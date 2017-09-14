_hunter написав:Теперь понятно куда он спешил с введением ВП...
Шоугодно, лижбыневыборы.
Відставка то таке ...
Але «денацифікація України» - це знищення всього українського
То ви це підтримуєте, я правильно зрозумів ?
Тут як домовляться. Вся "денацифікація" може звестись до якогось закону по рускому язику, щоб рускоязичниє нє страдалі. Фаріон таки була права. 30+ років мали українці, щоб повністю перейти на рідну мову, але ні, вперлись, а тепер навіть при бажанні - пізно. Результат - аргумент пуйланів на перемовинах - русскоязичниє регіони і пофіг їм, хочуть там рускозичниє в тих регіонах стати рускімі чи ні, рускоязичний - часть русского міра і крапка. Прибалтика також від того рускоязичія ще ой як постраждає - питання часу.
Schmit написав:Тут як домовляться. Вся "денацифікація" може звестись до якогось закону по рускому язику, щоб рускоязичниє нє страдалі. Фаріон таки була права. 30+ років мали українці, щоб повністю перейти на рідну мову, але ні, вперлись, а тепер навіть при бажанні - пізно. Результат - аргумент пуйланів на перемовинах - русскоязичниє регіони і пофіг їм, хочуть там рускозичниє в тих регіонах стати рускімі чи ні, рускоязичний - часть русского міра і крапка. Прибалтика також від того рускоязичія ще ой як постраждає - питання часу.
денацифікація умовних "Ярошів" та інших "коловратів", плюс відновлення статусу УПЦ МП
Востаннє редагувалось flyman в Суб 19 кві, 2025 19:03, всього редагувалось 1 раз.
може б ти чекав, що Боневтік теж обявить перемиря на півтори доби? Казав я вам шо цей тиждень останній шанс на мир? Якшо не договоряться воювати будут всі, і безбожники і протестанти і юдеї.
Ви побачили мир в очах пуйла? З якого переляку він раптом має піти на мирову? Полонені росіяни повідомили, що командування рф дало завдання окупантам вийти на адміністративний кордон між Донецькою та Дніпропетровською областями до 9 травня. https://www.slovoidilo.ua/2025/04/19/no ... i-vijskovi
Дюрі-бачі написав:В тому й проблема демократії: поки розмови дійдуть до реалізації - вже більшість буде в Орбанів, Фіцо, Тампів, АДГ та інших популістів, які пообіцяють швидко вирішити проблему...
популізм - це проблема демократії останніх часів. яку демократія має вирішити. але всі ці диктатури все одно починають вести країну до деградації.
Популізм- проблема демократії всіх часів
А може поставимо з голови на ноги? І скажемо Популізм це проблема СУСПІЛЬСТВА? Адже в Швейцарії - демократія А популістичний закон про базовий дохід в 900 євро на особу - під час РЕФЕРЕНДУМУ був заблокований голосами голосуючих.