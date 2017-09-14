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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13615136161361713618>
Повідомлення Додано: Суб 19 кві, 2025 18:46

  pesikot написав:
  Schmit написав:
  _hunter написав:Теперь понятно куда он спешил с введением ВП...

Шоугодно, лижбыневыборы.

Відставка то таке ...

Але «денацифікація України» - це знищення всього українського

То ви це підтримуєте, я правильно зрозумів ?

Тут як домовляться.
Вся "денацифікація" може звестись до якогось закону по рускому язику, щоб рускоязичниє нє страдалі.
Фаріон таки була права. 30+ років мали українці, щоб повністю перейти на рідну мову, але ні, вперлись, а тепер навіть при бажанні - пізно.
Результат - аргумент пуйланів на перемовинах - русскоязичниє регіони і пофіг їм, хочуть там рускозичниє в тих регіонах стати рускімі чи ні, рускоязичний - часть русского міра і крапка.
Прибалтика також від того рускоязичія ще ой як постраждає - питання часу.
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Повідомлення Додано: Суб 19 кві, 2025 18:54

  Schmit написав:Тут як домовляться.
Вся "денацифікація" може звестись до якогось закону по рускому язику, щоб рускоязичниє нє страдалі.
Фаріон таки була права. 30+ років мали українці, щоб повністю перейти на рідну мову, але ні, вперлись, а тепер навіть при бажанні - пізно.
Результат - аргумент пуйланів на перемовинах - русскоязичниє регіони і пофіг їм, хочуть там рускозичниє в тих регіонах стати рускімі чи ні, рускоязичний - часть русского міра і крапка.
Прибалтика також від того рускоязичія ще ой як постраждає - питання часу.

денацифікація умовних "Ярошів" та інших "коловратів", плюс відновлення статусу УПЦ МП
Востаннє редагувалось flyman в Суб 19 кві, 2025 19:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 19 кві, 2025 18:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

путін оголосив великоднє перемир'я, — росЗМІ

Повідомляється, що російська сторона зупиняє всі бойові дії з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня.
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Повідомлення Додано: Суб 19 кві, 2025 19:01

  pesikot написав:
  Shaman написав:Путін наказав зупинити всі бойові дії на період великоднього перемир'я
Російський диктатор Володимир Путін наказав припинити всі бойові дії на період великоднього перемир'я, повідомляють російські пропагандистські агентства ТАСС та РИА Новости.

Чекаємо на нові обстріли ...
може б ти чекав, що Боневтік теж обявить перемиря на півтори доби?
Казав я вам шо цей тиждень останній шанс на мир? Якшо не договоряться воювати будут всі, і безбожники і протестанти і юдеї.
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Повідомлення Додано: Суб 19 кві, 2025 19:10

  Banderlog написав:
  pesikot написав:Чекаємо на нові обстріли ...
може б ти чекав, що Боневтік теж обявить перемиря на півтори доби?
Казав я вам шо цей тиждень останній шанс на мир? Якшо не договоряться воювати будут всі, і безбожники і протестанти і юдеї.

Ви побачили мир в очах пуйла? З якого переляку він раптом має піти на мирову?
Полонені росіяни повідомили, що командування рф дало завдання окупантам вийти на адміністративний кордон між Донецькою та Дніпропетровською областями до 9 травня.
https://www.slovoidilo.ua/2025/04/19/no ... i-vijskovi
fler
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Повідомлення Додано: Суб 19 кві, 2025 19:13

  Faceless написав:
Shaman написав:
  Дюрі-бачі написав:В тому й проблема демократії: поки розмови дійдуть до реалізації - вже більшість буде в Орбанів, Фіцо, Тампів, АДГ та інших популістів, які пообіцяють швидко вирішити проблему...
популізм - це проблема демократії останніх часів. яку демократія має вирішити. але всі ці диктатури все одно починають вести країну до деградації.
Популізм- проблема демократії всіх часів
А може поставимо з голови на ноги?
І скажемо
Популізм це проблема СУСПІЛЬСТВА?
Адже в Швейцарії - демократія
А популістичний закон про базовий дохід в 900 євро на особу - під час РЕФЕРЕНДУМУ був заблокований голосами голосуючих.
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Повідомлення Додано: Суб 19 кві, 2025 19:15

  Бетон написав:путін оголосив великоднє перемир'я, — росЗМІ

Повідомляється, що російська сторона зупиняє всі бойові дії з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня.
В тих місцях де позволяють сили/засоби/обстановка.. я б ввімкнув НАС ТАМ НЄТ і віджав би трошки території....
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Повідомлення Додано: Суб 19 кві, 2025 19:25

  Schmit написав:
  pesikot написав:
  Schmit написав:Шоугодно, лижбыневыборы.

Відставка то таке ...

Але «денацифікація України» - це знищення всього українського

То ви це підтримуєте, я правильно зрозумів ?

Тут як домовляться.
Вся "денацифікація" може звестись до якогось закону по рускому язику, щоб рускоязичниє нє страдалі.

Я тебе не про це питав

Я питав, ти підтримуєшь знищення всього українського ?
Бо "денацифікація" па-рассійські - це і означає

Ти, до речі, проколовся ... а коли це в Україні русскоязичніє страдалі ?
Страдалі від написів по-українські чи як ?

Навіщо Україні приймати якісь закони по-російському язику ?
Щось я не пригадаю в Росії закони по українській мові

На додаток, вже новітня історія показує, там де звучить россійській язик - туди намагаються прийти россійські окупанти або обстріляти
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Повідомлення Додано: Суб 19 кві, 2025 19:25

  budivelnik написав:
  Бетон написав:путін оголосив великоднє перемир'я, — росЗМІ

Повідомляється, що російська сторона зупиняє всі бойові дії з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня.
В тих місцях де позволяють сили/засоби/обстановка.. я б ввімкнув НАС ТАМ НЄТ і віджав би трошки території....


1) так и они ведь могут включить!; 2) уж лучше оставаться на самими оборудованном/обжитом опорнике, на каких-то холмах, чем продвинуться на пару сотен метров в чисто поле!
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Повідомлення Додано: Суб 19 кві, 2025 19:27

  Бетон написав:путін оголосив великоднє перемир'я, — росЗМІ

Повідомляється, що російська сторона зупиняє всі бойові дії з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня.

От і видно, що Путін - твій бог

Бо якби ти мав, хоч трохи мізків або шарів в штанях, то знав би - що все це брехня від Путіна
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