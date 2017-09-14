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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13613136141361513616
Повідомлення Додано: Суб 19 кві, 2025 17:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:це зараз мадяри можуть зупинити. але вже пішли розмови, що рішення мають прийматися більшістю, а не повною згодою. кому не подобається прийняті рішення - знімуть з голки допомоги, дуже корегує думки відразу. в цьому й є сенс демократії - зміни за потреби. диктатура так просто не вміє...

В тому й проблема демократії: поки розмови дійдуть до реалізації - вже більшість буде в Орбанів, Фіцо, Тампів, АДГ та інших популістів, які пообіцяють швидко вирішити проблему...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 19 кві, 2025 17:06

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:це зараз мадяри можуть зупинити. але вже пішли розмови, що рішення мають прийматися більшістю, а не повною згодою. кому не подобається прийняті рішення - знімуть з голки допомоги, дуже корегує думки відразу. в цьому й є сенс демократії - зміни за потреби. диктатура так просто не вміє...

В тому й проблема демократії: поки розмови дійдуть до реалізації - вже більшість буде в Орбанів, Фіцо, Тампів, АДГ та інших популістів, які пообіцяють швидко вирішити проблему...

популізм - це проблема демократії останніх часів. яку демократія має вирішити. але всі ці диктатури все одно починають вести країну до деградації.
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 19 кві, 2025 17:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

а ось й роздуми на тему демократії
То що там із демократією?
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Із сусідньої Польщі надходять нові тривожні новини.

У президентських перегонах стрімко зростає популярність кандидата від партії Конфедерація Славоміра Менцена. Він уже майже наздогнав, а за деякими опитуваннями, навіть випередив висуванця від Права і справедливості (ПіС) Кароля Навроцького. Хоча їм обом ще далеко до кандидата Громадянської платформи Рафала Тшасковського. Згідно з прогнозами, він впевнено перемагає в першому турі. Але такої певності немає щодо другого туру. Сумарно виборці ПіС і Конфедерації переважають виборців Тшасковського, і якщо Менцен вийде у другий тур, то може стати новим президентом Польщі.

Що це означає для України й українців?

Відповідь лежить у найновіших змінах риторики Менцена. Якщо донедавна його передвиборче гасло звучало: «Не хочемо євреїв, геїв, абортів, податків і ЄС», то тепер до цієї «п'ятірки Менцена» додався шостий елемент: «Не хочемо українців».

цікаво, що про це думають наші польські емігранти
Головні новини дві: хороша й погана. Хороша полягає в тому, що принаймні на декларативному рівні абсолютна більшість європейців віддає перевагу демократії над авторитаризмом. Погана: коли демократичні засади перешкоджають економічним інтересам або національній безпеці, то чимало європейців готові ними пожертвувати. При цьому співвідношення між демократією та авторитаризмом не є «або — або». Частина європейців ладні жертвувати демократією, якщо з’явиться харизматичний авторитарний лідер, здатний ламати встановлені засади заради їхніх власних інтересів.

так, Дюрі-Бачі? :D
Різниця у ставленні до демократії залежить найперше від статі та віку. Найбільше спокушаються авторитарним лідером чоловіки середнього віку із середньою або незакінченою освітою, найменше — жінки з вищою освітою. Два протилежні полюси у широкому спектрі політичних постатей.

Іншим водорозділом між прихильниками демократії та автократії є освіта. Що нижче рівень освіти, то менше виборці здатні аналізувати виборчу пропаганду, протиставляючи її фактам, тим більше схильні вірити в теорії змов та інші токсичні фантазії. Освіта пов’язана з читанням книжок. В Італії говорять про дві великі групи італійців: ті, що дивляться телевізор, і ті, що читають книжки. Неважко здогадатися, котрі більше підтримують Україну та не піддаються кремлівській пропаганді. Думаю, що цей італійський приклад є універсальним. Ба більше: глобально ситуація погіршилася, бо на зміну телевізору прийшли інтернет і соціальні мережі, де можна знайти все. Виборці, які не готові верифікувати інформацію, ведуть до демократії гіршої якості.

Але це неможливо за визначенням. Ніколи ні в кого не було достатньо ресурсів, щоб повернути колесо історії назад. Світ неможливо повернути у «старе добре минуле». Його можна повернути хіба в новітнє варварство. Авторитарні експерименти починаються з ламання демократичних інституцій і репресій проти опозиції всередині країни, а закінчуються війнами із сусідами. Така логіка авторитаризму. Це хижак, що живиться людськими тілами. Ті, що нині голосували за авторитарного популіста, мають бути готові йти завтра воювати і гинути на полях битв за чужі території.

Врешті-решт демократія краще розв’язує корінне питання нашого життя — питання безпеки. Ми не знаємо, як скінчиться теперішнє протистояння. Але принаймні не спішімо списувати демократію та її можливості.
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 19 кві, 2025 17:12, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 19 кві, 2025 17:11

  fler написав:Тим часом, позавчора у знайомої бусифікували сина 45+ на вулиці. Він працював у ритуальній службі. Всього разом з ним в той день назбирали 74 особи, 10 з них відпустили за станом здоров'я, решта вже у навчальному центрі.

праця у ритуальній службі звільняє від служби? До чого це?
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 19 кві, 2025 17:26

  Shaman написав:Врешті-решт демократія краще розв’язує корінне питання нашого життя — питання безпеки. Ми не знаємо, як скінчиться теперішнє протистояння. Але принаймні не спішімо списувати демократію та її можливості.
[/quote]
Якийсь наївняк. Як бачим три диктаторські країни змогли швидко об'єднатися для війни, а весь демократичний світ лише безпорадно спостерігає за цим, хоча має ресурсів на порядок більше.
Флагман демократії США за кілька місяців самі стали диктатурою і немає ніяких можливостей цьому протидіяти.
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 19 кві, 2025 17:30

  unicdima написав:
  fler написав:Тим часом, позавчора у знайомої бусифікували сина 45+ на вулиці. Він працював у ритуальній службі. Всього разом з ним в той день назбирали 74 особи, 10 з них відпустили за станом здоров'я, решта вже у навчальному центрі.

праця у ритуальній службі звільняє від служби? До чого це?

Мабуть до закриття ритуальної служби, бо в один день бусифікували водія та носія прямо "на роботі" (біля цвинтарю).
fler
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Повідомлення Додано: Суб 19 кві, 2025 17:34

  fler написав:Мабуть до закриття ритуальної служби, бо в один день бусифікували водія та носія прямо "на роботі" (біля цвинтарю).

Знайдуться інші.
unicdima
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