 30-50 років - ви знаєте такі диктатури? диктатура апріорі деградує, й або змінює форму владу для розвитку країни, або її зносять.
це зараз мадяри можуть зупинити. але вже пішли розмови, що рішення мають прийматися більшістю, а не повною згодою. кому не подобається прийняті рішення - знімуть з голки допомоги, дуже корегує думки відразу. в цьому й є сенс демократії - зміни за потреби. диктатура так просто не вміє...
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 19 кві, 2025 16:58, всього редагувалось 1 раз.
fler написав:Дуже дивно, що США спокійно дивляться, як Іран, Пн.Корея та Китай всіляко допомагають рф, постачають зброю і навіть людей. США мають всі важелі, щоб покласти край цьому, але чекають хз що.
Просто Трамп виявився як дід з анекдоту "і Ви кажіть...", а не "крутим мужиком", якого він з себе вдавав.