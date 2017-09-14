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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13615136161361713618
Повідомлення Додано: Суб 19 кві, 2025 19:34

  fler написав:
  Banderlog написав:
  pesikot написав:Чекаємо на нові обстріли ...
може б ти чекав, що Боневтік теж обявить перемиря на півтори доби?
Казав я вам шо цей тиждень останній шанс на мир? Якшо не договоряться воювати будут всі, і безбожники і протестанти і юдеї.

Ви побачили мир в очах пуйла? З якого переляку він раптом має піти на мирову?
Полонені росіяни повідомили, що командування рф дало завдання окупантам вийти на адміністративний кордон між Донецькою та Дніпропетровською областями до 9 травня.
https://www.slovoidilo.ua/2025/04/19/no ... i-vijskovi

Banderlog, ти казав, що на Пасху підешь в СЗЧ
То й йди і не тільки в ЗСЧ )

І збав оберти, бо з тебе православний, як з гівна - пуля )
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 19 кві, 2025 19:43

  Миша-клиент написав:
  budivelnik написав:
  Бетон написав:путін оголосив великоднє перемир'я, — росЗМІ

Повідомляється, що російська сторона зупиняє всі бойові дії з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня.
В тих місцях де позволяють сили/засоби/обстановка.. я б ввімкнув НАС ТАМ НЄТ і віджав би трошки території....
1) так и они ведь могут включить!; 2) уж лучше оставаться на самими оборудованном/обжитом опорнике, на каких-то холмах, чем продвинуться на пару сотен метров в чисто поле!
1Даю 99,99% що москалики так і зроблять( там де їм сильно треба-перемирья не буде)
2 А де в моєму повідомленні описано що я за те щоб кращі поиції мінялись на гірші?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 19 кві, 2025 19:48

  pesikot написав:Ти, до речі, проколовся ... а коли це в Україні русскоязичніє страдалі ?

Ну не просто ж так Фаріон ненавиділи, а потім раділи вбивству.
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