може б ти чекав, що Боневтік теж обявить перемиря на півтори доби? Казав я вам шо цей тиждень останній шанс на мир? Якшо не договоряться воювати будут всі, і безбожники і протестанти і юдеї.
Ви побачили мир в очах пуйла? З якого переляку він раптом має піти на мирову? Полонені росіяни повідомили, що командування рф дало завдання окупантам вийти на адміністративний кордон між Донецькою та Дніпропетровською областями до 9 травня. https://www.slovoidilo.ua/2025/04/19/no ... i-vijskovi
Banderlog, ти казав, що на Пасху підешь в СЗЧ То й йди і не тільки в ЗСЧ )
І збав оберти, бо з тебе православний, як з гівна - пуля )