RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 13613136141361513616>
Повідомлення Додано: Суб 19 кві, 2025 14:44

гуни-сюни

  alex_dvornichenko написав:
  flyman написав:Мстя за руйнування міста Ітіль заснованого древнім укром на псевдо Гатило

Гатило це по пашпорту, а псевдо Атілла.


flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 39264
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1598 раз.
Подякували: 2824 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Суб 19 кві, 2025 15:18

  холява написав:У Трампа майже нервовий зрив: на столі лежать два сценарії завершення війни в Україні


https://www.komersant.info/u-trampa-may ... v-ukraini/

В двух словах для тех, кому лень читать: Трамп сказал, что если переговоры не принесут быстрого результата, он из них выйдет и пойдет дальше. Остаётся открытым вопрос, где это дальше?
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8053
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6414 раз.
Подякували: 21459 раз.
 
Профіль
 
129
82
38
2
Повідомлення Додано: Суб 19 кві, 2025 15:18

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:Ми всі хочемо, щоб до свят швидко закінчилася війна. Такого не буде, це вже зрозуміло. Треба вибудовувати політику вдовгу. Треба будувати уряд єдності, обʼєднувати всі партії та залучати всіх у цю війну.
Абсолютно не про те переймаються. Теоретично можна зробити такий уряд, але це тільки понизить швидкість прийняття рішень. Як мадяри не дають ЄС приймати правильні рішення, так якийсь Гончаренко чи Шуфрич не буде давати уряду єдності.
ИМХО влада хай буде як є, єдине що треба терміново - це змінити преЗЕденту сценаристів (посадити Єрмака і його людей).
Зараз є значно більш актуальне питання - треба шукати спонсорів, які оплатять продовження війни, бо Дональд 100% буде ухилятись.
Боюсь Ви погано розумієте чим
Уряд Національної Єдності
відрізняється від
Уряду Більшості...
Якщо спрощено і на пальцях
для створення Уряду Національної Єдності проводять закрите соцопитування щоб зрозуміти який % електоральних уподобань займає та чи інша партія
Всі впливові посади в Уряді ранжуються таким чином щоб їх сума=100% (наприклад Премєр=10% , мінстр оборони 8 , мінфін 7 і так далі до міністра соцполітики1%..)
Кожна з партій забирає собі посад на суму% і при цьому ця сума приблизно=відсоткам які ця партія набрала при соцопитуванні
Основна перевага такого Уряду - це зобовязання ВСІХ учасників Уряду, не піддавати критиці рішення прийняті Урядом.
Таким чином ефективність такого Уряду - різко зростає , бо тепер чиновники будуть приймати військово(економічно) правильні рішення, не оглядаючись на політичну доцільність.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26120
З нами з: 15.01.09
Подякував: 289 раз.
Подякували: 2977 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Суб 19 кві, 2025 15:24

  Сибарит написав:
  холява написав:У Трампа майже нервовий зрив: на столі лежать два сценарії завершення війни в Україні


https://www.komersant.info/u-trampa-may ... v-ukraini/

В двух словах для тех, кому лень читать: Трамп сказал, что если переговоры не принесут быстрого результата, он из них выйдет и пойдет дальше. Остаётся открытым вопрос, где это дальше?


.....працюю
.....мені б хотілось щоб сталось так як написано на прикинці статті


...."Але є й інший сценарій, який Ягодзінський вважає «небажаним для Росії»:

«Трамп може не просто вийти з перемовин, а натомість — надати Україні всю необхідну зброю. А також посилити НАТО і його східний фланг. Це вже закладено в американських аналітичних планах, зокрема в матеріалах American Enterprise Institute», — додає Сергій Ягодзінський."....
холява
2
Форумчанин року
 
Повідомлень: 5240
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4139 раз.
Подякували: 4538 раз.
 
Профіль
 
5
22
1
Повідомлення Додано: Суб 19 кві, 2025 15:40

  Сибарит написав:
  холява написав:У Трампа майже нервовий зрив: на столі лежать два сценарії завершення війни в Україні


https://www.komersant.info/u-trampa-may ... v-ukraini/

В двух словах для тех, кому лень читать: Трамп сказал, что если переговоры не принесут быстрого результата, он из них выйдет и пойдет дальше. Остаётся открытым вопрос, где это дальше?


