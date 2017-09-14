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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1361413615136161361713618>
Повідомлення Додано: Суб 19 кві, 2025 17:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:це зараз мадяри можуть зупинити. але вже пішли розмови, що рішення мають прийматися більшістю, а не повною згодою. кому не подобається прийняті рішення - знімуть з голки допомоги, дуже корегує думки відразу. в цьому й є сенс демократії - зміни за потреби. диктатура так просто не вміє...

В тому й проблема демократії: поки розмови дійдуть до реалізації - вже більшість буде в Орбанів, Фіцо, Тампів, АДГ та інших популістів, які пообіцяють швидко вирішити проблему...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 19 кві, 2025 17:06

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:це зараз мадяри можуть зупинити. але вже пішли розмови, що рішення мають прийматися більшістю, а не повною згодою. кому не подобається прийняті рішення - знімуть з голки допомоги, дуже корегує думки відразу. в цьому й є сенс демократії - зміни за потреби. диктатура так просто не вміє...

В тому й проблема демократії: поки розмови дійдуть до реалізації - вже більшість буде в Орбанів, Фіцо, Тампів, АДГ та інших популістів, які пообіцяють швидко вирішити проблему...

популізм - це проблема демократії останніх часів. яку демократія має вирішити. але всі ці диктатури все одно починають вести країну до деградації.
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 19 кві, 2025 17:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

а ось й роздуми на тему демократії
То що там із демократією?
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Із сусідньої Польщі надходять нові тривожні новини.

У президентських перегонах стрімко зростає популярність кандидата від партії Конфедерація Славоміра Менцена. Він уже майже наздогнав, а за деякими опитуваннями, навіть випередив висуванця від Права і справедливості (ПіС) Кароля Навроцького. Хоча їм обом ще далеко до кандидата Громадянської платформи Рафала Тшасковського. Згідно з прогнозами, він впевнено перемагає в першому турі. Але такої певності немає щодо другого туру. Сумарно виборці ПіС і Конфедерації переважають виборців Тшасковського, і якщо Менцен вийде у другий тур, то може стати новим президентом Польщі.

Що це означає для України й українців?

Відповідь лежить у найновіших змінах риторики Менцена. Якщо донедавна його передвиборче гасло звучало: «Не хочемо євреїв, геїв, абортів, податків і ЄС», то тепер до цієї «п'ятірки Менцена» додався шостий елемент: «Не хочемо українців».

цікаво, що про це думають наші польські емігранти
Головні новини дві: хороша й погана. Хороша полягає в тому, що принаймні на декларативному рівні абсолютна більшість європейців віддає перевагу демократії над авторитаризмом. Погана: коли демократичні засади перешкоджають економічним інтересам або національній безпеці, то чимало європейців готові ними пожертвувати. При цьому співвідношення між демократією та авторитаризмом не є «або — або». Частина європейців ладні жертвувати демократією, якщо з’явиться харизматичний авторитарний лідер, здатний ламати встановлені засади заради їхніх власних інтересів.

так, Дюрі-Бачі? :D
Різниця у ставленні до демократії залежить найперше від статі та віку. Найбільше спокушаються авторитарним лідером чоловіки середнього віку із середньою або незакінченою освітою, найменше — жінки з вищою освітою. Два протилежні полюси у широкому спектрі політичних постатей.

Іншим водорозділом між прихильниками демократії та автократії є освіта. Що нижче рівень освіти, то менше виборці здатні аналізувати виборчу пропаганду, протиставляючи її фактам, тим більше схильні вірити в теорії змов та інші токсичні фантазії. Освіта пов’язана з читанням книжок. В Італії говорять про дві великі групи італійців: ті, що дивляться телевізор, і ті, що читають книжки. Неважко здогадатися, котрі більше підтримують Україну та не піддаються кремлівській пропаганді. Думаю, що цей італійський приклад є універсальним. Ба більше: глобально ситуація погіршилася, бо на зміну телевізору прийшли інтернет і соціальні мережі, де можна знайти все. Виборці, які не готові верифікувати інформацію, ведуть до демократії гіршої якості.

Але це неможливо за визначенням. Ніколи ні в кого не було достатньо ресурсів, щоб повернути колесо історії назад. Світ неможливо повернути у «старе добре минуле». Його можна повернути хіба в новітнє варварство. Авторитарні експерименти починаються з ламання демократичних інституцій і репресій проти опозиції всередині країни, а закінчуються війнами із сусідами. Така логіка авторитаризму. Це хижак, що живиться людськими тілами. Ті, що нині голосували за авторитарного популіста, мають бути готові йти завтра воювати і гинути на полях битв за чужі території.

