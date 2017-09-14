Додано: Суб 19 кві, 2025 17:08

Із сусідньої Польщі надходять нові тривожні новини.



У президентських перегонах стрімко зростає популярність кандидата від партії Конфедерація Славоміра Менцена. Він уже майже наздогнав, а за деякими опитуваннями, навіть випередив висуванця від Права і справедливості (ПіС) Кароля Навроцького. Хоча їм обом ще далеко до кандидата Громадянської платформи Рафала Тшасковського. Згідно з прогнозами, він впевнено перемагає в першому турі. Але такої певності немає щодо другого туру. Сумарно виборці ПіС і Конфедерації переважають виборців Тшасковського, і якщо Менцен вийде у другий тур, то може стати новим президентом Польщі.



Що це означає для України й українців?



Відповідь лежить у найновіших змінах риторики Менцена. Якщо донедавна його передвиборче гасло звучало: «Не хочемо євреїв, геїв, абортів, податків і ЄС», то тепер до цієї «п'ятірки Менцена» додався шостий елемент: «Не хочемо українців».

Головні новини дві: хороша й погана. Хороша полягає в тому, що принаймні на декларативному рівні абсолютна більшість європейців віддає перевагу демократії над авторитаризмом. Погана: коли демократичні засади перешкоджають економічним інтересам або національній безпеці, то чимало європейців готові ними пожертвувати. При цьому співвідношення між демократією та авторитаризмом не є «або — або». Частина європейців ладні жертвувати демократією, якщо з’явиться харизматичний авторитарний лідер, здатний ламати встановлені засади заради їхніх власних інтересів.

Різниця у ставленні до демократії залежить найперше від статі та віку. Найбільше спокушаються авторитарним лідером чоловіки середнього віку із середньою або незакінченою освітою, найменше — жінки з вищою освітою. Два протилежні полюси у широкому спектрі політичних постатей.

Іншим водорозділом між прихильниками демократії та автократії є освіта. Що нижче рівень освіти, то менше виборці здатні аналізувати виборчу пропаганду, протиставляючи її фактам, тим більше схильні вірити в теорії змов та інші токсичні фантазії. Освіта пов’язана з читанням книжок. В Італії говорять про дві великі групи італійців: ті, що дивляться телевізор, і ті, що читають книжки. Неважко здогадатися, котрі більше підтримують Україну та не піддаються кремлівській пропаганді. Думаю, що цей італійський приклад є універсальним. Ба більше: глобально ситуація погіршилася, бо на зміну телевізору прийшли інтернет і соціальні мережі, де можна знайти все. Виборці, які не готові верифікувати інформацію, ведуть до демократії гіршої якості.

Але це неможливо за визначенням. Ніколи ні в кого не було достатньо ресурсів, щоб повернути колесо історії назад. Світ неможливо повернути у «старе добре минуле». Його можна повернути хіба в новітнє варварство. Авторитарні експерименти починаються з ламання демократичних інституцій і репресій проти опозиції всередині країни, а закінчуються війнами із сусідами. Така логіка авторитаризму. Це хижак, що живиться людськими тілами. Ті, що нині голосували за авторитарного популіста, мають бути готові йти завтра воювати і гинути на полях битв за чужі території.



Врешті-решт демократія краще розв’язує корінне питання нашого життя — питання безпеки. Ми не знаємо, як скінчиться теперішнє протистояння. Але принаймні не спішімо списувати демократію та її можливості.

а ось й роздуми на тему демократіїдля доступу до статті потрібно ввести emailцікаво, що про це думають наші польські емігрантитак,