пійде далі, життя трампа буде триватиме (англійською-піде далі)
Трамп вже награвся в тарифи (Наварро звільнено), хто там у Доні новий економічний радник?
prodigy
 
Повідомлень: 12238
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3287 раз.
Подякували: 3326 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Суб 19 кві, 2025 15:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

А эти "США готовы отказаться от усилий по установлению мира" - совершенно замечательно смотрится после заявлений "Я остановлю войну в 24 часа" и "Я остановлю войну в течение полугода".

Значит, теперь это звучит как "Я ничего не буду останавливать, потому что у меня ничего не получилось, а меня, великого Трампа, Путин просто послал на звездно-полосатый американский хер, и я покорно пошел туда, куда меня отправили". Оно, в общем-то, и было понятно, к чему все идет, но так откровенно расписываться в своем полнейшем бессилии - как-то прям совсем не по-пацански. Над ним смеяться будут. Над ПРЕЗИДЕНТОМ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ ДОНАЛЬДОМ ДЖ. ТРАМПОМ!

Из просторов интернета ...
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11045
З нами з: 31.08.09
Подякував: 542 раз.
Подякували: 1255 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Суб 19 кві, 2025 15:53

  холява написав:.....мені б хотілось щоб сталось так як написано на прикинці статті

...."Але є й інший сценарій, який Ягодзінський вважає «небажаним для Росії»:

«Трамп може не просто вийти з перемовин, а натомість — надати Україні всю необхідну зброю. А також посилити НАТО і його східний фланг. Це вже закладено в американських аналітичних планах, зокрема в матеріалах American Enterprise Institute», — додає Сергій Ягодзінський."....

Дуже дивно, що США спокійно дивляться, як Іран, Пн.Корея та Китай всіляко допомагають рф, постачають зброю і навіть людей. США мають всі важелі, щоб покласти край цьому, але чекають хз що.

Тим часом, позавчора у знайомої бусифікували сина 45+ на вулиці. Він працював у ритуальній службі. Всього разом з ним в той день назбирали 74 особи, 10 з них відпустили за станом здоров'я, решта вже у навчальному центрі.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5662
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1207 раз.
Подякували: 1337 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 19 кві, 2025 16:57

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:й недооцінюєте Європу.

Європа дуже слабка. Це демократія в квадраті. А демократія завжди програє диктатурі в короткостроковій перспективі (5-10 років), але іноді перемагає в довгостроковій (30-50 років).
Одні мадяри можуть зупинити будь-яке рішення, а мадяри вже давно не одні, вже словаки з ними, скоро ще кілька країн підтягнеться .

це зараз так здається. а за часів Гітлера чи Наполеона? Базові країни Європи - Великобританія, Франція та Німеччина свого часу керували світовими імперіями. окрім Німеччини, бо не вдалося в Гітлера створити імперію. тому прийти до тями й поміняти мислення - це вже відбувається чи відбулося.

при порівняння диктатури та демократії - все рівно навпаки. на 5-10 років інколи диктатура може обігнати демократію - індустріалізація через голодомор чи там прокопати Біломорканал (та закопати там купу людей). 30-50 років - ви знаєте такі диктатури? диктатура апріорі деградує, й або змінює форму владу для розвитку країни, або її зносять.

це зараз мадяри можуть зупинити. але вже пішли розмови, що рішення мають прийматися більшістю, а не повною згодою. кому не подобається прийняті рішення - знімуть з голки допомоги, дуже корегує думки відразу. в цьому й є сенс демократії - зміни за потреби. диктатура так просто не вміє...
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 19 кві, 2025 16:58, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8641
З нами з: 29.09.19
Подякував: 744 раз.
Подякували: 1603 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Суб 19 кві, 2025 16:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Дуже дивно, що США спокійно дивляться, як Іран, Пн.Корея та Китай всіляко допомагають рф, постачають зброю і навіть людей. США мають всі важелі, щоб покласти край цьому, але чекають хз що.

Просто Трамп виявився як дід з анекдоту "і Ви кажіть...", а не "крутим мужиком", якого він з себе вдавав.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5335
З нами з: 29.07.22
Подякував: 845 раз.
Подякували: 619 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 19 кві, 2025 17:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Путін наказав зупинити всі бойові дії на період великоднього перемир'я
Російський диктатор Володимир Путін наказав припинити всі бойові дії на період великоднього перемир'я, повідомляють російські пропагандистські агентства ТАСС та РИА Новости.
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 19 кві, 2025 17:03, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8641
З нами з: 29.09.19
Подякував: 744 раз.
Подякували: 1603 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
  #<1 ... 13613136141361513616>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 94326
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 269704
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 920874
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (8340)
19.04.2025 16:45
ПУМБ (6331)
19.04.2025 14:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.