Врешті-решт демократія краще розв’язує корінне питання нашого життя — питання безпеки. Ми не знаємо, як скінчиться теперішнє протистояння. Але принаймні не спішімо списувати демократію та її можливості.
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 19 кві, 2025 17:12, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 19 кві, 2025 17:11

  fler написав:Тим часом, позавчора у знайомої бусифікували сина 45+ на вулиці. Він працював у ритуальній службі. Всього разом з ним в той день назбирали 74 особи, 10 з них відпустили за станом здоров'я, решта вже у навчальному центрі.

праця у ритуальній службі звільняє від служби? До чого це?
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 19 кві, 2025 17:26

  Shaman написав:Врешті-решт демократія краще розв’язує корінне питання нашого життя — питання безпеки. Ми не знаємо, як скінчиться теперішнє протистояння. Але принаймні не спішімо списувати демократію та її можливості.
[/quote]
Якийсь наївняк. Як бачим три диктаторські країни змогли швидко об'єднатися для війни, а весь демократичний світ лише безпорадно спостерігає за цим, хоча має ресурсів на порядок більше.
Флагман демократії США за кілька місяців самі стали диктатурою і немає ніяких можливостей цьому протидіяти.
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 19 кві, 2025 17:30

  unicdima написав:
  fler написав:Тим часом, позавчора у знайомої бусифікували сина 45+ на вулиці. Він працював у ритуальній службі. Всього разом з ним в той день назбирали 74 особи, 10 з них відпустили за станом здоров'я, решта вже у навчальному центрі.

праця у ритуальній службі звільняє від служби? До чого це?

Мабуть до закриття ритуальної служби, бо в один день бусифікували водія та носія прямо "на роботі" (біля цвинтарю).
fler
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Повідомлення Додано: Суб 19 кві, 2025 17:34

  fler написав:Мабуть до закриття ритуальної служби, бо в один день бусифікували водія та носія прямо "на роботі" (біля цвинтарю).

Знайдуться інші.
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 19 кві, 2025 18:00

  Shaman написав:Путін наказав зупинити всі бойові дії на період великоднього перемир'я
Російський диктатор Володимир Путін наказав припинити всі бойові дії на період великоднього перемир'я, повідомляють російські пропагандистські агентства ТАСС та РИА Новости.

Чекаємо на нові обстріли ...
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Повідомлення Додано: Суб 19 кві, 2025 18:23

  unicdima написав:
  Shaman написав:Врешті-решт демократія краще розв’язує корінне питання нашого життя — питання безпеки. Ми не знаємо, як скінчиться теперішнє протистояння. Але принаймні не спішімо списувати демократію та її можливості.

Якийсь наївняк. Як бачим три диктаторські країни змогли швидко об'єднатися для війни, а весь демократичний світ лише безпорадно спостерігає за цим, хоча має ресурсів на порядок більше.
Флагман демократії США за кілька місяців самі стали диктатурою і немає ніяких можливостей цьому протидіяти.

ви не бачите чи свідомо пропускаєте важливі нюанси.

світ безпорадно спостерігає, тому що війну почала країна з другим ядерним арсеналом, ще й постійний член Ради безпеки ООН. ось головна причина того, що світ не знає, що з цим робити. а так Мілошевич чи Хусейн могли б розповісти, як "безпорадно" спостерігали.

США ще далеко не диктатура, не треба змішувати поняття. й якраз через таку хаотичну політику Трампа починають працювати запобіжники. я гадаю, що США впораються з Дональдом, хоча так, авторитарні тенденції є.
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 19 кві, 2025 18:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Shaman написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:це зараз мадяри можуть зупинити. але вже пішли розмови, що рішення мають прийматися більшістю, а не повною згодою. кому не подобається прийняті рішення - знімуть з голки допомоги, дуже корегує думки відразу. в цьому й є сенс демократії - зміни за потреби. диктатура так просто не вміє...

В тому й проблема демократії: поки розмови дійдуть до реалізації - вже більшість буде в Орбанів, Фіцо, Тампів, АДГ та інших популістів, які пообіцяють швидко вирішити проблему...

популізм - це проблема демократії останніх часів. яку демократія має вирішити. але всі ці диктатури все одно починають вести країну до деградації.
Популізм- проблема демократії всіх часів
Faceless
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